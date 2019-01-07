تارت المربي

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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#1
السلام عليكم ....
راح نشارككم وصفة مميزة نقدرو نقولو
عليها معاصر جديدة
مقاديرها سهلة وبسيطة ونتيجة مرضية باذن الله
المقادير:
250gزبدة طرية
150gزيت
150gسكر ناعم
2صفار بيض وحبة كاملة
6ملاعق اكل مايزينة او نشاء
ملعقة صغيرة فانيلا
قرصة ملح
كيس خميرة الحلوة
فرينة حسب الحاجة
المقادير المذكورة نخلط كلش مع بعض باليد فقط نلمها كيما عجينة السابلى
نحل العجينة ديالى في ليمول
IMG_20181226_112739.jpg
ترميلك حولى 45 حتى 50 حبة كى يكون ليمول ديالك صغار
الحشو :
مربي المشمش
مكسرات محمصة ومرحية
ملعة زبدة
هادوما كامل نحطهم في كسرونة ونحرك منغفلش حتى تدوب الزبدة ديالى
IMG_20181226_112727.jpg
نعمر لى فون دوتاغت ديالى


IMG_20181226_113104.jpg
لازملى شوية من لابات نزيدلها شوية فرينة باه نتحكم فيها
ونسكرفجها فوق الحبات دياولى
IMG_20181226_113919.jpg

IMG_20181226_113933.jpg
حتى نغطى كامل الحشو ديالى
نسخن الفرن على 180° وبعد مايسخن نحطهم يطيبوو تقريباا يدولك من 15 حتى 20 دقيقة
والشكل النهائي
IMG_20181226_114529.jpg
كى نحيهم نحطلهم شكر ناعم


IMG_20181226_121720.jpg

IMG_20181226_122228.jpg
IMG_20181226_121956.jpg
اتمنى ان تعجبكم الحلوة وتنال استحسانكم


صحة وهناا
 
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