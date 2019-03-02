السلطانة ضيفة العدد الخامس سلسلة عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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أهلا وسهلا بعضواتنا الحبّوبات



ورائدات ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر

العاشقات للجمال والأناقة


هآآ نحن نطل عليكــن بالجزء الخامس من سلسلة :
عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر
شرح فكـرة الموضوع :

** تختصر الفكـرة في استضافتنآ لعضوة

نتعرف عليهآآ اكثـر من خلآل ماتستعمله لجمال وجهها



نطرح عليهآ أسئلة مختلفة عن العناية بالجسم والوجه والماكياج والشعر وطرق العناية به
وتقوم هي بدورهآ الاجابة عنهآآ
ملاحظة :
الرجاء منكن عدم وضع صور لنساء مكشوفات تفاديا للاثم حبيباتي
يرجى طمس الصور او اختيار صور دون اجساد ووجوه مكشوفة



الضيفة عن كل عدد تتحصل على وسام :

مشاهدة المرفق 99858

اكثر عضوة مناقشة للضيفة تتحصل على وسام :

مشاهدة المرفق 99859

ضيفة العدد الخامس هي الأخت :
السلطانة

102712



فلنرحب بها ونتقدم بالأسئلة الخاص بالجمال والعناية بالجسم والشعر

102710

 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,423
نقاط التفاعل
2,123
النقاط
71
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,423
نقاط التفاعل
2,123
النقاط
71
مساء الانوار اختي 😘 سلطانة نرحبو بيك معنا وجيت ومعايا عراااام اسئلة ههه

-احسن حاجة جربتيها لنزع الشعر ماهي ؟
-ماهي قصة الشعر المناسبة لديكي ؟ وماهي التسريحة التي تفضلينها في الاعراس؟
-نوع جال دوش ستعملتيه وعجبك ؟
-واش اسم عطرك المفضل؟
ان شاء الله منكونش كثرت عليك يا عسولة 😘🌻لي عودة باذن الله
 
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