فلسفتي في الحياة 01

سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
3
الإعجابات
6
النقاط
3
العمر
57
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
#1
فلسفتي في الحياة 01:
المُنشغل بالسياسىة والمنشغل بالتجارة والمنشغل باللّهو، والمنغمس في العلم ، حتى المنشغل بالدعوة الى الله. بالنسبة لي هم في سلة واحدة حين تكون النتيجة هي: الإهمال الأسري..... يتبع .....
 
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