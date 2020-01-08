فهرس التميز لركن الكيك والحلويات لسنة 2019/2020

في هذاالفهرسسنضع روابط المواضيع الحصرية و التيتألقت و تميزت العضوات في إعدادها فيالأشهر الأخيرة من سنة 2019 و خلال سنة2020 في ركن الكيك و الحلوياتشكرا لكل أخت شاركتنا مواضيعها الحصرية و أبدعت في طرق تقديمها إليناكل موضوع مميز يشترط أن تكون فيه مراحل الوصفةيستحق ختم التميزكل عضوة تضع خمسة مواضيع حصرية تتحصل علئ وسام التميز