فلسفتي في الحياة 01:

المُنشغل بالسياسىة والمنشغل بالتجارة والمنشغل باللّهو، والمنغمس في العلم ، حتى المنشغل بالدعوة الى الله. بالنسبة لي هم في سلة واحدة حين تكون النتيجة هي: الإهمال الأسري..... يتبع .....