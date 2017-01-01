أشياء غريبة تحدث في الجزائر...

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته على طريقة أنوش مافيا معاكم "الصحافية الساخرة" اللي سحرت العالم انا هي الباهية سلطانة المنتدى الماريكانية اوووكييييييي عجبكم ما عجبكمش ما همنيش فيكم هذا الانوش وفنفس الوقت مافيا من الاشياء الغريبة اللي تصرا فالجزاير , مي ماهوش ذاخل فموضوعي هذا خاطش راه فات الغريب العجيب المحير مصنف مع "المخلوقات الضفادعية المسعورة" ودائما من الجزائر لا لا نخرج وبيناتنا تبقى بالكم تخرجوا حاجة منا تديرولنا الفضاضيح تاكلوا الرهج الجاج 60 الف جاجة وحدة بلا راسها اون بليس ههههه ... ياك بكري كي يحبوا يقتلوا واحد يطيرولوا راسوا ويبعتوا فالقفة لعايلته ولا للقبيلة تاعوا , والجاجة تان هكذاك ولاو يبعتولنا راسها فالساشي تاع الفين والريش تاعها شغل باش نكفنوها هههههه هذي تلقاها غير في بلدنا العزيز المعروف بالعجاجيب و البخاصيص "الجزائر" نعم جزائر رأيت فيك والعين لا تُخَرِفُ, العدس فالقريع تاع سعيدة و الشربة فقريع تاع عصير نقاوس اشرب حمامي وداعا للمشاكل المرأة الجزائرية انت اخيرا قد تحررت من سجن الكوزينة , حني يديك وعرسي خخخهههخخخ وكادت الجزائر أن تصير نيويورك ولكنها صارت ناطحة بوبال عمي الحاج ما يشقيش روحوا لابوبال يلعب بيها رمي جلة من التاقة , وكاين اللي ضربولوا فالصغر الفاكسا تاع التفنيين يوصل قدام وين لازم يرمي لابوبال ولكن يقف فجأة ليضعها في الارض حيث تستطيع الكلاب (حاشاكم) والقطط والبقر من نفشها كزربية هنا و هناك تتطاير الساشيات وليكوش حاشاكم تلصق في عجلات السيارات هههههه بأي زمن نحن اللهجة كارثة في كارثة .. افهم ولا تغم هههه "مشكل تاع بروبلام" وحدة منهم كلمة مشهورة , تخدم عمل الدهشة , كي تتلفلك قول : مشكل تاع بروبلام ومننساش صاحبنا اللي يقول : افونسي للاريار ؟ هذي لازملها "لسان صمت" نروح بيكم لتعبيرات خالية من المنطق متقدرش تتصور ايوااا تكون تاكل يقولولك راك تااااكل ؟؟ لا لا راني نتفرج فالماكلة راك هنا ؟ لا لا منيش هنا راك تتخيل يعيطولك للفيكس فالدار واول حاجة يسقسوك هي : راكي فالدار ؟ , لا لا راني البرى خرجت معاي الفيكس يحوس نزيد نديكم الى حيث توجد مخلوقات غريبة اخرى متفهمهاش , تقعد فالدار يقولولك : روح اخرج لبرى واش راكي حابسة روحك هنا تخرج لبرى يقولولك : اقعد فالدار شوية واش نهار كامل وانتي برى تسهر تكونكتي يقولولك : طفي روح ترقد واش نهار كامل وانتي ساهرة ترقد يقولولك : نوض واش راكي راقدة افهم يا مواطن هههههه لازمك توالف باش تقعد براسك صحيح هههه ونجوا لهذوك اللي كي يزعفوا ويبداوا يهدروا ميحبسوش لمدة ساعة كاملة وانت تشطح على عياطهم ومع اللخر يختموها "منهدرش خير" اااااه خير ربي هدرت هههههه ونأتي إلى مخلووقات اخرى من الطراز "وحدهم" هذاك اللي يجي يعيط فالكارتي يبيع ومتفهمش عليه واش يبيع ؟؟ ايااااااااا جااا.....لللللللللللللللللللل ديما تفهم الحرف الاول واللخر فالوسط الحرف مجهول (ويقولك خير الامور اوسطها ياااو ولا اوسطها مجهول لازم تلعبلوا كلمات سمعية ااه عفوا سهمية باش تعرف لا هو خير ولا شر) المشكل تخرج تشري وانت معلبالكش واش راه يبيع ايا خلاصت الحكاية تفرقوا او لا اعطونا غرائب اخرى من لديه فلا يبخل علينا