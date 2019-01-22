أحرجني ..... الموسم الثاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روّاد قسم المجتمع العام أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع

موضوع للصادقون فقط وللجريئون وللأعضاء التي لا تخاف من الصراحة

كان العدد الاول من موضوع احرجني ناجح جدا لم أتوقع له كل ذاك النجاح وذاك العدد الهائل من الردود وكانت ردود رائعة ضحكنا من إحراجنا لبعضنا البعض

ومن طلب أمور من الأعضاء ينفذوها دون تردد

وأسئلة محرجة



إرتأيت أن نكمل هذا الموسم موضوع احرجني

سوف يكون له شروط معينة

كل عضو يضع إشارة لعضو ما يحرجه بسؤال أو طلب لو رأيت انا أو الاخ @sami44

أن العضو أو السؤال محرج نغيره بطلب وعلى العضو عمله مهما كان

ويمكن وضع إشارة لأكثر من عضو

أيها العضو جهز نفسك وتجهزي أنت لإحراج عضو او عضوة ما

الجريؤون من تدّعون الجرأة والصراحة ولا تخافون من أي أمر

إحراج في المعقول ونحن ضيوف من نوع الساااااااااااامط الذي سوف يقتحم خصوصياتكم

وسوف أبدأ أنا أولا

@ماغيكاي تشان لأي سن كنتي ديري سوسات هه



جاوبي حالا وحلفتك بربي ما تكذبي لازم تردي

هههه

الموضوع لكم امممم سوف أنتقم من الكثيرون هنا جهزوا أنفسكم