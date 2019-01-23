مشاركتي في مسابقة {أجمل خلفية لفصل الخريف}

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,142
الإعجابات
50,949
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة
اليوم أردت المشاركة معكم في {مسابقة أجمل خلفية لفصل ..}
واختياري كان على فصل الخريف
هي صور اعتدت استعمالها كواجهة لحاسوبي
أتمنى أن تنال الصور إعجابكم :)







شكرا لكرم مروركم :)
في أمان الله وحفظه
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,521
الإعجابات
29,798
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
يا عيني على الخريف الجميل خلفيات جميلة وأحسنتِ الإنتقاء
ما شاء الله عليكِ
بالتوفيق غاليتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top