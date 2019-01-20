مســابقة أجمل خلفية لفصل ..

كيف حالكم محبي ومتابعي قسم الصور والكاريكاتور؟

أسأل الله أن تكونوا بخير

يسرنا أن نقدم لكم مسابقة جميلة

وهي بعنوان

آملين أن تنال مسابقتنا إعجابكم وأن نشاهد العديد من المشاركات المميزة

ونأمل أيضاً أن نحظى بالكثير من الخلفيات الجميلة

- أن تكون الصور واضحة وصالحة للإستخدام كخلفية لسطح المكتب

- يفتح المشارك\ـة موضوع ويضع 3 خلفيات لسطح المكتب لفصل من فصول السنة

مثال: يختار المشارك\ـة فصل الصيف ويضع ثلاث خلفيات صيفية لسطح المكتب

- المشاركة بموضوع واحد فقط

- اي موضوع مخالف سيحذف دون العودة لصاحبه

- المشاركات ستحمل عنوان ( مشاركتي بمسابقة أجمل خلفية لفصل ..هنا يتم كتابة اسم الفصل..)

سيحصل صاحب المشاركة الفائزة على وسام ..

وسيحصل بقية المشاركين على وسام ..

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تجدون هنا نموذج عن طريقة المشاركة

مشاركتي الرمزية بمسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف