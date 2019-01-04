فهرس التميز لوصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة 2019









هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم

وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة



الحصرية والمميزة.

الموضوع المميز يتحصل على ختم التميز :







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والرجاء من أخواتنا الانتباه لهذه النقطة:

-أثناء وضع الموضوع يرجى مراعاة مايلي:



*كتابة الوصفة كاملة للأخوات

بمعنى أن لاتضع فقط الأخت الصور

*أن تضع على الأقل 4 صور للوصفة

الموضوع الذي لايحتوي على هذه الشروط لن ايعتبر مميّز.



فيما يلي سيتم وضع روابط الوصفات مع أسماء صاحباتها.





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