حلوة السيار الاقتصادية

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
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الإعجابات
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أنثى
#1
اليوم راحا نشارككم في وصفة متقو لوش تقليدية 100% انما نقولو حلوة جزائرية بحتة ههههههه خفيفة ومتديش وقت ولا جهد وبنينة في نفس الوقت وكيما نحبوو حنا الجزائريات تعمر الطابلة اليومية تاعنا ويعنى حلوة تاع كل يوم


المقادير :
3 حبات بيض
كاس سكر
كاس زيت
125 غ زبدة طرية
كاس نشاء اومايزينة
مبشور ليمون
قرصة ملح
كيس ونص خميرة الحلوة
فرينة حتى تنطم الحلوة ديالنا ( هنانحتاجوو تقريبا 600 حتى 700 غ )

نحتاجو مربي باه نلصقوو حبة مع ختها بعدما يطيبوو
ونحتاجو نواد كوكو للتزين او جوز الهند

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فى المرحة الاولى نحط البيض مع الزبدة مع قرصة الملح مع السكر ومبشور الليمون ونخلط مليح غير باليد برك ونضيف عليهم الزيت والنشاء او المايزينة وبعدها نطم بالفرينة +خميرة الحلوة حتى نتحصلوو على عجينة طرية


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وبعدها نشكل كرات متوسطة الحجم ولهاد الحلوة و نحتاجوو هاد الشكل تاع المول



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او حتى سيار داعك عادى يكون مفتوح مليح برك ونبدا نشكل فالحبات تاوعى


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وهاهى الحبة قريبة


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وبعدها نحطهم فالفرن نار قليلة حتان يطيبوو من الافضل يطيبوو على البيوضية ولا لون ذهبي خفيف

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كى يطيبوو نلصق حبة على حبة بالمربي تاع المشماش ونحط شويا مع طرف باه يلصق فيهم النواد كوكو


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يعنى الخطوة تاع نواد كوكو اختيارية
بصحتكم 😅😅😅😅😅😅
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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
615
الإعجابات
870
النقاط
31
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#4
قال الامين محمد:
يا بنتي ها المواضيع تجوعني ههههههههههههه
و الله ق ساهل هاذ القاطو يعطيك الصحة اختي
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هههههههههههه الله ينورك اخى وى شت كي ساهل 😀😀😀😀😀😀
بوركت اخى ربي يحفظك سرنى مروور الجميل
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