نتائج مسابقة "اجمل خلفية لفصل الصيف"

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 4,101
- النقاط
- 1,876
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاء تكونوا بخير
كيما شفنا نظمنا مسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف
وكانت مشاركاتكم كامل رااائعة بدون مجاملة والله
لكن في الأخير لازم نخيرو ثلاث فائزين برك هي القوانين جات هك هههه
بصح بيناتنا كاااامل راكم فايزين
إذا الفائز الأول وهو @Golden Man
يتحصل على وسام
الفائز الثاني وهو @lale çiçeği
تتحصل على وسام
الفائز الثالث وهو @السلطانة
تتحصل على وسام
مبارك لكم
أما بقية المشاركين فيتحصلون على وسام المشاركة
سيوزع لكم لاحقا إن شاء الله
@فريد أبوفيصل
@ناصر dz
@صاحبة الأثر
@أستاذ الفلسفة
@إلياس
@الرومانسي الجاد
ان شاء تكونوا بخير
كيما شفنا نظمنا مسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف
وكانت مشاركاتكم كامل رااائعة بدون مجاملة والله
لكن في الأخير لازم نخيرو ثلاث فائزين برك هي القوانين جات هك هههه
بصح بيناتنا كاااامل راكم فايزين
إذا الفائز الأول وهو @Golden Man
يتحصل على وسام
الفائز الثاني وهو @lale çiçeği
تتحصل على وسام
الفائز الثالث وهو @السلطانة
تتحصل على وسام
مبارك لكم
أما بقية المشاركين فيتحصلون على وسام المشاركة
سيوزع لكم لاحقا إن شاء الله
@فريد أبوفيصل
@ناصر dz
@صاحبة الأثر
@أستاذ الفلسفة
@إلياس
@الرومانسي الجاد
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شكرا لكم جميعا على الصور الجميلة وتواجدكم معنا
مبارك لكم جميعا
تحياتي