  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

نتائج مسابقة "اجمل خلفية لفصل الصيف"

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
4,101
النقاط
1,876
العمر
22
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاء تكونوا بخير
كيما شفنا نظمنا مسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف🥵
وكانت مشاركاتكم كامل رااائعة بدون مجاملة والله 🥰
لكن في الأخير لازم نخيرو ثلاث فائزين برك هي القوانين جات هك هههه
بصح بيناتنا كاااامل راكم فايزين 😜❤️





إذا الفائز الأول وهو @Golden Man
يتحصل على وسام


1659129175864.png

الفائز الثاني وهو @lale çiçeği
تتحصل على وسام

1659128414937.png

الفائز الثالث وهو @السلطانة
تتحصل على وسام

1659128463102.png


مبارك لكم🧡

أما بقية المشاركين فيتحصلون على وسام المشاركة
سيوزع لكم لاحقا إن شاء الله

@فريد أبوفيصل
@ناصر dz
@صاحبة الأثر
@أستاذ الفلسفة
@إلياس
@الرومانسي الجاد

شكرا لكم جميعا على الصور الجميلة وتواجدكم معنا
مبارك لكم جميعا :love:

تحياتي❣️
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top