دعوة لاهل الغالية طمطم

ماغيكاي تشان
:: عضو بارز ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقلتكم وملاها يمنا وبركة
ارجو الدعوة لاهل اختنا @الصحافية الساخرة بالشفاء العاجل ان شاء الله تعالى
وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير
اسعد الله اوقلتكم وملاها يمنا وبركة
ارجو الدعوة لاهل اختنا @الصحافية الساخرة بالشفاء العاجل ان شاء الله تعالى
وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير
- لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير..
- اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.
- اللهمّ ألبسهما ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين.
- اللهمّ اشفهما، اللهمّ اشفهما، اللهمّ اشفهما، اللهمّ آمين.
- اللهم اشفهما شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيديهما، اللهمّ احرسهما بعينيك الّتي لا تنام.
- اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيهما.
- أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.
- اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيهما وتمدّهما بالصحّة والعافية.
- اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفهما أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت.
- أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.
- اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم فى أمر جديد ، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
- اللهمّ اشفهما شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيدهما، اللهمّ احرسهما بعينك التّي لا تنام، واكفهما بركنك الذي لا يرام، واحفظهما بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأهما في الّليل وفي النّهار.
طهور لهما ان شاء الله يارب ولكل مرضى المسلمين
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه