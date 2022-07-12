*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
كيف الأحوال ان شاء الله تكونو كامل بخير♥
كما تعلمون نحن الآن في فصل الصيف
فصل جميل وطويل وفيه العطل بصح السخانة تقتل ههههه
بهذه المناسبة نطّل عليكم اليوم بمسابقة وهي مسابقة كانت قد نُظمت مرات عديدة في السنوات الفارطة
ممتعة وجميلة
وهي
♕مسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف♕
حيث يقوم المشارك بالمشاركة بصورة تعبّر عن فصل الصيف كما يُسمح له أيضا بالمشاركة بصورة من تصويره الخاص شرط أن تعبر كذلك على فصل الصيف
_الصورة تكون في حجمها الطبيعي
_يقوم المشارك بفتح موضوع في هذا القسم تحت عنوان "مشاركتي في مسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف"
سيكون هناك ثلاث فائزين يتحصلون على وسام
وباقي المشاركين سيتحصلون أيضا على وسام المشاركة
ان شاء الله نلقاو تفاعل هيا بنا أطلقوا العنان هههه
بالتوفيق
كيف الأحوال ان شاء الله تكونو كامل بخير♥
كما تعلمون نحن الآن في فصل الصيف
فصل جميل وطويل وفيه العطل بصح السخانة تقتل ههههه
بهذه المناسبة نطّل عليكم اليوم بمسابقة وهي مسابقة كانت قد نُظمت مرات عديدة في السنوات الفارطة
ممتعة وجميلة
وهي
♕مسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف♕
حيث يقوم المشارك بالمشاركة بصورة تعبّر عن فصل الصيف كما يُسمح له أيضا بالمشاركة بصورة من تصويره الخاص شرط أن تعبر كذلك على فصل الصيف
_الصورة تكون في حجمها الطبيعي
_يقوم المشارك بفتح موضوع في هذا القسم تحت عنوان "مشاركتي في مسابقة أجمل خلفية لفصل الصيف"
سيكون هناك ثلاث فائزين يتحصلون على وسام
وباقي المشاركين سيتحصلون أيضا على وسام المشاركة
ان شاء الله نلقاو تفاعل هيا بنا أطلقوا العنان هههه
بالتوفيق