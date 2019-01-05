زواج مقابله طلاق ...بين اختي وزوجتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روّاد قسم الحياة الزوجية أهلا وسهلا بكم معنا في هذا القسم

وأهلا بكم في طرح هذا الموضوع للنقاش

زواج مقابله طلاق .... بين أختي وزوجتي

كثيرا ما نسمع من النّاس عن مشاكل تحدث بين الزّوجين بسبب أخوات الزوج أو أمّه وهذا بات روتينيا في مجتمعاتنا العربية سوف تبدوا لنا وجود حالة صلح بين الكنة وحماتها ضرب من الجنون أو على الأقل يسمى حالة شاذة ليس هذا موضوعنا

موضوعي اليوم عن زواج الأخت وأقصد بها زواج أخت الرجل

كلنا يعلم أن الأخت حتى بوجود والدها ترى في أخاها السند وصاحب الكلمة وأحيانا حتى عندما تخطب يطلبونها من أخيها رغم وجود الوالد لأن الذكر في البيت مميّز ولو كان صغير السّن

ونرى الرجال هنا يختلفون هناك من يتحمل مسؤولية أخواته وهذا هو المفروض والواجب وهناك حتى من أعرفهم لم يتزوّج حتى زوّج أخواته

المشكل أين ؟

هناك الطرح الذي أتيتكم به

نأتي للسيدة زوجته التي شرفت بيت الزوجية وتصبح من المفروض أخت لاخت زوجها وتعيش معهم كما تعيش مع أفراد أسرتها

نجدها تكشّر عن أنيابها خاصة لو رأت زوجها متحمل لنفقات زواج أخته

سمعت الكثير عن حالات وصلت للطلاق أو على الأقل مغادرة بيت الزوجية فقط لأنه ساعد في تجهيز أخته أو إشترى لها ذهبا أو ما يشابه أو تحمل تكاليف زواجها

أمر يجعلني أحتار هل الرجل وهو مقبل على الزواج يضيفك لدفتره ويمحي نفسه من دفتر عائلته أم ماذا لست أفهم ؟ هل الأخت هذه مثلا تتجه لرجال أغراب ليجهزوها وما يضحك في الأمر ان تطلب من زوجها ان يفعل لها أشياء بسيطة بالعامية تسلك وخلاص وانت لم لم تسلكي وخلاص وإشترطت وإشترطت

لما تحبين الخير لنفسك وتتنكرين لحق الأخت عند زوجك التي عاشات لفترة طويلة تخدمه حينما كنت انت في بيتك تخدمين إخوتك

الحقيقة موضوع شائك ان تقف الزوجة بين زوجها وأخواته في زواجهن أو مسؤوليتهن وللأسف حالات كثيرة من تنكر لهن ولحتى من حملته وولدته وهذا نوع بالنسبة لي لا يصنف ضمن فئة الرجال

رأيكم يهمني ...... أنت وهو

دوم مثالية زائدة ... هل أنت كزوجة تتدخلين في علاقة زوجك بأخواته وخاصة في أمر تزوجيهن ؟

انت كرجل ضع نفسك في هذا الموقف وهل حدث معك إن كنت أعزب وجه رسالتك لزوجة المستقبل إن كانت سوف تتدخل في علاقتك مع أختك وتمنعك من تجهيزها؟

لما الأنانية في العلاقات الزوجية وتدمير أقوى صلة رحم هي صلة الأخوة

فأنت كزوجة تعوضين الأم والأخت لا تعوضان والأخ لا يعوّض