مســابقة أجمل خلفية لفصل ..

سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,571
الإعجابات
29,794
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
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كيف حالكم محبي ومتابعي قسم الصور والكاريكاتور؟
أسأل الله أن تكونوا بخير

يسرنا أن نقدم لكم مسابقة جميلة
وهي بعنوان


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آملين أن تنال مسابقتنا إعجابكم وأن نشاهد العديد من المشاركات المميزة
ونأمل أيضاً أن نحظى بالكثير من الخلفيات الجميلة


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- أن تكون الصور واضحة وصالحة للإستخدام كخلفية لسطح المكتب
- يفتح المشارك\ـة موضوع ويضع 3 خلفيات لسطح المكتب لفصل من فصول السنة
مثال: يختار المشارك\ـة فصل الصيف ويضع ثلاث خلفيات صيفية لسطح المكتب
- المشاركة بموضوع واحد فقط
- اي موضوع مخالف سيحذف دون العودة لصاحبه
- المشاركات ستحمل عنوان ( مشاركتي بمسابقة أجمل خلفية لفصل ..هنا يتم كتابة اسم الفصل..)



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سيحصل صاحب المشاركة الفائزة على وسام ..

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وسيحصل بقية المشاركين على وسام ..

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تجدون هنا نموذج عن طريقة المشاركة
مشاركتي الرمزية بمسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف



في إنتظار مشاركاتكم وتفاعلكم معنا
إلى الملتقى بإذن الله
وبالتوفيق للجميع

 
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