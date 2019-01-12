قيام الزوج والزوجة بواجباتهما غير كاف لنجاح الحياة الزوجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



إن غالب المشاكل التي تقع في الحياة الزوجية والتي تؤثر عليها بصفة سلبية جدا هو تفريط أحد الطرفين أو كلاهما في واجباته إتجاه الطرف الآخر



و لابد أن يقوم كل طرف بواجبه ولا يقول كيف ولما ........... ولكن حتى في حال قيام كل طرف بواجباته فإن هذا لا يكفي لنجاح الحياة الزوجية .



إن أساس نجاح الحياة الزوجية هو وجود المودة والمحبة وإتصال الزوجين ببعضهما ، فهذه الواجبات التي يقوم بها كل طرف ينقصها أمر مهم وهو المحبة ، أي محبة ما يقوم به إتجاه شريكه



يعني الزوجة لا تخدم زوجها فقط لأنها ترى أن هذا واجب عليها أو عبئ عليها ؛ بل يجب أن تحب ذلك



وكذلك لا يجب أن يرى الزوج أن واجباته إتجاه زوجته من باب أنه ملزم بذلك بل يجب أن يحب ما يقوم به اتجاه زوجته .



فلتخدم الزوجة زوجها مثلما تخدم والدها ، فمن المؤكد أن والدها تخدمه بكل محبة ولا تنتظر منه شيئا



وليسعد الزوج زوجته مثلما يسعد والدته ، فمن المؤكد أنه يقوم بواجبه إتجاه والدته بكل فرح وسرور



هذا هو الأمر الناقص الذي إذا تحقق فإن الحياة الزوجية ستكون مستقرة ودائمة بإذن الله