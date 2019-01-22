ملكة زوجي ضيفة العدد الأول سلسلة عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,183
الإعجابات
64,776
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1


أهلا وسهلا بعضواتنا الحبّوبات


ورائدات ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر

العاشقات للجمال والأناقة


هآآ نحن نطل عليكــن بسلسلة جديدة هي :

عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر

شرح فكـرة الموضوع :

** تختصر الفكـرة في استضافتنآ لعضوة


نتعرف عليهآآ اكثـر من خلآل ماتستعمله لجمال وجهها



نطرح عليهآ أسئلة مختلفة عن العناية بالجسم والوجه والماكياج والشعر وطرق العناية به



وتقوم هي بدورهآ الاجابة عنهآآ

ملاحظة :
الرجاء منكن عدم وضع صور لنساء مكشوفات تفاديا للاثم حبيباتي

يرجى طمس الصور او اختيار صور دون اجساد ووجوه مكشوفة


الضيفة عن كل عدد تتحصل على وسام :


مشاهدة المرفق 99858


اكثر عضوة مناقشة للضيفة تتحصل على وسام :

مشاهدة المرفق 99859




ضيفة العدد الأول هي الأخت :

@ملكة زوجي

ملكة زوجي.png


فلنرحب بها ونتقدم بالأسئلة الخاص بالجمال والعناية بالجسم والشعر




 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,183
الإعجابات
64,776
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
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