لغز مشفر لأصحاب الدكاء فقط

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
لغز اليوم هو الاول في سلسلة الالغاز المشفرة
وهو اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن
الاحرف الابجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون
الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه
وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة
لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه
اللغز يقول
4 6 . 1 12 1 14 15 1 14 . 27 15 1 1 6 5 .1 12 14 16 13 1 14
25 11 20 .17 10 . 1 12 19 20 1 14 .
6. 13 1 . 2 1 14 15 .6 . 12 1 .3 1 14
15 12 1 8 5 . 1 12 15 11 1 11 10 14 . 6 . 12 5 .13 1 22 . 16 10 14
10 8 1 11 10 . 1 12 9 2 11 2 .
6 24 12 19 . 16 3 10 2
من اخوكم sami44
بالتوفيق
لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه
اللغز يقول
4 6 . 1 12 1 14 15 1 14 . 27 15 1 1 6 5 .1 12 14 16 13 1 14
25 11 20 .17 10 . 1 12 19 20 1 14 .
6. 13 1 . 2 1 14 15 .6 . 12 1 .3 1 14
15 12 1 8 5 . 1 12 15 11 1 11 10 14 . 6 . 12 5 .13 1 22 . 16 10 14
10 8 1 11 10 . 1 12 9 2 11 2 .
6 24 12 19 . 16 3 10 2
من اخوكم sami44
بالتوفيق