فهرس التميز لوصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة 2019

سكون الفجر
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هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم
وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة
الحصرية والمميزة.
الموضوع المميز يتحصل على ختم التميز :
وبعد ان يصبح في رصيد العضوة المشاركة 5 مواضيع مميزة
فإنها تتحصل على وسام
والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:
-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:
*كتابة الوصفة كاملة للأخوات
بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور
*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة
الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن ايعتبر مميّز.
فيما يلي سيتم وضع روابط الوصفات مع أسماء صاحباتها.