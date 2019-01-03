جمع المخنث السالم صيحة في عالم الاعراب المستحدث

تعريف جمع المخنث السالم

ونات

ونات

ونات

أن يكون جمع لكل الصفات من تمايل في المشي حلق حزقي سروال ساقط ممزق يظهر الملابس الداخلية صباغة شعرية ملونة وشوشة شاوشية وان يكون لا يصلح حتى لنش الدباب على نفسه