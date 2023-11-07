الإعراب اللفظي و التقديري

ريحـان

ريحـان

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🟦 الإعراب اللفظي و التقديري

أولا : الاعراب اللفظي

اعلم أيها الطالب(ة) أن الإعراب هو تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه

-لاحظ مثلا كلمة ( الرجل ) في الجمل الآتية :

-جاء الرجل مسرعا .

-رأيت الرجل مقبلاً

سلمت على الرجل القاعد .

ماذا تلاحظ ؟؟

نلاحظ أن كلمة الرجل تغير آخرها من الرفع إلى النصب إلى الجز. صب إلى الحرّ

-الجملة الأولى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

-وفي الجملة الثانية : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

-وفي الجملة الثالثة : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة

إذن : إذا ظهرت الحركات في آخر الكلمة فهذا : إعراب لفظي

-الاعراب التقديري

ما هو الإعراب التقديري ؟

الإعراب التقديري هو الذي لا تظهر عليه الحركات في آخره ،

وهو ثلاثة أقسام :

اعراب تقديري لتعذر : إذا كان آخر الكلمة ألفا ممدودة أو مقصورة .

-مثلا : جاء عيسى عيسى : فاعل مرفوع ... لكن

ما علامة رفعه ؟

علامة رفعه الضمة ، لكنها غير ظاهرة ، لأن الألف المقصورة لا تظهر عليها الحركات ( يتعذر = يستحيل ) . إذن نقول :

عيسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر.

-مثال 02 : ذهبت إلى المستشفى

المستشفى : اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر

مثال 03 : يخشى موسى العصا

يخشی : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر

موسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر

العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها

التعذر

اعراب تقديري للثقل إذا كان آخر الكلمة واوا أو ياء

-مثال : يدعو القاضي المتهم .

يدعو : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل

القاضي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل.

لاحظ الكلمتين :

يدعو : انتهت بواو

القاضي : انتهت بياء

في هذه الحالتين يكون الاعراب تقديري

🔸تنبيه : تقدر الحركات في حالة الرفع أو الجر ، وتظهر الحركات في حالة النصب .

مثال: عاقب القاضي الجاني

الجاني : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر

إعراب تقديري للثقل : إذا اتصل بالاسم ياء المتكلم .

مثال : حفظت درسي فشكرني أستاذي ومدحني أمام زملائي

درسي : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف

ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه .

أستاذي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف

ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

زملائي : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . مضاف وهو مضاف

ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه
 
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