فهرس التميز لوصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة 2019

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سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
29,525
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1




هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم
وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة

الحصرية والمميزة.
الموضوع المميز يتحصل على ختم التميز :




وبعد ان يصبح في رصيد العضوة المشاركة 5 مواضيع مميزة
فإنها تتحصل على وسام

ييببب.gif


والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:

*كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور
*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة
الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن ايعتبر مميّز.

فيما يلي سيتم وضع روابط الوصفات مع أسماء صاحباتها.


 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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