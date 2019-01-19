تحضير نص رعاية الجدة السنة الثانية متوسط الجيل الثاني:

النص :

التعريف بالكاتب :



محمد ديب: (ولد في 21 جويلية 1920 بتلمسان – توفي في 2 ماي 2003 في سان كلو في فرنسا) هو كاتب وأديب جزائري باللغة الفرنسية في مجال الرواية والقصة القصيرة و المسرح و الشعر. من أهم رواياته الدار الكبيرة، الحريق، النول ..



أسئلة الفهم:



س: كم عدد الأشهر التي تقضيها عند عيني ؟ ج: ثلاثة أشهر.



س: لماذا لم يأخذوها بعد انتهاء الفترة ؟ ج: زعموا انه ليس من الحكمة أن تتنقل من بيت لبيت.



س: ماذا اقترحوا عن عيني ؟ ج: الانفاق على الجدة و رعايتها وهي في بيت عيني.



شرح المفردات:



تندب: ترثي حالها ، تقرص: ترميها بكلام لاذغ منفر.



الفكرة العامة :



رعاية عيني لأمها واعتنائها بها رغم ظروفها المعيشية القاسية.



الأفكار الاساسية :



الأم ضحية عقوق أبناءها

مخالفة الأبناء لوعدهم برعاية أمهم

إعتناء عيني بأمها رغم ظروف حياتها الصعبة

المغزى العام من النص :



الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة و هي من تظهر كنور في الظلمات من أجل إرشادنا إلى الطريق الصحيح.