فهرس التميز لسنة 2019 2020... قسم فرغ واش كاين فقلبك

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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مما لا شك فيه أن قسم واش إهنا فرغ واش كايتن فقلبك عرف مواضيع حصرية ومميزة جدا طيلة السنوات التي مرّت
وكما تعودنا سوف نضع كل شهر مواضيع التميز خاصة بكل الشهر




تفضلوا معي لفهرس التميز الخاص بسنة 2019 :


مواضيع التميز لشهر ديسمبر+ جانفي :

نبدأ بأهم موضوع طبعا موضوع

.
مسابقة أفضل موضوع تفاؤلي تعود اليكم من جديد {جددوا حياتكم }
تصويت أفضل موضوع تفاؤلي ....مسابقة مميزون




موضوع كرسي التعارف يعود اليكم بطبعة 2019 الجديدة :

فهرس ضيوف كرسي التعارف اللماوي طبعة 2019

عمرو مصطفى ضيف العدد الأول من كرسي التعارف اللماوي
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf ضيفة العدد الثاني من كرسي التعارف
sami44 ......ضيف العدد الثالث من كرسي الإعتراف

موضوع مميز إخترنا موضوع الأختsanaya

??سعادة جوفاء??...للأخت @sanaya

وموضوع .........لِنزرَع أمَلًا ..
للأخت @لؤلؤة قسنطينة




كل موضوع مميز حصري يختم بختم التميز

100243


كل عضو يجمع في رصيده عدد معتبر من المواضيع الحصرية يتحصل على الوسام كتكريم له :

100244

نتمنى من الجميع التفاعل والمشاركة والمساهمة في إزدهار القسم
وإنتظرونا بحول الله في فعاليات مميزة جدا عن قريب

شكرا للجميع وأتمنى ان يزدهر في بقية الأشهر بمواضيع مميزة منكم

شكرا لكم


الفهرس القديم وهو يحتوي على ارشيف المنتدى تجدونه هنا :

فهرس التميز لمنتدى اهنا فرغ واش كاين في قلبك
2018









 
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السلطانة

السلطانة

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فهرس التميز لسنة 2020

@ليليا مرام
@الامين محمد
@السلطانة

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الصفحة ٢٠١٩من كراس بقاياإنسان

عام ألفين وتسعطاش شفنا فيه ماشفنا والي مازل مخبي ما كشفنا عن نفسي : شفت أمهات يبكو على ولادهم وكأنهم ماتو وآباءهم قالو مرحلناش شفت الميت يوصي على الحي والحي في الواقع ميت لكن مزال ما دراش شفت فخامته سلم استقالته وغابت على جثتو البدلة وكذا العساس شفت لي برا لبلاد تمنى لو كان داخلها والي فيها هرب...
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@بقايا انسان


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ليتك تحلو و الحياة مريرة⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

في كل مرة أقرأ رواية {قواعد العشق الأربعون} للكاتبة التركية : أليف شافاق ، تلفت نظري كلمة عاشق ، عاشق بعيدا عن قصص الحب و الغزل بين الرجل و أنثاه ، كما جرت العادة ، بل لأولائك الذين يسيحون في الارض بحثا عن آيات الله العظمى في الكون ، تستوقفني كلمة المحب و العاشق فأجدها غريبة عجيبة ،عن الدراويش...
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@sanaya
 
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