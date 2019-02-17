سكون الفجر ضيفة العدد الرابع سلسلة عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر

بعضواتنا الحبّوبات

للجمال والأناقة

بالجزء الرابع

شرح فكـرة الموضوع :



** تختصر الفكـرة في استضافتنآ لعضوة



نتعرف عليهآآ اكثـر من خلآل ماتستعمله لجمال وجهها







نطرح عليهآ أسئلة مختلفة عن العناية بالجسم والوجه والماكياج والشعر وطرق العناية به



وتقوم هي بدورهآ الاجابة عنهآآ

ملاحظة :

ضيفة العدد الرابع هي الأخت :



فلنرحب بها ونتقدم بالأسئلة الخاص بالجمال والعناية بالجسم والشعر



