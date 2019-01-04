رفيِـــقـآـتٌ نَـــحـوَ الخَــيْــــر { دعوة هآمَــة }

ادعوكم اليوم و كلي أمل في اعادة احياء هذا الركن و هو اهم ركن في المنتدى كله لكن

فهو بمثابة البوصلة او النقطة التي تجمعنا لنفيد بعضنا و نستفيد مما نقدمه و نتعاون من خلاله على الامر بالمعروف و النهي عن المنكر

حبيباتي نحن اليوم في زمن كثرت فيه الفتن و فتحت علينا ابواب صعب أن نغلقها منها التبرج و الضلال و التقليد و غيرها

و نحن الان امام واقع مزري لابد من تغييره ففي زمن السلف الصالح كانت المرأة هي المكونة للمجتمع بتربيتها لاجيال حملوا راية الاسلام و حلقوا بها عاليا

و عليه فنحن على عاتقنا مسؤولية كبيرة و هي اصلاح الذين من حولنا سواء كنتي بنتا او اختا اما او زوجة فأنت مسؤولة عن اماطة الاذي و النصيحة بالتي هي احسن

اذن ادعوا نفسي و اياكن لاعادة احياء هذا الركن و تنشيطه بمختلف المواضيع القيمة ليس فقط جمعا للتعليقات و الاعجابات بل لكسب الحسنات و رفع الدرجات

من لديها سؤال فلتسئل بفتحها موضوع او سأفتح لكم موضوع مستقل لطرح تساؤلاتكم و نسجيبكم من مصادر موثوقة باذنه تعالى

ومن كان في وسعها افادتنا فلا تبخل علينا