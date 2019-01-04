فهرس التميز وصفات الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية والمجربة 2019

صاحبة ال 5 وصفات التي تحتوي على الشروط المذكورة أعلاه تتحصل على وسام



ونضعها أيضا في الفهرس.

والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:

-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:

*كتابة الوصفة كاملة للأخوات

بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور

*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة

الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن ايعتبر مميّز.











