السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأتحدث بالفصحى حتى لا يكون هناك أي لبس

مشكلتي لا أعرف من أين أبدأ ولا أعرف كيف يمكن أن يتصور البعض عن التحدث عنها ولكن لم يعد الامر يحتمل وأشعر أني ربما أفعل شيء لا تحمد عاقبته

انا أعمل في مؤسسة تعليمية و المديرة تعتمد علي كثيرا في انجاز أغلب الأعمال ولاحظت أنها تبالغ في المدح ربما هذا طبعها ولكن شعرت أن الأمر غير طبيعي ولا احب أن يمدحني الناس فكيف اذا كان الأمر مبالغ فيه ووصل مديحها الى قولها انني يديها وانها يمكن ان تستحمل غياب الجميع الا أنا

بعض الزملاء أغاضهم الأمر وصراحة حتى انا اصبح يضايقني وفي احد الأيام شكوت لصديقتي وهي معي ايضا نعمل في المكان نفسه فقالت انتبهي لنفسك من هذه المختلة وقالت لي ايضا أنه قبل أيام جاءت طالبة تشتكي أن المديرة تتحرش بها وعندما سألت قالت لها زميلات الدراسة لهذه المديرة انها مثلية انصدمت والله ماعرفت ماذا اقول وتابعت انها اطلعت على محادثات والرسايل بين المديرة والطالبة و قالت ايضا ان الطالبة تريد ان تشتكي ولكن تخاف أن ترسب وان وان

المشكل ان هذه الطالبة بعد ان اكملت دراستها رفضت ان تعطي الأدلة ولا نسخة منها

كلامها كان مثل الصاعقة صعقت بالمعنى الحقيقي للكلمة بعد فترة اصبحت الطالبة تزور المكتب كل فترة وتتهامس مع المديرة بل المديرة تفرغ المكتب بحجة انه يوجد كلام خاص مع الطالبة وتطورت المسألة فرأينا الطالبة والمديرة يحملن ذات النوع واللون من الحقائب والأحذية لم اصبر وطلبت من زميلتي ان تسألها ما الذي يحدث فقالت لها تفاهمنا ولم تعد هناك مشكلة واعتذر اني ازعجتك ومن هذا الكلام

الان ما قدرت استحمل هذه المرأة خلاص كرهت العمل واحس بضغط والله احيانا تطلب منا ان نتركها مع بعض الطالبات بحجة ان هناك امر سري اخرج وقلبي يعتصر لا اعلم ماذا يحدث وافكر كثيرا كيف يمكن ان احمي الطالبات منها اخبرت النائبة بالقصة فقالت لي احضري دليل والأفضل الا تتدخلي فيديها طويلة ولن تجني شيء وربما تلفق لك شيء وتقلب الامر عليك

الان اشعر اني منافقة لأني اتحدث معها واغمض عيني عما تفعل واشعر بالعجز وقلة الحيلة

دماغي سينفجر اخاف ان تستغل طالبات اخريات و لاني ام لا ارضى لابنتي شيء كهذا

كيف اتصرف والامهات يستأمننا على بناتهن

ارشدوني هل هناك حل لانهي معاناتي وهل لديكم اي نصائح تساعدني على التكيف مع هذا الوضع

وجزاكم الله خير