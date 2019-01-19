مشكلتي حكايتي مشكلتي

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مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
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الإعجابات
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#1
السلام عليكم اهل اللمة (قبل ما تقراو نعتذر على بعض الفاظ لكنها حقيقتي)
اريد ان الخص حياتي و هي مشكلتي.اعذروني نحكي بدارجة باه توصل رسالتي مليح
انا بنت اكثر ما يقولوا عني فاىقة جمال تربيت عند والديا تربية دلال خاصة انا الوحيدة بعد ما طلعت للجامعة تعرفت على بنات حسسوني بلي جمالي لازم ميبقاش مخبي تحت الخمار و داني شيطان و تبعت طريقهم حتى نهار تبرأ مني بابا و دموع يما مزالو لدرك بين عينيا....خرجت من دار بعد ماربط بابا بابوا قدامي و مشيت مع جماعتي لعنابة.الثم تصنعتلي حياة اخرى وليت كل يوم نشوف روحي ملكة قدام مرايا كنت مطلوبة بالدولار ميش بالدينار ......بدا جيبي يطلع و قلبي يفرغ .....كنت نتشوق لحضن امي و نسرق روحي نشوفها بدرغة على بابا في بيت خالتي كانت تبكي بحرقة و تقولي ردي الخمار و ارجعي لدار......لكني كنت نقولها او هو الي مبغنيش حتى انا منحتجوش اذا بيه على مصروف راني نغطيه بيه.......كنت نحساب دنيا دراهم و تحواس و مديتاهش ف كلام ناس.......وليت نطلع ل فرنسا صباح و نهبط لعشية و صباح بايطاليا معيشة كبييييييييييييرة و شريت فيلة خاصة بيا و voiture اخر عيطة و تبنيت طفلة و كان تخمامي نربيها باه نهار نكبر و يفظو ا دراهمي تخدم عليا وين كنت نخدم.........كل هذا نحكي فيه باه توصل عبرة لشيء بنات راهم عايشين معايا جدد ف دومان و لبنات الي يغرها زينها ولا دراهم جيبها.........
نهار من نهارات قاعدة نسوق ماشية لطريق كنت لابسة و داتني روحي حسيت بفخر و تكبر بزززاف كبير حسيت بلي طاكسي مستحيل تتقل و انا مستحيل نفنى(و استغفر الله)حتى نفطن نلقى روحي ف انعاش و طباء يعيطوا و دايرين بيا..........بعد ايام رجعت للفيلا تعي و انا على كرسي متحرك ........و رغم ذلك قاومت و بقيت على مشواري بعد ازومنة نفسية قصيرة........لكن مطولتش مدة حتى تفلق عليا cuisinière حريق من درجة ثانية تشوه وجهي...........و مخليتش طبيب تجميل مرحتش عندو صرفت كامل دراهمي حتى بعت فيلا على جالوا و مرجعش فقط منعت عينيا من عمى.............رغم هذا بقيت مصرة على عصياني رغم انوا داخلي راهوا عارف بلي راني على طريق غالط لكن كانت لحظة بابا قدام باب و مزق ورقتي من دفتروا بين عينيا منجمتش نتخيل روحي نرجعلوا بصفة هذي..........و فاتت الايام سكنت عند صديقة ليا و بديت نحس روحي ثقيلة عليها ......رفدت حوايجي و مشيت و انا بكرسي متحرك و نصف مشوهة و انا ف طريق هزيت طاكسي هزني راجل كبير ف سن كي عاوني ركبت ف سيارة انا كنت مهمومة مقتلوش وين يديني لكنوا هو مشا مشا و حسب قدام جبانة و نزل حطلي كرسي تعي و هبطني انا بقيت نشوف فيه وش قاعد يدير ساقني للقبور و انا بديت نخاف .......سعا حبس بيا و قالي هذي هي دارك الي ماتتباع ماتتشرى بصح مانعرف اذا تحملك ولا لا........ في هذاك وقت حسيت روحي تخدرت و تفلقت بالبكاء منقدرش نوصفلكم احساسي بالخوف الرهيب من ربي سبحانوا كيفاه رح نقابلوا و كيفاه رح نجاوبوا نهار يسالني شبابك فيما افنيته ................... فاتت تلك الايام و راني الان عند هذاك الرجل طلبني للزواج بشرط انني نتوب هو في 50 و انا ف 30 بعد ماتوفات زوجتوا قبل 5 سنين و قبلت بيه و ذهبنا سويا للعمرة هناك بكيت لربي الرحيم و طلبت العفو و رزقني بتوام بنات سميتهم رحمة و مغفرة لكن كل هاجسي هوما والداي امي سامحتني لكن والدي لا رغم انو زوجي اخذني ليه الف من مرة لكنوا نفس الراي ..............
فقط اتمنى ان تدعوا لي ان يسامحني الله و والدي و اريد ان استطعتم ان تنشروا حكايتي للاستفادة و الموعظة و شكرا لاستماعكم
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#2
إنضم
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
تم الاعتماد
الحمد الله على الهداية و ربي يرجعك في حضن والديك ان شاء الله
لنا عودة ان شاء الله
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
12 ماي 2018
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في ارض ربي
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ذكر
#3
السلام عليكم
الحمد الله الجنة درجات
وكنت راح نقصفك الحمد الله تفكرت هذي جملة التي اضعها على جداري “ولعلَّ رزقك في لين قلبِكَ”
و بين قوسين (مطلوبة بدولار موش بدينار الحمد الله دينار شريف وما يطلبش ناس من هذا نوع)
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
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#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله قلبي تقطّع، رايحة نبكي، ربي يغفرلنا ويغفر لكل المومنين، ويهدي أمة محمد، الجملة لي صح ضربتني في الصميم هي تاع جيبي يتعمر وقلبي يفرغ
صعيبة أقسم بالله، ربي ورحمتو، في الدنيا هادي أختي العبرة بالخواتيم، مانقولكش بلي من حقك تذنبي كيما تحبي وتقولي من بعد نتوب نورمال
لكن لي حبيت نبينو أنو ماتقنطيش من رحمة ربي، خاطر الناس ما تسامحش وماتغفرش بصح ربي سبحانو يغفر، يمكن حاجة صغيرة ماتديريلهاش بال
ربي يغفرلك بيها، وربي عطاك فرصة جديدة، حتى ولو في الكرسي المتحرك حتى ولو في الفراش، المهم مازال فيك نفس باه تمسحي ذنبك
وأنا صراحة في القصة الكاملة لي خوفني الطفلة لي تبنيتيها وقلتي ندخلها تخدم وين كنت وتجيبلي الدراهم، ايماجيني تربي يتيم وتديه لطريق الهلاك
ذنبك لي بينك وبين ربي يقدر يغفرهولك، بصح ذنوب الناس لي على ظهرك ماش رايحين يسامحوك عليها، إذن أول خطوة تكفري بيها على الذنب تاعك
هي هاديك اليتيمة أو الطفلة لي تبنيتيها، تقدر هي تكون حسنة جارية ليك يوما ما، على هادي في القصة الكاملة زوج حوايج لي نبهك ليهم
هي الطفلة لي ربيتيها وسردك للقصة، هنا علابالي واحد ما يعرفك وحبيتي تمدي عبرة للناس، لكن ختي لعزيزة ذنبك خليه بينك وبين ربي
درك ربي سبحانو ينزل عليك الستر تاعو وتبداي حياة جديدة خلي الستر تاع ربي يغطيك، خاطر ربي يغفر بصح الناس ماتغفرش وماتسكتش
يعني هادي مجرد نصيحة، ابداي صحفة جديدة واكتمي سرك في نفسك الاهم اقرب الناس ليك ولي هو زوجك عارف بوضعك البقية ما يهمش
أيضا حاجة ما طفرت تي راكي 30 سنة وبالاك 10 سنوات راحت في غضب ربي وبالاك ربي كاتبلك تعيشي 50 سنة أخرى وين علابالك
اذن حاولي تغتانمي حياتك المتبقية فيما يرضي الله، ربي رغم كامل الذنوب لي درتيهم راهو زاد أكرمك، من حكاية لاكسيدو للآن وربي راهو يكرم
فيك، اكرمك بالتنبيه من الغفلة وأكرمك بالتوبة وأكرمك بزوج يستر عليك وأكرمك ببنات بينما ناس بزاف مصابين بالعقم وأكرمك بالعمرة
لي ناس بزاف يتشهاوها، راكي تشوفي قدما العبد يذنب بصح ربي يحبو ويكرمو ويساندو، أكثري من الاستغفار واكثري من قيام الليل و30 سنة
مازلتي صغيرة، مازلتي صغيرة وقادرة على حفظ القرآن مازلتي صغيرة وقادرة على تربية بناتك تربية حسنة، ومازلتي صغيرة باه تكفري على ذنوبك
خاطر كيما قتلك العبرة بالخواتيم، شدي الهمة أختي والحمد لله الحمد لله على نعمة الهداية، وكيما وصيتك حكايتك ماتزيديش تحكيها استري على نفسك
كيما ستر عليك ربي، والطفلة لي تبنيتيها بالاكي تطيشيها ديريها من بناتك قادرة تكون هي جنتك، نتي حبيتي تستعمليها لحاجة خلاف وربي قادر
دارهالك سبة للخير ولنيل الثواب، صدقي قدما تقدري وحافظي على دينك وحجابك، وربي يستر عليك ويغفرلك ويغفرلنا ويستر على بناتنا
بالتوفيق ان شاء الله
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
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#5
بارك الله فيكم
اين يوجد قانون عدم وضع فتوى في القسم للافاذة والنصح ؟؟
وجزاكم كل خير
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
25 أفريل 2018
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ذكر
#6
نحمد الله على هدايتك و يا رب يساحك ابوك

لسنا هنا لمحاسبة الناس و لا لتوبيخهم
فالمحسن نقول له أحسنت ... للمسيء أسأت

لنا عودة ان شاء الله
 
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