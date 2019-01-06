سعد606
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
فلسفتي في الحياة 01:
المُنشغل بالسياسىة والمنشغل بالتجارة والمنشغل باللّهو، والمنغمس في العلم ، حتى المنشغل بالدعوة الى الله. بالنسبة لي هم في سلة واحدة حين تكون النتيجة هي: الإهمال الأسري..... يتبع .....
المُنشغل بالسياسىة والمنشغل بالتجارة والمنشغل باللّهو، والمنغمس في العلم ، حتى المنشغل بالدعوة الى الله. بالنسبة لي هم في سلة واحدة حين تكون النتيجة هي: الإهمال الأسري..... يتبع .....