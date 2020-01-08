فهرس التميز لركن الكيك والحلويات لسنة 2019/2020

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
خيرة جانت

خيرة جانت

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,888
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
💕السلام عليكم 2.png💕
في هذا 💎الفهرس💎

سنضع روابط المواضيع الحصرية و التي

تألقت و تميزت العضوات في إعدادها في

الأشهر الأخيرة من سنة 2019 و خلال سنة

2020 في ركن الكيك و الحلويات

شكرا لكل أخت شاركتنا مواضيعها الحصرية و أبدعت في طرق تقديمها إلينا

كل موضوع مميز يشترط أن تكون فيه مراحل الوصفة
يستحق ختم التميز
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كل عضوة تضع خمسة مواضيع حصرية تتحصل علئ وسام التميز


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آخر تعديل بواسطة المشرف:
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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