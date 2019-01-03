جمع المخنث السالم صيحة في عالم الاعراب المستحدث

zagane
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السلام عليكم
حتى اللغة العربية يجب عليها موكبة العصر بكلمات جديدة تتلائم ومستجدات هدا الجيل المزركش
وها هي الفرنسية تواكبه بكلمات جديدة منها ......
أطول كلمة في الفرنسية تفقد عرشها !في 2017
بعد تربعها على عرش أطول كلمة فرنسية فقدت "غير دستوري" "anticonstitutionnellement" اللقب معلنة نهاية عهد كامل .
وفقدت هده الكلمة الشهيرة المكونة من 25 حرفا عرشها لفائدة كلمة "intergouvernementalisations" من 26 حرف والتي تعني "السياسات المشتركة بين عدة حكومات" وفق ما أعلنته الأكاديمية الفرنسية موفى شهر نوفمبر 2017.
فلهدا العربية ايضا طرأت عليها عدة تغييرات منها ما هو في الاعراب بعدما كان يقتصر على جمع المؤنث السالم والمدكر السالم
يمكن اضافة جمع المخنث السالم وقد تطرق عدة علماء لهدا ومنهم من دكر ايضا جمع المسترجل السالم
تعريف جمع المذكر السالم
هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو و نون في آخره عند الرفع ، وياء ونون في حالتي النصب والجر ، وهو مذكر طبعا ( خاص بجماعة الذكور ) ، وسمي سالما لأن مفرده سلم من التغيير عند جمعه .
تعريف جمع المؤنث السالم
هو كل ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف و تاء لمفرده الصحيح في آخره ، ويرفع بالضمة ، وينصب ويجر بالكسرة ، وهو مؤنث طبعا ( خاص بجماعة الإناث ) ، وسمي سالما لأن مفرده سلم من التغيير عند جمعه .
تعريف جمع المخنث السالم
هو ما دل على أكثر من اثنينتان بزيادة واو و نون وألف وتاء في آخره ، ولا يرفع أبدا بل يجر بالكسوة الظاهرة على مؤخرته
، وهو لامذكر ولا مؤنث طبعا ( خاص بجماعة المخنثين من الاناث والدكور ) ، وسمي سالما لأن مفرده سلم من التغيير أما لباسه ومشيته وحركاته فحدث فيها تغيير وعجب العجاب عند جمعه .
ينقسم الاسم في اللغة العربية إلى مفرد ومثنى وجمع، ويأخذ الاسم المفرد علامات الإعراب الأصلية وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر إذا لم يسبقه أي أداة تغير من إعرابه. أما الاسم الجمع فينقسم إلى مذكر ومؤنث،ومخنث جديد وإلى جمع تكسير. وسنتناول في هذا المقال شرح جمع المخنث السالم وعلامات إعرابه وأمثلة عليه.
تعريف جمع المخنث السالم
جمع المخنث السالم هو اسم يدل على أكثر من اثنتينتان بزيادة واو و نون وألف وتاء في آخره، وهو بالطبع اسم مخنث لأنه خاص بجماعة المخنثين, وقد سُمي سالمًا لأن الاسم المفرد لن يتغير منه سوى الباس والمشية والحركات عكس جمع التكسير، ويُضاف حرفي الألف والتاء دائمًا للكلمة على عكس جمع المذكر والمؤنث السالم الذي يعتمد فيه الحرفان المضافان على موقع الكلمة من الإعراب.
مثال
كلمة “جامعي” عند صياغة جمع المخنث السالم منها تصبح “جامعيونات” بإضافة حروف الواو والنون الألف والتاء دون حدوث تغيير في الكلمة الأصلية .
كلمة “فايسبوكي” عند صياغة جمع المخنث السالم منها تصبح “فايسبوكيونات” بإضافة حروف الواو والنون الألف والتاء دون حدوث تغيير في الكلمة الأصلية .
كلمة “طالب” عند صياغة جمع المخنث السالم منها تصبح “طالبيونات” بإضافة حروف الواو والنون الألف والتاء دون حدوث تغيير في الكلمة الأصلية .
إعراب جمع المخنث السالم
لا يُرفع جمع المؤنث السالم ويُنصب بالكسوة الضاهرة على مؤخرته بدلًا من الفتحة الظاهرة على سرواله ويُجر بالكسوة.
مثال
– جاء الجامعيونات (الجامعيونات: فاعل مرفوع لا يفعل ولا يصلح لشيء وعلامة رفعه اللصباغة الصفراء الظاهرة على رأسه لأنه جمع مخنث سالم)
– الطالبونات مجتهدونات (الطالبونات: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الحلاقة الحزقية الظاهرة في رأسه لأنه جمع مخنث سالم)
– شاهدت المخنثونات (المخنثونات: مفعول فيه مصلوب وعلامة صلبه السلسلة المعلقة في رقبته لأنه جمع مخنث سالم)
– سلمت على المغنيونات (المغنيونات: اسم مجرور وعلامة جره الكسوة الظاهرة على مؤخرته لأنه جمع مخنث سالم)
– لا نرجو الخير من المخنثونات (المخنثونات: اسم مجرور وعلامة جره الكسوة الساقطة من على مؤخرته لأنه جمع مخنث سالم)
شروط جمع المخنث السالم
هناك بعض الشروط التي ينبغي أن تنطبق على الاسم حتى يمكن جمعه جمع مخنث سالم، وهي:
1- أن يكون جمع لكل الصفات من تمايل في المشي حلق حزقي سروال ساقط ممزق يظهر الملابس الداخلية صباغة شعرية ملونة وشوشة شاوشية وان يكون لا يصلح حتى لنش الدباب على نفسه من اناث ودكور
للنقاش هل سيصبح في المستقبل محل للاعراب هدا الشباب وهده الحركات الدخيلة على العرب والعربية والمسلمين
حتى اللغة العربية يجب عليها موكبة العصر بكلمات جديدة تتلائم ومستجدات هدا الجيل المزركش
وها هي الفرنسية تواكبه بكلمات جديدة منها ......
أطول كلمة في الفرنسية تفقد عرشها !في 2017
بعد تربعها على عرش أطول كلمة فرنسية فقدت "غير دستوري" "anticonstitutionnellement" اللقب معلنة نهاية عهد كامل .
وفقدت هده الكلمة الشهيرة المكونة من 25 حرفا عرشها لفائدة كلمة "intergouvernementalisations" من 26 حرف والتي تعني "السياسات المشتركة بين عدة حكومات" وفق ما أعلنته الأكاديمية الفرنسية موفى شهر نوفمبر 2017.
فلهدا العربية ايضا طرأت عليها عدة تغييرات منها ما هو في الاعراب بعدما كان يقتصر على جمع المؤنث السالم والمدكر السالم
يمكن اضافة جمع المخنث السالم وقد تطرق عدة علماء لهدا ومنهم من دكر ايضا جمع المسترجل السالم
تعريف جمع المذكر السالم
هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو و نون في آخره عند الرفع ، وياء ونون في حالتي النصب والجر ، وهو مذكر طبعا ( خاص بجماعة الذكور ) ، وسمي سالما لأن مفرده سلم من التغيير عند جمعه .
تعريف جمع المؤنث السالم
هو كل ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف و تاء لمفرده الصحيح في آخره ، ويرفع بالضمة ، وينصب ويجر بالكسرة ، وهو مؤنث طبعا ( خاص بجماعة الإناث ) ، وسمي سالما لأن مفرده سلم من التغيير عند جمعه .
تعريف جمع المخنث السالم
هو ما دل على أكثر من اثنينتان بزيادة واو و نون وألف وتاء في آخره ، ولا يرفع أبدا بل يجر بالكسوة الظاهرة على مؤخرته
، وهو لامذكر ولا مؤنث طبعا ( خاص بجماعة المخنثين من الاناث والدكور ) ، وسمي سالما لأن مفرده سلم من التغيير أما لباسه ومشيته وحركاته فحدث فيها تغيير وعجب العجاب عند جمعه .
ينقسم الاسم في اللغة العربية إلى مفرد ومثنى وجمع، ويأخذ الاسم المفرد علامات الإعراب الأصلية وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر إذا لم يسبقه أي أداة تغير من إعرابه. أما الاسم الجمع فينقسم إلى مذكر ومؤنث،ومخنث جديد وإلى جمع تكسير. وسنتناول في هذا المقال شرح جمع المخنث السالم وعلامات إعرابه وأمثلة عليه.
تعريف جمع المخنث السالم
جمع المخنث السالم هو اسم يدل على أكثر من اثنتينتان بزيادة واو و نون وألف وتاء في آخره، وهو بالطبع اسم مخنث لأنه خاص بجماعة المخنثين, وقد سُمي سالمًا لأن الاسم المفرد لن يتغير منه سوى الباس والمشية والحركات عكس جمع التكسير، ويُضاف حرفي الألف والتاء دائمًا للكلمة على عكس جمع المذكر والمؤنث السالم الذي يعتمد فيه الحرفان المضافان على موقع الكلمة من الإعراب.
مثال
كلمة “جامعي” عند صياغة جمع المخنث السالم منها تصبح “جامعيونات” بإضافة حروف الواو والنون الألف والتاء دون حدوث تغيير في الكلمة الأصلية .
كلمة “فايسبوكي” عند صياغة جمع المخنث السالم منها تصبح “فايسبوكيونات” بإضافة حروف الواو والنون الألف والتاء دون حدوث تغيير في الكلمة الأصلية .
كلمة “طالب” عند صياغة جمع المخنث السالم منها تصبح “طالبيونات” بإضافة حروف الواو والنون الألف والتاء دون حدوث تغيير في الكلمة الأصلية .
إعراب جمع المخنث السالم
لا يُرفع جمع المؤنث السالم ويُنصب بالكسوة الضاهرة على مؤخرته بدلًا من الفتحة الظاهرة على سرواله ويُجر بالكسوة.
مثال
– جاء الجامعيونات (الجامعيونات: فاعل مرفوع لا يفعل ولا يصلح لشيء وعلامة رفعه اللصباغة الصفراء الظاهرة على رأسه لأنه جمع مخنث سالم)
– الطالبونات مجتهدونات (الطالبونات: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الحلاقة الحزقية الظاهرة في رأسه لأنه جمع مخنث سالم)
– شاهدت المخنثونات (المخنثونات: مفعول فيه مصلوب وعلامة صلبه السلسلة المعلقة في رقبته لأنه جمع مخنث سالم)
– سلمت على المغنيونات (المغنيونات: اسم مجرور وعلامة جره الكسوة الظاهرة على مؤخرته لأنه جمع مخنث سالم)
– لا نرجو الخير من المخنثونات (المخنثونات: اسم مجرور وعلامة جره الكسوة الساقطة من على مؤخرته لأنه جمع مخنث سالم)
شروط جمع المخنث السالم
هناك بعض الشروط التي ينبغي أن تنطبق على الاسم حتى يمكن جمعه جمع مخنث سالم، وهي:
1- أن يكون جمع لكل الصفات من تمايل في المشي حلق حزقي سروال ساقط ممزق يظهر الملابس الداخلية صباغة شعرية ملونة وشوشة شاوشية وان يكون لا يصلح حتى لنش الدباب على نفسه من اناث ودكور
للنقاش هل سيصبح في المستقبل محل للاعراب هدا الشباب وهده الحركات الدخيلة على العرب والعربية والمسلمين