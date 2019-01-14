لغز مشفر لأصحاب الدكاء فقط

لغز اليوم هو الاول في سلسلة الالغاز المشفرة

وهو اسهل من الالغاز السابقة



اتمنى تحلوه من اول رد



اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن



الاحرف الابجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون



الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه