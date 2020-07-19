*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 3,344
- النقاط
- 1,876
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الغوالي وزوارها
ان شاء الله تكونوا بخير وصحة يارب؟
بما أننا في فصل الصيف نطل اليوم عليكم بمسابقة جديدة خفيفة ظريفة وهي
"أجمل خلفية للبحر"
حيث يقوم المشارك بوضع موضوع تحت عنوان
"مشاركتي في مسابقة أجمل خلفية للبحر"
وفي الأخير الفائز يتحصل على وسام
نتمنى ان تنال اعجابكم وننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم طبعا
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة الغوالي وزوارها
ان شاء الله تكونوا بخير وصحة يارب؟
بما أننا في فصل الصيف نطل اليوم عليكم بمسابقة جديدة خفيفة ظريفة وهي
"أجمل خلفية للبحر"
حيث يقوم المشارك بوضع موضوع تحت عنوان
"مشاركتي في مسابقة أجمل خلفية للبحر"
وفي الأخير الفائز يتحصل على وسام
نتمنى ان تنال اعجابكم وننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم طبعا