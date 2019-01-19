Yasmina.yaso
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تحضير نص رعاية الجدة السنة الثانية متوسط الجيل الثاني:
النص :
التعريف بالكاتب :
محمد ديب: (ولد في 21 جويلية 1920 بتلمسان – توفي في 2 ماي 2003 في سان كلو في فرنسا) هو كاتب وأديب جزائري باللغة الفرنسية في مجال الرواية والقصة القصيرة و المسرح و الشعر. من أهم رواياته الدار الكبيرة، الحريق، النول ..
أسئلة الفهم:
س: كم عدد الأشهر التي تقضيها عند عيني ؟ ج: ثلاثة أشهر.
س: لماذا لم يأخذوها بعد انتهاء الفترة ؟ ج: زعموا انه ليس من الحكمة أن تتنقل من بيت لبيت.
س: ماذا اقترحوا عن عيني ؟ ج: الانفاق على الجدة و رعايتها وهي في بيت عيني.
شرح المفردات:
تندب: ترثي حالها ، تقرص: ترميها بكلام لاذغ منفر.
الفكرة العامة :
رعاية عيني لأمها واعتنائها بها رغم ظروفها المعيشية القاسية.
الأفكار الاساسية :
الأم ضحية عقوق أبناءها
مخالفة الأبناء لوعدهم برعاية أمهم
إعتناء عيني بأمها رغم ظروف حياتها الصعبة
المغزى العام من النص :
الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة و هي من تظهر كنور في الظلمات من أجل إرشادنا إلى الطريق الصحيح.
بالتوفيق 😉