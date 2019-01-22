ملكة زوجي ضيفة العدد الأول سلسلة عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر





أهلا وسهلا بعضواتنا الحبّوبات ​



ورائدات ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر



العاشقات للجمال والأناقة





هآآ نحن نطل عليكــن بسلسلة جديدة هي :



عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر



شرح فكـرة الموضوع :



** تختصر الفكـرة في استضافتنآ لعضوة ​



نتعرف عليهآآ اكثـر من خلآل ماتستعمله لجمال وجهها ​

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نطرح عليهآ أسئلة مختلفة عن العناية بالجسم والوجه والماكياج والشعر وطرق العناية به ​

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وتقوم هي بدورهآ الاجابة عنهآآ



ملاحظة :

الرجاء منكن عدم وضع صور لنساء مكشوفات تفاديا للاثم حبيباتي



يرجى طمس الصور او اختيار صور دون اجساد ووجوه مكشوفة ​



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