طلاق الأرواح أم طلاق الأوراق

السلام عليكم أهلا وسهلا

روّاد قسم الحياة الزوجية اليوم أردت أن أطرح عليكم هذا الموضوع الذي اجده مهما جدا وسوف تعرفون لما وأتمنى من المتزوجات والمتزوجون إفادتنا بتجاربهم

طلاق الأرواح أو طلاق الأوراق

أبعض الحلال عند الله الطلاق والطلاق هو آخر مرحلة يصل إليها الزوجان يعرفان أن حياة الإشتراك بينهما قد إنتهت ويفضلان الإنفصال ويختار كل واحد منهما حياته

لكنني لن أتحدث عن الطلاق الذي بات معروفا وله انواع وأشكال كثيرة

لكنني اليوم سوف أتحدث عن طلاق الأرواح أخطر انواع الطلاق بين الزوجين حيث أنهما لا يتطلقان رسميا ولا يتطلقان أمام الاهل لكن الطلاق الروحي يكون بين روحيهما

عندما ينظر لزوجته على انها مجرد خادمة وتؤدي واجباتها نحوه وفقط وحتى حقوقه الشرعية يريدها لانه امر ملزوم وفقط دون مشاعر

فهنا أرى أن الطلاق على الأوراق وامام الناس أرحم

عندما تنظر الزوجة لزوجها على أنه فقط إسم في الدفتر ورجل يدخل ويخرج للبيت وانها متزوجة به فقط أمام الناس وحتى لو كانت زوجة فهي زوجة تحت الطلب مخافة فقط أن تغضب الله فهنا أقول ليتطلقا أفضل لهما

الطلاق الروحي بين الزوجين هو روح انفصلت عن الأخرى لا رغبة لكلاهما بالآخر اي موت المشاعر ويبقى الواجب الأسري والحق اشرعي وطاعة الزوج هي التي تفرض قوانينها لكن أين العلاقة بين الرجل وزوجته وأين مشاعر المودة والرحمة التي أتى بها القرآن الكريم وفرضها علينا وأين وصية رسولنا الحبيب

رفقا بالقوارير واين سننه ومعاملاته مع زوجاته

الطلاق الروحي لا يؤذي احد إلا هذا الرجل وتلك المرأة فأي حياة تكون لرجل يعود للبيت يعطي أوامر ويغادر ويتلقى طلبات وينفذ

وحتى لو وصل الامر للشجار يتشاجر عادي وينهي الموضوع بالخروج للشارع أو تفضيل أصدقائه على التحاور مع زوجته

بغياب لغة الحوار لا مجال لإصلاح روح تموت بين زوجين وهي كالزلزال تدمر كل العلاقة فماذا تسمى العلاقة وقد ماتت فيها روح الدعابة والمحبة بين الزوجين

روح تغادر الزواج وتترك الجثة للزوجين يعيشان فقط لإرضاء الأهل وأعطاء صورة للغير على أنهما سعيدان جدا

وكثيرا ما نرى نتائج هذا الطلاق الروحي نتائج وخيمة لكلاهما ولأطفالهما ولحياتهما هما كرجل وإمرأة

فالرجل يبحث عن البديل ليهرب من شعوره ومن مقبرة حياته

والمرأة تهرب لأعمال البيت وهموم أكبر وكبت نفسي وامراض نفسية كثيرة لأن ما بداخلها قد مات

رأيكم يهمني