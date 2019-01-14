لغز مشفر لأصحاب الدكاء فقط

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
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10 ديسمبر 2009
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#1

السلام عليكم ورحمة الله









لغز اليوم هو الاول في سلسلة الالغاز المشفرة

وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد

اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن

الاحرف الابجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون

الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه

وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة

لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه




اللغز يقول








4 6 . 1 12 1 14 15 1 14 . 27 15 1 1 6 5 .1 12 14 16 13 1 14

25 11 20 .17 10 . 1 12 19 20 1 14 .

6. 13 1 . 2 1 14 15 .6 . 12 1 .3 1 14

15 12 1 8 5 . 1 12 15 11 1 11 10 14 . 6 . 12 5 .13 1 22 . 16 10 14

10 8 1 11 10 . 1 12 9 2 11 2 .

6 24 12 19 . 16 3 10 2







من اخوكم sami44

بالتوفيق






 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحب الالغاز كيما هكا
بصح غدا بحول الله نكسر راسي معاه
شكرا​
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#3
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,351
الإعجابات
3,319
النقاط
451
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحب الالغاز كيما هكا
بصح غدا بحول الله نكسر راسي معاه
شكرا​
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خدي راحتك مريم عندك الوقت الكافي
اتمنى تلقاي الحل
 
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