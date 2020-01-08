فهرس التميز لركن الكيك والحلويات لسنة 2019/2020

خيرة جانت
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 2,888
- النقاط
- 111
- محل الإقامة
- جانت
- الجنس
- أنثى
في هذا الفهرس
سنضع روابط المواضيع الحصرية و التي
تألقت و تميزت العضوات في إعدادها في
الأشهر الأخيرة من سنة 2019 و خلال سنة
2020 في ركن الكيك و الحلويات
شكرا لكل أخت شاركتنا مواضيعها الحصرية و أبدعت في طرق تقديمها إلينا
كل موضوع مميز يشترط أن تكون فيه مراحل الوصفة
يستحق ختم التميز
كل عضوة تضع خمسة مواضيع حصرية تتحصل علئ وسام التميز
سنضع روابط المواضيع الحصرية و التي
تألقت و تميزت العضوات في إعدادها في
الأشهر الأخيرة من سنة 2019 و خلال سنة
2020 في ركن الكيك و الحلويات
شكرا لكل أخت شاركتنا مواضيعها الحصرية و أبدعت في طرق تقديمها إلينا
كل موضوع مميز يشترط أن تكون فيه مراحل الوصفة
يستحق ختم التميز
كل عضوة تضع خمسة مواضيع حصرية تتحصل علئ وسام التميز
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