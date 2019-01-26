فهرس التميز لسنة 2019 2020... قسم فرغ واش كاين فقلبك

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
- إنضم
- 16 جوان 2009
- المشاركات
- 8,830
- النقاط
- 2,151
- محل الإقامة
- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مما لا شك فيه أن قسم واش إهنا فرغ واش كايتن فقلبك عرف مواضيع حصرية ومميزة جدا طيلة السنوات التي مرّت
وكما تعودنا سوف نضع كل شهر مواضيع التميز خاصة بكل الشهر
تفضلوا معي لفهرس التميز الخاص بسنة 2019 :
مواضيع التميز لشهر ديسمبر+ جانفي :
نبدأ بأهم موضوع طبعا موضوع
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مسابقة أفضل موضوع تفاؤلي تعود اليكم من جديد {جددوا حياتكم }
تصويت أفضل موضوع تفاؤلي ....مسابقة مميزون
موضوع كرسي التعارف يعود اليكم بطبعة 2019 الجديدة :
فهرس ضيوف كرسي التعارف اللماوي طبعة 2019
عمرو مصطفى ضيف العدد الأول من كرسي التعارف اللماوي
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf ضيفة العدد الثاني من كرسي التعارف
sami44 ......ضيف العدد الثالث من كرسي الإعتراف
موضوع مميز إخترنا موضوع الأختsanaya
??سعادة جوفاء??...للأخت @sanaya
وموضوع .........لِنزرَع أمَلًا ..
للأخت @لؤلؤة قسنطينة
كل موضوع مميز حصري يختم بختم التميز
كل عضو يجمع في رصيده عدد معتبر من المواضيع الحصرية يتحصل على الوسام كتكريم له :
نتمنى من الجميع التفاعل والمشاركة والمساهمة في إزدهار القسم
وإنتظرونا بحول الله في فعاليات مميزة جدا عن قريب
شكرا للجميع وأتمنى ان يزدهر في بقية الأشهر بمواضيع مميزة منكم
شكرا لكم
الفهرس القديم وهو يحتوي على ارشيف المنتدى تجدونه هنا :
فهرس التميز لمنتدى اهنا فرغ واش كاين في قلبك
2018
آخر تعديل بواسطة المشرف: