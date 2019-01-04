قائمة المواضيع الميزة منتدى عالم الحيوانات والطيور والنباتات-لسنة 2019

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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,019
الإعجابات
50,261
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1


أهــــــــلًا وسهـــــــلًا بكلّ محبّي عالم الحــــيوانات والنبــــــات
إن كنت مِمّن لديهم خبرة في الاعتناء بالنباتات أو ممن يهوى تربية الحيوان
أو تحبّ البحث واكتشاف خبايا هذين العالمين
فلا تبخل علينا بمواضيعك القيّمة
فلها وُجد هذا الموضوع
هنا يتم تجميع مواضيعكم المميّزة التي جادت بها أقلامكم المبدعة



كلّ موضوع مميّز في قسم عالم الحيوان والطيور والنبات
يُختم بختم التميّز التالي



وإذا تجمّع لدى العضو ثلاثة مواضيع مميّزة
ينال وسام التميز التالي




وحتى يكون الموضوع ضمن قائمة المواضيع المميزة
- أن يكون الموضوع حصريا.
-أن يكون فيه جهدا مبذولا من صاحبه.
-أن لا يخالف قوانين المنتدى أو القسم



في انتظار إبداع أقلامكم
بالتوفيق للجميع
 
الحالة
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