فهرس التميز لسنة 2019 2020... قسم فرغ واش كاين فقلبك

في كل مرة أقرأ رواية {قواعد العشق الأربعون} للكاتبة التركية : أليف شافاق ، تلفت نظري كلمة عاشق ، عاشق بعيدا عن قصص الحب و الغزل بين الرجل و أنثاه ، كما جرت العادة ، بل لأولائك الذين يسيحون في الارض بحثا عن آيات الله العظمى في الكون ، تستوقفني كلمة المحب و العاشق فأجدها غريبة عجيبة ،عن الدراويش...