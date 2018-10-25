حلوة السيار الاقتصادية

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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اليوم راحا نشارككم في وصفة متقو لوش تقليدية 100% انما نقولو حلوة جزائرية بحتة ههههههه خفيفة ومتديش وقت ولا جهد وبنينة في نفس الوقت وكيما نحبوو حنا الجزائريات تعمر الطابلة اليومية تاعنا ويعنى حلوة تاع كل يوم
المقادير :
3 حبات بيض
كاس سكر
كاس زيت
125 غ زبدة طرية
كاس نشاء اومايزينة
مبشور ليمون
قرصة ملح
كيس ونص خميرة الحلوة
فرينة حتى تنطم الحلوة ديالنا ( هنانحتاجوو تقريبا 600 حتى 700 غ )
نحتاجو مربي باه نلصقوو حبة مع ختها بعدما يطيبوو
ونحتاجو نواد كوكو للتزين او جوز الهند
فى المرحة الاولى نحط البيض مع الزبدة مع قرصة الملح مع السكر ومبشور الليمون ونخلط مليح غير باليد برك ونضيف عليهم الزيت والنشاء او المايزينة وبعدها نطم بالفرينة +خميرة الحلوة حتى نتحصلوو على عجينة طرية
وبعدها نشكل كرات متوسطة الحجم ولهاد الحلوة و نحتاجوو هاد الشكل تاع المول
او حتى سيار داعك عادى يكون مفتوح مليح برك ونبدا نشكل فالحبات تاوعى
وهاهى الحبة قريبة
وبعدها نحطهم فالفرن نار قليلة حتان يطيبوو من الافضل يطيبوو على البيوضية ولا لون ذهبي خفيف
كى يطيبوو نلصق حبة على حبة بالمربي تاع المشماش ونحط شويا مع طرف باه يلصق فيهم النواد كوكو
يعنى الخطوة تاع نواد كوكو اختيارية
بصحتكم 😅😅😅😅😅😅
nounous nina
المقادير :
3 حبات بيض
كاس سكر
كاس زيت
125 غ زبدة طرية
كاس نشاء اومايزينة
مبشور ليمون
قرصة ملح
كيس ونص خميرة الحلوة
فرينة حتى تنطم الحلوة ديالنا ( هنانحتاجوو تقريبا 600 حتى 700 غ )
نحتاجو مربي باه نلصقوو حبة مع ختها بعدما يطيبوو
ونحتاجو نواد كوكو للتزين او جوز الهند
فى المرحة الاولى نحط البيض مع الزبدة مع قرصة الملح مع السكر ومبشور الليمون ونخلط مليح غير باليد برك ونضيف عليهم الزيت والنشاء او المايزينة وبعدها نطم بالفرينة +خميرة الحلوة حتى نتحصلوو على عجينة طرية
وبعدها نشكل كرات متوسطة الحجم ولهاد الحلوة و نحتاجوو هاد الشكل تاع المول
او حتى سيار داعك عادى يكون مفتوح مليح برك ونبدا نشكل فالحبات تاوعى
وهاهى الحبة قريبة
وبعدها نحطهم فالفرن نار قليلة حتان يطيبوو من الافضل يطيبوو على البيوضية ولا لون ذهبي خفيف
كى يطيبوو نلصق حبة على حبة بالمربي تاع المشماش ونحط شويا مع طرف باه يلصق فيهم النواد كوكو
يعنى الخطوة تاع نواد كوكو اختيارية
بصحتكم 😅😅😅😅😅😅
nounous nina
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