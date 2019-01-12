قيام الزوج والزوجة بواجباتهما غير كاف لنجاح الحياة الزوجية

أبو إبراهيم .

أبو إبراهيم .

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
28 نوفمبر 2018
المشاركات
173
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العمر
25
محل الإقامة
عين تموشنت
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن غالب المشاكل التي تقع في الحياة الزوجية والتي تؤثر عليها بصفة سلبية جدا هو تفريط أحد الطرفين أو كلاهما في واجباته إتجاه الطرف الآخر

و لابد أن يقوم كل طرف بواجبه ولا يقول كيف ولما ........... ولكن حتى في حال قيام كل طرف بواجباته فإن هذا لا يكفي لنجاح الحياة الزوجية .

إن أساس نجاح الحياة الزوجية هو وجود المودة والمحبة وإتصال الزوجين ببعضهما ، فهذه الواجبات التي يقوم بها كل طرف ينقصها أمر مهم وهو المحبة ، أي محبة ما يقوم به إتجاه شريكه

يعني الزوجة لا تخدم زوجها فقط لأنها ترى أن هذا واجب عليها أو عبئ عليها ؛ بل يجب أن تحب ذلك

وكذلك لا يجب أن يرى الزوج أن واجباته إتجاه زوجته من باب أنه ملزم بذلك بل يجب أن يحب ما يقوم به اتجاه زوجته .

فلتخدم الزوجة زوجها مثلما تخدم والدها ، فمن المؤكد أن والدها تخدمه بكل محبة ولا تنتظر منه شيئا

وليسعد الزوج زوجته مثلما يسعد والدته ، فمن المؤكد أنه يقوم بواجبه إتجاه والدته بكل فرح وسرور

هذا هو الأمر الناقص الذي إذا تحقق فإن الحياة الزوجية ستكون مستقرة ودائمة بإذن الله
 
آسِيَّه

آسِيَّه

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
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55
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محل الإقامة
بَيتِي جَنَّتي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم

كلامك صحيح و أتفق معك في ذلك

لكن في بعض الأحيان تجبرك الظروف على خدمة أشخاص آخرين غير الزوج و الأدهى و الأمر أنهم يعتقدون أن ذلك من واجبات الزوجة و أي رفض للأمر يعتبر عصياان و تصبح الزوجة محل اتهام بل و قد يصل الأمر إلى الطلاق لا قدر الله

ربما أصبح الوقت مناسبا لتغيير عقلية المجتمع لأن المرأة عند زواجها تستعد لبناء أسرة و لخدمة زوجها :love: لم تتزوج لخدمة المجتمع المدني كما يعتقدون :sneaky:
 
أبو إبراهيم .

أبو إبراهيم .

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
28 نوفمبر 2018
المشاركات
173
الإعجابات
260
النقاط
13
العمر
25
محل الإقامة
عين تموشنت
الجنس
ذكر
#3
قال آسِيَّه:
السلام عليكم

كلامك صحيح و أتفق معك في ذلك

لكن في بعض الأحيان تجبرك الظروف على خدمة أشخاص آخرين غير الزوج و الأدهى و الأمر أنهم يعتقدون أن ذلك من واجبات الزوجة و أي رفض للأمر يعتبر عصياان و تصبح الزوجة محل اتهام بل و قد يصل الأمر إلى الطلاق لا قدر الله

ربما أصبح الوقت مناسبا لتغيير عقلية المجتمع لأن المرأة عند زواجها تستعد لبناء أسرة و لخدمة زوجها :love: لم تتزوج لخدمة المجتمع المدني كما يعتقدون :sneaky:
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إن كنت تقصدين بخدمة والديه ، فهذا الأمر يرجع إلى الإتفاق بينكما من البداية


ليس الوقت المناسب لتغيير عقلية المجتمع وإنما الوقت المناسب لتربية المجتمع على الدين والخلق القويم رجالا ونساءا
 
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