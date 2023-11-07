ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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الإعراب اللفظي و التقديري
أولا : الاعراب اللفظي
اعلم أيها الطالب(ة) أن الإعراب هو تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه
-لاحظ مثلا كلمة ( الرجل ) في الجمل الآتية :
-جاء الرجل مسرعا .
-رأيت الرجل مقبلاً
سلمت على الرجل القاعد .
ماذا تلاحظ ؟؟
نلاحظ أن كلمة الرجل تغير آخرها من الرفع إلى النصب إلى الجز. صب إلى الحرّ
-الجملة الأولى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .
-وفي الجملة الثانية : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .
-وفي الجملة الثالثة : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة
إذن : إذا ظهرت الحركات في آخر الكلمة فهذا : إعراب لفظي
-الاعراب التقديري
ما هو الإعراب التقديري ؟
الإعراب التقديري هو الذي لا تظهر عليه الحركات في آخره ،
وهو ثلاثة أقسام :
اعراب تقديري لتعذر : إذا كان آخر الكلمة ألفا ممدودة أو مقصورة .
-مثلا : جاء عيسى عيسى : فاعل مرفوع ... لكن
ما علامة رفعه ؟
علامة رفعه الضمة ، لكنها غير ظاهرة ، لأن الألف المقصورة لا تظهر عليها الحركات ( يتعذر = يستحيل ) . إذن نقول :
عيسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر.
-مثال 02 : ذهبت إلى المستشفى
المستشفى : اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر
مثال 03 : يخشى موسى العصا
يخشی : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر
موسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر
العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها
التعذر
اعراب تقديري للثقل إذا كان آخر الكلمة واوا أو ياء
-مثال : يدعو القاضي المتهم .
يدعو : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل
القاضي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل.
لاحظ الكلمتين :
يدعو : انتهت بواو
القاضي : انتهت بياء
في هذه الحالتين يكون الاعراب تقديري
تنبيه : تقدر الحركات في حالة الرفع أو الجر ، وتظهر الحركات في حالة النصب .
مثال: عاقب القاضي الجاني
الجاني : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر
إعراب تقديري للثقل : إذا اتصل بالاسم ياء المتكلم .
مثال : حفظت درسي فشكرني أستاذي ومدحني أمام زملائي
درسي : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه .
أستاذي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
زملائي : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . مضاف وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه
أولا : الاعراب اللفظي
اعلم أيها الطالب(ة) أن الإعراب هو تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه
-لاحظ مثلا كلمة ( الرجل ) في الجمل الآتية :
-جاء الرجل مسرعا .
-رأيت الرجل مقبلاً
سلمت على الرجل القاعد .
ماذا تلاحظ ؟؟
نلاحظ أن كلمة الرجل تغير آخرها من الرفع إلى النصب إلى الجز. صب إلى الحرّ
-الجملة الأولى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .
-وفي الجملة الثانية : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .
-وفي الجملة الثالثة : اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة
إذن : إذا ظهرت الحركات في آخر الكلمة فهذا : إعراب لفظي
-الاعراب التقديري
ما هو الإعراب التقديري ؟
الإعراب التقديري هو الذي لا تظهر عليه الحركات في آخره ،
وهو ثلاثة أقسام :
اعراب تقديري لتعذر : إذا كان آخر الكلمة ألفا ممدودة أو مقصورة .
-مثلا : جاء عيسى عيسى : فاعل مرفوع ... لكن
ما علامة رفعه ؟
علامة رفعه الضمة ، لكنها غير ظاهرة ، لأن الألف المقصورة لا تظهر عليها الحركات ( يتعذر = يستحيل ) . إذن نقول :
عيسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر.
-مثال 02 : ذهبت إلى المستشفى
المستشفى : اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر
مثال 03 : يخشى موسى العصا
يخشی : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر
موسى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر
العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها
التعذر
اعراب تقديري للثقل إذا كان آخر الكلمة واوا أو ياء
-مثال : يدعو القاضي المتهم .
يدعو : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل
القاضي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل.
لاحظ الكلمتين :
يدعو : انتهت بواو
القاضي : انتهت بياء
في هذه الحالتين يكون الاعراب تقديري
تنبيه : تقدر الحركات في حالة الرفع أو الجر ، وتظهر الحركات في حالة النصب .
مثال: عاقب القاضي الجاني
الجاني : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
العصا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر
إعراب تقديري للثقل : إذا اتصل بالاسم ياء المتكلم .
مثال : حفظت درسي فشكرني أستاذي ومدحني أمام زملائي
درسي : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه .
أستاذي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
زملائي : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . مضاف وهو مضاف
ياء المتكلم : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه