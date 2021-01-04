فهرس التميز لركن الاطباق الرئيسية الحصرية لسنة 2021

أهلاً وسهلاً بكم في هذه النافذة التي ستكون فهرس لكل الأطباق الرئيسية التي تم ختمها كوصفة مميزة

الفـهـرس في هذاالفـهـرس

سنضع روابط الوصفات التي تألقت و تميزت العضوات في إعدادها في سنة 2021 بإذن الله

كل موضوع فيه خطوات الوصفة المطبقة يتحصل على ختم التميز

وأيضاً كل اخت تضع 5 تطبيقات أو أكثر تتحصل على وسام

في إنتظار إبداعاتكن أخواتنا الرائعات

شكرا لكل أخت شاركتنا تطبيقاتها الحصرية و أبدعت في طرق تقديمها إلينا