أشياء غريبة تحدث في الجزائر...

بأي زمن نحن اللهجة كارثة في كارثة .. افهم ولا تغم هههه "مشكل تاع بروبلام" وحدة منهم كلمة مشهورة , تخدم عمل

بأي زمن نحن اللهجة كارثة في كارثة .. افهم ولا تغم هههه "مشكل تاع بروبلام" وحدة منهم كلمة مشهورة , تخدم عمل

وداعا للمشاكل المرأة الجزائرية انت اخيرا قد تحررت من سجن الكوزينة , حني يديك وعرسي خخخهههخخخ

وداعا للمشاكل المرأة الجزائرية انت اخيرا قد تحررت من سجن الكوزينة , حني يديك وعرسي خخخهههخخخ

باش نكفنوها هههههه هذي تلقاها غير في بلدنا العزيز المعروف بالعجاجيب و البخاصيص "الجزائر"

باش نكفنوها هههههه هذي تلقاها غير في بلدنا العزيز المعروف بالعجاجيب و البخاصيص "الجزائر"

ايوااا تكون تاكل يقولولك راك تااااكل ؟؟ لا لا راني نتفرج فالماكلة نروح بيكم لتعبيرات خالية من المنطق متقدرش تتصورايوااا تكون تاكل يقولولك راك تااااكل ؟؟ لا لا راني نتفرج فالماكلة

راك هنا ؟ لا لا منيش هنا راك تتخيل

, لا لا راني البرى خرجت معاي الفيكس يحوس يعيطولك للفيكس فالدار واول حاجة يسقسوك هي : راكي فالدار ؟, لا لا راني البرى خرجت معاي الفيكس يحوس

نزيد نديكم الى حيث توجد مخلوقات غريبة اخرى متفهمهاش , تقعد فالدار يقولولك : روح اخرج لبرى واش راكي حابسة روحك

هنا

تخرج لبرى يقولولك : اقعد فالدار شوية واش نهار كامل وانتي برى

تسهر تكونكتي يقولولك : طفي روح ترقد واش نهار كامل وانتي ساهرة

ترقد يقولولك : نوض واش راكي راقدة

افهم يا مواطن هههههه لازمك توالف باش تقعد براسك صحيح هههه

ونجوا لهذوك اللي كي يزعفوا ويبداوا يهدروا ميحبسوش لمدة ساعة كاملة وانت تشطح على عياطهم ومع اللخر يختموها

اااااه خير ربي هدرت هههههه "منهدرش خير"اااااه خير ربي هدرت هههههه

ونأتي إلى مخلووقات اخرى من الطراز "وحدهم" هذاك اللي يجي يعيط فالكارتي يبيع ومتفهمش عليه واش يبيع ؟؟

ايااااااااا جااا.....لللللللللللللللللللل ديما تفهم الحرف الاول واللخر فالوسط الحرف مجهول (ويقولك خير الامور اوسطها

ياااو ولا اوسطها مجهول لازم تلعبلوا كلمات سمعية ااه عفوا سهمية باش تعرف لا هو خير ولا شر)

المشكل تخرج تشري وانت معلبالكش واش راه يبيع