السلام عليكم اهل اللمة (قبل ما تقراو نعتذر على بعض الفاظ لكنها حقيقتي)

اريد ان الخص حياتي و هي مشكلتي.اعذروني نحكي بدارجة باه توصل رسالتي مليح

انا بنت اكثر ما يقولوا عني فاىقة جمال تربيت عند والديا تربية دلال خاصة انا الوحيدة بعد ما طلعت للجامعة تعرفت على بنات حسسوني بلي جمالي لازم ميبقاش مخبي تحت الخمار و داني شيطان و تبعت طريقهم حتى نهار تبرأ مني بابا و دموع يما مزالو لدرك بين عينيا....خرجت من دار بعد ماربط بابا بابوا قدامي و مشيت مع جماعتي لعنابة.الثم تصنعتلي حياة اخرى وليت كل يوم نشوف روحي ملكة قدام مرايا كنت مطلوبة بالدولار ميش بالدينار ......بدا جيبي يطلع و قلبي يفرغ .....كنت نتشوق لحضن امي و نسرق روحي نشوفها بدرغة على بابا في بيت خالتي كانت تبكي بحرقة و تقولي ردي الخمار و ارجعي لدار......لكني كنت نقولها او هو الي مبغنيش حتى انا منحتجوش اذا بيه على مصروف راني نغطيه بيه.......كنت نحساب دنيا دراهم و تحواس و مديتاهش ف كلام ناس.......وليت نطلع ل فرنسا صباح و نهبط لعشية و صباح بايطاليا معيشة كبييييييييييييرة و شريت فيلة خاصة بيا و voiture اخر عيطة و تبنيت طفلة و كان تخمامي نربيها باه نهار نكبر و يفظو ا دراهمي تخدم عليا وين كنت نخدم.........كل هذا نحكي فيه باه توصل عبرة لشيء بنات راهم عايشين معايا جدد ف دومان و لبنات الي يغرها زينها ولا دراهم جيبها.........

نهار من نهارات قاعدة نسوق ماشية لطريق كنت لابسة و داتني روحي حسيت بفخر و تكبر بزززاف كبير حسيت بلي طاكسي مستحيل تتقل و انا مستحيل نفنى(و استغفر الله)حتى نفطن نلقى روحي ف انعاش و طباء يعيطوا و دايرين بيا..........بعد ايام رجعت للفيلا تعي و انا على كرسي متحرك ........و رغم ذلك قاومت و بقيت على مشواري بعد ازومنة نفسية قصيرة........لكن مطولتش مدة حتى تفلق عليا cuisinière حريق من درجة ثانية تشوه وجهي...........و مخليتش طبيب تجميل مرحتش عندو صرفت كامل دراهمي حتى بعت فيلا على جالوا و مرجعش فقط منعت عينيا من عمى.............رغم هذا بقيت مصرة على عصياني رغم انوا داخلي راهوا عارف بلي راني على طريق غالط لكن كانت لحظة بابا قدام باب و مزق ورقتي من دفتروا بين عينيا منجمتش نتخيل روحي نرجعلوا بصفة هذي..........و فاتت الايام سكنت عند صديقة ليا و بديت نحس روحي ثقيلة عليها ......رفدت حوايجي و مشيت و انا بكرسي متحرك و نصف مشوهة و انا ف طريق هزيت طاكسي هزني راجل كبير ف سن كي عاوني ركبت ف سيارة انا كنت مهمومة مقتلوش وين يديني لكنوا هو مشا مشا و حسب قدام جبانة و نزل حطلي كرسي تعي و هبطني انا بقيت نشوف فيه وش قاعد يدير ساقني للقبور و انا بديت نخاف .......سعا حبس بيا و قالي هذي هي دارك الي ماتتباع ماتتشرى بصح مانعرف اذا تحملك ولا لا........ في هذاك وقت حسيت روحي تخدرت و تفلقت بالبكاء منقدرش نوصفلكم احساسي بالخوف الرهيب من ربي سبحانوا كيفاه رح نقابلوا و كيفاه رح نجاوبوا نهار يسالني شبابك فيما افنيته ................... فاتت تلك الايام و راني الان عند هذاك الرجل طلبني للزواج بشرط انني نتوب هو في 50 و انا ف 30 بعد ماتوفات زوجتوا قبل 5 سنين و قبلت بيه و ذهبنا سويا للعمرة هناك بكيت لربي الرحيم و طلبت العفو و رزقني بتوام بنات سميتهم رحمة و مغفرة لكن كل هاجسي هوما والداي امي سامحتني لكن والدي لا رغم انو زوجي اخذني ليه الف من مرة لكنوا نفس الراي ..............

فقط اتمنى ان تدعوا لي ان يسامحني الله و والدي و اريد ان استطعتم ان تنشروا حكايتي للاستفادة و الموعظة و شكرا لاستماعكم