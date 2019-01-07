تارت المربي

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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السلام عليكم ....
راح نشارككم وصفة مميزة نقدرو نقولو
عليها معاصر جديدة
مقاديرها سهلة وبسيطة ونتيجة مرضية باذن الله
المقادير:
250gزبدة طرية
150gزيت
150gسكر ناعم
2صفار بيض وحبة كاملة
6ملاعق اكل مايزينة او نشاء
ملعقة صغيرة فانيلا
قرصة ملح
كيس خميرة الحلوة
فرينة حسب الحاجة
المقادير المذكورة نخلط كلش مع بعض باليد فقط نلمها كيما عجينة السابلى
نحل العجينة ديالى في ليمول
ترميلك حولى 45 حتى 50 حبة كى يكون ليمول ديالك صغار
الحشو :
مربي المشمش
مكسرات محمصة ومرحية
ملعة زبدة
هادوما كامل نحطهم في كسرونة ونحرك منغفلش حتى تدوب الزبدة ديالى
نعمر لى فون دوتاغت ديالى
لازملى شوية من لابات نزيدلها شوية فرينة باه نتحكم فيها
ونسكرفجها فوق الحبات دياولى
حتى نغطى كامل الحشو ديالى
نسخن الفرن على 180° وبعد مايسخن نحطهم يطيبوو تقريباا يدولك من 15 حتى 20 دقيقة
والشكل النهائي
كى نحيهم نحطلهم شكر ناعم
اتمنى ان تعجبكم الحلوة وتنال استحسانكم
صحة وهناا
راح نشارككم وصفة مميزة نقدرو نقولو
عليها معاصر جديدة
مقاديرها سهلة وبسيطة ونتيجة مرضية باذن الله
المقادير:
250gزبدة طرية
150gزيت
150gسكر ناعم
2صفار بيض وحبة كاملة
6ملاعق اكل مايزينة او نشاء
ملعقة صغيرة فانيلا
قرصة ملح
كيس خميرة الحلوة
فرينة حسب الحاجة
المقادير المذكورة نخلط كلش مع بعض باليد فقط نلمها كيما عجينة السابلى
نحل العجينة ديالى في ليمول
ترميلك حولى 45 حتى 50 حبة كى يكون ليمول ديالك صغار
الحشو :
مربي المشمش
مكسرات محمصة ومرحية
ملعة زبدة
هادوما كامل نحطهم في كسرونة ونحرك منغفلش حتى تدوب الزبدة ديالى
نعمر لى فون دوتاغت ديالى
لازملى شوية من لابات نزيدلها شوية فرينة باه نتحكم فيها
ونسكرفجها فوق الحبات دياولى
حتى نغطى كامل الحشو ديالى
نسخن الفرن على 180° وبعد مايسخن نحطهم يطيبوو تقريباا يدولك من 15 حتى 20 دقيقة
والشكل النهائي
كى نحيهم نحطلهم شكر ناعم
اتمنى ان تعجبكم الحلوة وتنال استحسانكم
صحة وهناا