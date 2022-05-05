إحزرها الموسم الثاني - العدد 2





الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين





تستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..





أتمنى لكن مشاركة مفيدة وممتعة

أترككم مع العدد الأول



ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )



أ/ قسم الذكاء والتحليل :​



20/18/9/10/30/28/14/15/؟

ملاحظة : الأعداد مرتبة من 20 الى 15 والعدد المطلوب هو العدد الذي يلي 15



2/ إعرف مفتاح القفل بإستخدام المعلومات التالية :

389 رقم صحيح في المكان الصحيح .

493 رقمين صحيحين في المكان الخاطئ.

395 رقمين صحيحين، أحدهما في المكان الصحيح والثاني في مكان خاطئ.

954 رقمين صحيحين في المكان الصحيح.

3/ ماهو العدد مكان علامة الاستفهام :





4/ أحسب سلسلة العمليات ( بدون آلة حاسبة ) :

(55 × 6(89 + 39))(21 - 4(89 - 6))​ 1/ أكمل العدد :20/18/9/10/30/28/14/15/؟ملاحظة : الأعداد مرتبة من 20 الى 15 والعدد المطلوب هو العدد الذي يلي 152/ إعرف مفتاح القفل بإستخدام المعلومات التالية :389 رقم صحيح في المكان الصحيح .493 رقمين صحيحين في المكان الخاطئ.395 رقمين صحيحين، أحدهما في المكان الصحيح والثاني في مكان خاطئ.954 رقمين صحيحين في المكان الصحيح.3/ ماهو العدد مكان علامة الاستفهام :4/ أحسب سلسلة العمليات ( بدون آلة حاسبة ) :(55 × 6(89 + 39))(21 - 4(89 - 6))​

ب/ أسئلة الثقافة العامة والمعرفة ： ( يمنع إستخدام الأنترنت في الإجابة )​

5/ ماهو أكبر عضو في جسم الإنسان ؟

6/ من هم أولو العزم ؟ أذكرهم وبالترتيب.

7/ أذكر أكبر 10 دول مساحة في العالم بالترتيب.

​ أيا راني سهلتلكم شوي هذي المرة

بالتوفيق للجميع

( ينتهي العدد مساء يوم السبت القادم )​ ​

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