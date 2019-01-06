لن أقنط من رحمة ربي ..... مشاركتي في مسابقة تفاؤلي

ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى أن تنال مشاركتي إعجباكم لأنها من صميم قلبي ومن حياتي الخاصة



لن أقنط من رحمة ربي ...... تفائلوا

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عندما تعيش في الحياة وتمر على طريق طويل وتعيش أصعب الآلام في حياتك وتمر بتلك المرحلة وتتنفس صعداء وتقول كانت سحابة ومرت والحمد لله أنني صبرت وتحملت والحمد لله ولكن ما رأيك يا من تقرأ تفاؤلي أن تصل لحد أن تشفى من مرض وتعود لنفس النقطة وبشكل اكبر وأضعف وفي كل جسمك .... أقول ولن أقنط من رحمة ربي فأنا متفائلة أنني ولإإن خسرت حياتي هنا في الدنيا في المستشفيات وعلى فراش المرض وعلى العجز سأفوز غدا عندما يتمنى الجميع مكاني وكيف لا وهو الذي قال وبشرّ الصابرين وانا صبرت وأنتم يجب أن تصبروا
ما رأيك أن ترى آلة ثقب الحائط تثقب رجلك وتصرخ مناجيا ربك أن يعطيك القوة وأن يحدث لك هذا مرة ثانية وفي نفس المكان وبعد عدة سنوات وأنت لا زلت تحتفظ بذاك الألم لتعيشه مرة أخرى ..... ولن أقنط من رحمة ربي....فغيري أطفال سوريا وفلسطين ثقبت أجسامهم أسلحة نارية ... وهم تفاؤلي
كسرت رجلاي الإثنيتن وتعفنت إحداهن ....... ولن أقنط من رحمة ربي فغيري أطفال مصابون بالسرطان ...... هم كانوا تفاؤلي
تشققت 4 فقرات من ظهري ولازلت معرضة للكسر ...... ولن أقنط من رحمة ربي ....... غيري مقعد يتمنى أن يقف فقط وانا امشي على رجلاي المكسورتان وظهري ...... هم كانوا تفاؤلي
سافرت لأعالج وفرحت وكنت على قرب خطوة من علاج رجلي أساس مرضي ولم يكتب القدر كأن الله قالي لا جزائك كبير عندي سأبقيك تحت عيني التي لا تنام ومرض عظم الفك كله ودخلت المستشفى هناك لوحدي في بلد غريب وفي شهر الرحمة ولا احد يطرق بابي رفيقي المصحف والبكاء ودعاء أمي
وبعض أصدقاء اللّمة اللّذين أدين لهم بحياتي لأنهم تابعوني وانا هناك ..... ولم ولن أقنط من رحمة ربي ..... غيري لاجئ في بلد الناس يتسول ولا مأوى له ....وهم كانو تفاؤلي
عدت هنا وبقيت فترة نقاهة وإستقرت حالتي ومرضت يداي وعجزت عن الكتابة والتحرك وقضاء أبسط أمور وهذا ما منعني من دخول المنتدى .... ولن أقنط من رحمة ربي .... غيري يداه مبتورتان ...... وهم كانو تفاؤلي
تحرم حياتك .... تمشي ببطء مخافة ان يصطدم بك طفل صغير ويكسر عظمك بلا سبب ..... ولن اقنط من رحمة ربي .... غيري يدعوا الله أن تكون له فقط روحي التي أزرع بها الفرح حيثما أذهب ...... وهم كانوا تفاؤلي

اجزاء بسيطة من حياتي لا ينقطع منها الأمل والتفاؤل وها أنا معكم أضحك وسعيدة جدا معكم واملي في ربي كبير
الحمد لله بخير وحالي مستقر ومتواجدة معكم وكل هذا لما لأنه تفاؤلي بأن الغد أجمل
تفاؤلي أن الله خلق الدنيا والآخرة ويقيني أنني كنت من أفضل خلق الله فضلني فإبتلاني فقربني من عينه التي لا تنام


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تفاؤلوا فمهما ضاقت تفرج ومهما مرضت تشفى وعوضك عند الله كبير
تفائل يا من لك هم فالله موجود وهبك الهموم ليعطيك الأجر عله رأك لا تستغفره
لا تذكره فإبتلاك ليعطيك الجزاء ما أعظمك ربي تبتليني لأجمع الأجر لتجازيني به

أدعوا الله أن يزرع تفاؤلي بعض الأمل في نفوسكم وإيمان أن الله يبتيلنا ليجازينا


شكرا للجميع وعذرا على سرد جزء من حياتي فقط لأعطيكم الأمل الذي أخذته أنا ممن هم أسوأ من حالتي
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شكرا لكم


 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله عليك أختي ليليا، امرأة قويّة ومن قلب حديد الله يبارك
كنت صبورة ولا تزالين كذلك رغم كل ما مررتِ به من مصاعب
رحلتكِ هذه التفاؤلية أخذتها فوق السحاب وأرتنا الحياة من زاوية أخرى
فالحمد لا يكون على النعم وفوق وإنما حتى على الابتلاء
فجزاء الحمد هو الفرج وجزاء الصابر ثواب عند الله
رغم أنني تألمت وأنا اقرأ حروفك لكنني سعدت في نفس الوقت
أنني تعرّفت على امرأة صامدة مثلكِ
ربي يهنيك ويرزقك ما تتمناي ان شاء الله
وبالتوفيق عزيزتي في المسابقة
تحياتي​
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
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22,967
النقاط
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محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله عليك أختي ليليا، امرأة قويّة ومن قلب حديد الله يبارك
كنت صبورة ولا تزالين كذلك رغم كل ما مررتِ به من مصاعب
رحلتكِ هذه التفاؤلية أخذتها فوق السحاب وأرتنا الحياة من زاوية أخرى
فالحمد لا يكون على النعم وفوق وإنما حتى على الابتلاء
فجزاء الحمد هو الفرج وجزاء الصابر ثواب عند الله
رغم أنني تألمت وأنا اقرأ حروفك لكنني سعدت في نفس الوقت
أنني تعرّفت على امرأة صامدة مثلكِ
ربي يهنيك ويرزقك ما تتمناي ان شاء الله
وبالتوفيق عزيزتي في المسابقة
تحياتي​
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السلام عليكم أهلا وسهلا أختي
مش قوية مريم أختي لالا الإنسان ضعيف يبكي ويتقلق من المرض ويعيا من الجري ولكن كاين ذيك فصحة الأمل نتاع الإيمان بعد كل شي عشتو وصلت الآن لمرحلة أنو خلاص ألف حمد وشكر ليك يا ربي مثل ما إنو ربي يعطيك جسم مهما كان فيه عيوب توالفيه خلاص هكذا خلقك ربي وما عندك ما ديري
نفس الأمر تقبلت والحمد لله راضية بأمر الله أنا نحاول نزرع الإبتسامة والفرج ونساعد وانا فحالتي هكذا ولو بالكلام إنو ناس تتقبل مرضها وحتى مشيت فطريق نساعد الناس عبر النت المقعدين وغيرهم ودخلت مع جماعات وحوارات حتى نحاول ندي منهم الأمل ونمد الأمل ونعيشوا راضيين بأمر الله
الحمد لله
وأيضا لن أنسى دورك أبدا ووقفتك معي أختي مريم في رحلتي الأخيرة للعلاج ووقتك لما تسمعيني ونقولك وفترة مريت فيها بضعف وتكلمت معاك وحكيتلك وكنت خير سند لي وكنت سبب بعد ربي إنو رحت وعالجت جزء من مرضي وهذي كبيرة عند ربي وديما ندعيلك وكل فرد فاللمة
آمين أختي أنا كان ولازال لي الشرف إنو عرفت اللّمة لأنو بها تعرفت عليكم
شكرا أختي جزاك الله كل خير
 
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