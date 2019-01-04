فهرس التميز وصفات الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية والمجربة 2019

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,417
الإعجابات
29,525
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1


هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم

وصفات الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية والمجربة
التي تستحق التميز
نقوم بختمها بختم التميز



صاحبة ال 5 وصفات التي تحتوي على الشروط المذكورة أعلاه تتحصل على وسام

4444.gif



ونضعها أيضا في الفهرس.
والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:
*كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور
*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة
الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن ايعتبر مميّز.







 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Top