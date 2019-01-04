فهرس التميز لوصفات السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية 2019

سكون الفجر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم وصفات السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية والمجربة
كتكريم لصاحباتها
ولتكون أكثر سهولة حين البحث عنا.
نقوم بختمها بختم التميز
ونضعها أيضا في الفهرس.
وعند وصول العضوة ل 5 مواضيع تتحصل على وسام
والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:
*كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور
*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة