الفرشاة الطبيعية مسواك المسلم حماية وعناية

سواك الفرشاة الطبيعية منتج طبيعي بدون اضافات كيماوية مستخرج من جذور شجر اراك ومعبأ بأكياس بلاستيكية عن طريق التفريغ من الهواء بأحدث مكائن التعبئة والتغليف.ميزات سواك الصحية حسب الأبحاث العلمية:1- مستخدمو سواك لديهم معدل قليل بالتسوس2- يحفز مسواك اللعاب فيطهر الفم مما يؤدي الى تعزيز تطهير الفم ومكافحة التسوس3- مسواك له فاعلية في قمع مسببات الامراض عن طريق الفم فيما يتعلق بالفطريات وامراض اللثة والبكتريا4- مسواك يعمل على محاربة ترسبات الجير والبلاك بشكل فعال5- مسواك له فاعلية في التقليل من حدوث التجاويف بين الاسنان6- مسواك يساعد على التنظيف الفعال بين الاسنان بسبب شعيراته7- مسواك يزيد من اللعاب ب وبالتالي يساعد في تثبيط جفاف الفم وسهولة الهضمميزات سواك الاجتماعية:1- مسواك سهل الاستخدام بأي مكان وزمان2- مسواك ازالة رائحة الفم الكريهة3- مسواك يساعد على تبييض الاسنان4- مسواك يساعد على الاقلاع من التدخين5- مسواك يساعد على الابتعاد عن أي عادات خاطئة مثل تقليم الأظافر بالأسنان6- مسواك منتج طبيعي7- اقتناء مسواك عادة تتوارثها الأجيال. Miswak is a traditional chewing stick prepared from the roots, twigs, and stem of Salvadora persica and has been used as a natural method for tooth cleaning in many parts of the world for thousands of years. A number of scientific studies have demonstrated that the miswak (Salvadora persica) possesses antibacterial, anti-fungal, anti-viral, anti-cariogenic, and anti-plaque properties. Several studies have also claimed that meswak has anti-oxidant, analgesic, and anti-inflammatory effects. The use of a miswak has an immediate effect on the composition of saliva. Several clinical studies have confirmed that the mechanical and chemical cleansing efficacy of meswak chewing sticks are equal and at times greater than that of the toothbrush. The present article provides a review of the various therapeutic effects of Salvadora persica on oral health, which will help to elucidate the significance and importance of this indigenous oral hygiene tool. مسواك | وباللغه الانكليزيه يطلق عليه meswak او miswak هو عود يؤخذ من شجرة اراك كان يستخدمه الانسان قبيل صنع فرشاة ومعجون الاسنان ومازال الكثيرين يستخدمون اعواد سواك مسواك | او كما يطلق عليه مسواك الى الانوذلك نظرا لفوائده الكثيره وايضا يرجع استخدامه لانه يمثل جزء من السنة النبويهوفي رواية: "عَلَى أُمَّتِي". وفي رواية البخاري: "عَلَى النَّاس".• وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ ب سواك مسواك |. meswak او miswak رواه مسلم.• وعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ ب سواك مسواك |. وفي رواية: إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ.وعن سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه عندما دخل على فاطمه الزهراء رضي الله عنها في ليلة زفافهما ورأى مسواك في ثغرهافقالحظيت يا عود الأراكِ بثغرها *** أما خفت يا عود الأراك لو كنت من أهـل القتال قتلتك *** ما فـاز منـي يا سِواكُ فوائد سواك meswak او miswak 1-يعدّ استخدام سواك مسواك | آمناً للبالغين والأطفال، ويمكن استعماله بدلاً من فرشاة الأسنان، وذلك لاحتوائه على العديد من المواد الطبيعية الفعالة والمفيدة لصحة الفم،وخلوه من المواد الكيميائية2-يكافح تسوس وحفر الأسنان: تناول السّكريات يؤدي إلى انتشار التّسوس في الأسنان، ولكنّ تَنظيف الأسنان باستخدام سواك مسواك | يُمكنه مقاومة تَسوّس الأسنان عن طريق زيادة إفراز اللّعاب،وتَقوّية المينا، لما يحتويه من كلوريد الصّوديوم، وبيكربونات الصّوديوم، وأكسيد الكالسيوم، وزيادة على ذلك فإنّ هذه المواد تبيّض الأسنان.3-يحمي الأسنان من تراكم الجير: تغطي الأسنانَ في العادة طبقةٌ تسمى اللويحات السنية (بالإنجليزية: Dental plaque)، وهي عبارةٌ عن بكتيريا لا لَوْن لها تَتَشكّل على اللّثة والأسنان،وقد يؤدي تراكمها على الأسنان إلى ظهور طبقةٍ صفراء تسمى الجير (بالإنجليزية: Tartar)، والتي تُسبّب أمراض اللّثة، واصفرار الأسنان، وقد تؤدي إلى فقدانها مع مرور الوقت،ويمكن استخدام فرشاة الأسنان لإزالة تراكم الجير المُترسّب، كما يمكن استخدام سواك ، وذلك لامتلاكه لخصائص مضادة للبكتيريا، مما يمنع من تراكم البكتيريا على اللثة واللسان4-يزيل رائحة الفم الكريهة: تظهر رائحة الفم الكريهة كمؤشرٍ على الإصابة بأمراض اللّثة، أو بسبب تناول بعض الأطعمة، أو قد تظهر بسبب نقص إفراز اللعاب في الفم،ويتميز سواك meswak او miswak بامتلاكه لخصائص مضادة للبكتيريا، كما أنّه يحفز من إفراز اللّعاب في الفم، وكما ذُكر سابقاً فإنّه يحتوي على مكونات ذات عطر خفيف قد يحسن من رائحة الفم.5-يقوي اللّثة ويمنع التهابها: تسبب البكتيريا الضارة في الفم أضراراً في الفم والأسنان، وقد تؤدي إلى التسوس، أو تراكم الجير، أو أمراض اللثة، أو التهاب الأنسجة الداعمةللسن (بالإنجليزية: Periodontitis)، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أنّ السواك يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، مما يقلل من نمو البكتيريا في الفم واللثة.6-تقليل خطر الإصابة بالسّرطان: يحتوي سواك مسواك | على إنزيماتٍ مضادةٍ للأكسدة، مِثْل البيروكسيداز (بالإنجليزية: Peroxidase)، والكاتلاز (بالإنجليزية: Catalase)،وأوكسيديز البوليفينول (بالإنجليزية: Polyphenoloxidase)، وهي مواد تقلل من خطر الإصابة بالسّرطان.7-التّعطير المنعش: يحتوي سواك مسواك | على مركباتٍ متطايرةٍ تُنعش الفمّ وتعطي الشّعور بالنّظافة، والنّفس اللّطيف الذي يمكن مقارنته بغسول الفمّ.8-سعره المعقول: مقارنة بأدوات تنظيف الفم التّجاريّة، فأنّ سواك مسواك | سهل الاستخدام وفعّال في تنظيف الأسنان، وتكلفته أقلّ بكثيرٍ من معظم المُنتجات المتاحة التّجارية،بالإضافة إلى أنّه فرشاة، ومعجون، وغسول للفمّ كلّ ذلك في مكوّنٍ واحدٍ.