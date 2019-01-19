تحضير نص رعاية الجدة السنة الثانية متوسط الجيل الثاني

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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تحضير نص رعاية الجدة السنة الثانية متوسط الجيل الثاني:


النص :

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التعريف بالكاتب :

محمد ديب: (ولد في 21 جويلية 1920 بتلمسان – توفي في 2 ماي 2003 في سان كلو في فرنسا) هو كاتب وأديب جزائري باللغة الفرنسية في مجال الرواية والقصة القصيرة و المسرح و الشعر. من أهم رواياته الدار الكبيرة، الحريق، النول ..

أسئلة الفهم:

س: كم عدد الأشهر التي تقضيها عند عيني ؟ ج: ثلاثة أشهر.

س: لماذا لم يأخذوها بعد انتهاء الفترة ؟ ج: زعموا انه ليس من الحكمة أن تتنقل من بيت لبيت.

س: ماذا اقترحوا عن عيني ؟ ج: الانفاق على الجدة و رعايتها وهي في بيت عيني.

شرح المفردات:

تندب: ترثي حالها ، تقرص: ترميها بكلام لاذغ منفر.

الفكرة العامة :

رعاية عيني لأمها واعتنائها بها رغم ظروفها المعيشية القاسية.

الأفكار الاساسية :

الأم ضحية عقوق أبناءها
مخالفة الأبناء لوعدهم برعاية أمهم
إعتناء عيني بأمها رغم ظروف حياتها الصعبة
المغزى العام من النص :

الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة و هي من تظهر كنور في الظلمات من أجل إرشادنا إلى الطريق الصحيح.




بالتوفيق 😉
 
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