مسابقة أجمل خلفية للبحر

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الغوالي وزوارها
ان شاء الله تكونوا بخير وصحة يارب؟
بما أننا في فصل الصيف نطل اليوم عليكم بمسابقة جديدة خفيفة ظريفة وهي 😊

☀🌊"أجمل خلفية للبحر"🌊☀
حيث يقوم المشارك بوضع موضوع تحت عنوان

"مشاركتي في مسابقة أجمل خلفية للبحر"

وفي الأخير الفائز يتحصل على وسام

نتمنى ان تنال اعجابكم وننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم طبعا
🥰🥰
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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7 أفريل 2015
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الكل معني
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
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فار إلى الله
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ذكر
بورك فيك على الموضوع ترقبوا مشاركتي قريبا إن شاء الله
بالتوفيق للجميع يارب العالمين اجمعين إن شاء الله
 
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