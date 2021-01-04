فهرس التميز لركن الاطباق الرئيسية الحصرية لسنة 2021

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,793
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى

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أهلاً وسهلاً بكم في هذه النافذة التي ستكون فهرس لكل الأطباق الرئيسية التي تم ختمها كوصفة مميزة
في هذا 💎الفـهـرس💎
سنضع روابط الوصفات التي تألقت و تميزت العضوات في إعدادها في سنة 2021 بإذن الله
كل موضوع فيه خطوات الوصفة المطبقة يتحصل على ختم التميز

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وأيضاً كل اخت تضع 5 تطبيقات أو أكثر تتحصل على وسام

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في إنتظار إبداعاتكن أخواتنا الرائعات
شكرا لكل أخت شاركتنا تطبيقاتها الحصرية و أبدعت في طرق تقديمها إلينا

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