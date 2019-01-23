مشاركتي في مسابقة {أجمل خلفية لفصل الخريف}

لؤلؤة قسنطينة
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طاقم المراقبين
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- قسنطينة
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- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة
اليوم أردت المشاركة معكم في {مسابقة أجمل خلفية لفصل ..}
واختياري كان على فصل الخريف
هي صور اعتدت استعمالها كواجهة لحاسوبي
أتمنى أن تنال الصور إعجابكم
شكرا لكرم مروركم
في أمان الله وحفظه
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة
اليوم أردت المشاركة معكم في {مسابقة أجمل خلفية لفصل ..}
واختياري كان على فصل الخريف
هي صور اعتدت استعمالها كواجهة لحاسوبي
أتمنى أن تنال الصور إعجابكم
شكرا لكرم مروركم
في أمان الله وحفظه