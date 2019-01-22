أحرجني ..... الموسم الثاني

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#1
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,107
الإعجابات
23,725
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روّاد قسم المجتمع العام أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع
موضوع للصادقون فقط وللجريئون وللأعضاء التي لا تخاف من الصراحة
كان العدد الاول من موضوع احرجني ناجح جدا لم أتوقع له كل ذاك النجاح وذاك العدد الهائل من الردود وكانت ردود رائعة ضحكنا من إحراجنا لبعضنا البعض
ومن طلب أمور من الأعضاء ينفذوها دون تردد
وأسئلة محرجة
1548174831460.png

إرتأيت أن نكمل هذا الموسم موضوع احرجني
سوف يكون له شروط معينة
كل عضو يضع إشارة لعضو ما يحرجه بسؤال أو طلب لو رأيت انا أو الاخ @sami44
أن العضو أو السؤال محرج نغيره بطلب وعلى العضو عمله مهما كان
ويمكن وضع إشارة لأكثر من عضو


أيها العضو جهز نفسك وتجهزي أنت لإحراج عضو او عضوة ما
الجريؤون من تدّعون الجرأة والصراحة ولا تخافون من أي أمر
إحراج في المعقول ونحن ضيوف من نوع الساااااااااااامط الذي سوف يقتحم خصوصياتكم

وسوف أبدأ أنا أولا
@ماغيكاي تشان لأي سن كنتي ديري سوسات هه
1548175107847.png

جاوبي حالا وحلفتك بربي ما تكذبي لازم تردي

هههه
الموضوع لكم امممم سوف أنتقم من الكثيرون هنا جهزوا أنفسكم

انتظر مشاركتكم
شكرا للجميع

 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,836
الإعجابات
23,448
النقاط
1,156
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يخرب بيتك شو شغيغة
موضوع فووووغ كيما ديما ووالفتينا
على جال سؤالك رحت عند ماماتي وسقسيتها وباباتي بقى يبهدل فيا وضربت رجلي فلحيط من الفرحة بجواب امي هاهاهاهاهاهاهاه
قالالي امي محطيتش خلاص السوسااث هاهاهاهاهاهاهاهاهاه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#3
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,107
الإعجابات
23,725
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#3
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يخرب بيتك شو شغيغة
موضوع فووووغ كيما ديما ووالفتينا
على جال سؤالك رحت عند ماماتي وسقسيتها وباباتي بقى يبهدل فيا وضربت رجلي فلحيط من الفرحة بجواب امي هاهاهاهاهاهاهاه
قالالي امي محطيتش خلاص السوسااث هاهاهاهاهاهاهاهاهاه
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم ههههه
شكرا على ردك يعني ما حطيتيش سوسات
جسنا سوف أفكر في سؤال أكثر إحراج
شكرا على ردك غريب انو طفلة رضيعة ما دارتش سوسات من يومك جنية
هههه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,836
الإعجابات
23,448
النقاط
1,156
الجنس
أنثى
#4
قال ليليا مرام:
السلام عليكم ههههه
شكرا على ردك يعني ما حطيتيش سوسات
جسنا سوف أفكر في سؤال أكثر إحراج
شكرا على ردك غريب انو طفلة رضيعة ما دارتش سوسات من يومك جنية
هههه
إضغط للتوسيع...
موش انا برك حتى اختاي قالتلي امي
وحتى البيبرون مبغيناش نحكموه لماماتي ههههههههههههه
انتظر انتزر
معبووووووولة هههههههههههههههه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#5
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,107
الإعجابات
23,725
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#5
قال ماغيكاي تشان:
موش انا برك حتى اختاي قالتلي امي
وحتى البيبرون مبغيناش نحكموه لماماتي ههههههههههههه
انتظر انتزر
معبووووووولة هههههههههههههههه
إضغط للتوسيع...
واقيل من يومكم كنتو تاكلو هههههه
راح نخمملك فسؤال محرج والا راه جاني سؤال فخاطري الآن

بكل صراحة هل تعرضت لمحاولة غزل فالمنتدى دون ذكر الإسم جاوبي يا الله هههه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
#6
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,836
الإعجابات
23,448
النقاط
1,156
الجنس
أنثى
#6
قال ليليا مرام:
واقيل من يومكم كنتو تاكلو هههههه
راح نخمملك فسؤال محرج والا راه جاني سؤال فخاطري الآن

بكل صراحة هل تعرضت لمحاولة غزل فالمنتدى دون ذكر الإسم جاوبي يا الله هههه
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نونو، رضعتنا ماماتي ههههههههههه
والله لا اتذكر، وان حدث منفهمش التلميحات والمحاولات اما اللي خرجوهالي طاي طي منظنش كاينين هههههههههههه
ساستغرب ان حدث يااااااو
ووش معناها الغزل هنا وقبل ههههههه
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
507
الإعجابات
1,387
النقاط
551
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم
موضوع رااائع حبيبتي
دائما تخرجي بخرجة فور
بالمناسبة تبدين جميلة بالفستان الاخضر ههه
مبرووك
رح نخمم في اسئلة محرجة ونرجع ...
 
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