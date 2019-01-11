دعوة لاهل الغالية طمطم

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.. ​

اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين. ​

اللهمّ ألبسهما ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين. ​

اللهمّ اشفهما، اللهمّ اشفهما، اللهمّ اشفهما، اللهمّ آمين. ​

اللهم اشفهما شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيديهما، اللهمّ احرسهما بعينيك الّتي لا تنام. ​

اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيهما. ​

أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. ​

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيهما وتمدّهما بالصحّة والعافية. ​

اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفهما أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت. ​

أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. ​

اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم فى أمر جديد ، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. ​