آدم يصفع حواء ...... مرحبا بالضربات المحترمة

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روّاد قسم المجتمع العام
من المعروف الصراع الدائم حيثما توجهنا وذهبنا أن آدم يلوم حوّاء وحوّاء ترمي اللوم على آدم ونسيا أنهما خلقا ليكملا بعضهما
وأنا وأنتم هنا لنذكر بعضنا بأننا مكملين لبعضنا ولكن بطريقة صراعية
نيتي حسنة يا جماعة والدليل
موضوع اليوم موضوع ل
الضرب المحترم بين الأعضاء..... صفعات محترمة
اليوم يا جماعة سوف نناقش عدة مواضيع بطريقة خفيفة مختصرة وبشكل صفعات موجهة للطرفين
بمعنى
أنتن النساء لديكم وجهات نظر في موضوع يختلف فيها معكم الرجال وكل رجل يجلب لنا الدليل ولو كان غير حافظ لكتاب الله مثلا فيما يخص عدة مواضبع نجده حفظ أن تعدد حقه أن نصف سكان جهنم نساء وسوف تردون علي أي نعم هو من القرآن لم نجلب من أنفسنا
أقول لكم نحن لسنا هنا لنكذّب لا سمح الله كلام الله لا أبدا بل لأقول وتقولن لكل آدم
أعطني قدراتك ان كنت على التعدد قادر وأنت لم تجد حتى إمرأة ....... صفعة من حواء لك ..... على هذا النحنو تكون ردودكم
أنتظر تفاعلكم وفي كل مجال وليس فقط الدين
أريد من الرجال أن بضعو ردودا او شيءفي خاطرهم يغضبهم من تصرفات حواء واقعيا وإفتراضيا
وأيضا النساء قمن بالرد على شاكلة ردي
أي لنرى آدم المنتدى ماهي قناعاته وماهي قناعات حواء
وجهي له الصفعة التي تجعل قناعته تنقلب عليه
عن نفسي أبدأ
@sami44 ..........الرجل لا يحب الزواج من عاملة لكنه بعد زواجه من مدة يريدها ان تعمل لتساعده ماهو ردك ؟
ومن تملك قناعة أو رد او تجربة عاشتها هي أو من حولها تساعدني في صفع الأخ سامي
الموضوع لكم وأتمنى أن ينال إعجابكم
شكرا للجميع
روّاد قسم المجتمع العام
من المعروف الصراع الدائم حيثما توجهنا وذهبنا أن آدم يلوم حوّاء وحوّاء ترمي اللوم على آدم ونسيا أنهما خلقا ليكملا بعضهما
وأنا وأنتم هنا لنذكر بعضنا بأننا مكملين لبعضنا ولكن بطريقة صراعية
نيتي حسنة يا جماعة والدليل
موضوع اليوم موضوع ل
الضرب المحترم بين الأعضاء..... صفعات محترمة
اليوم يا جماعة سوف نناقش عدة مواضيع بطريقة خفيفة مختصرة وبشكل صفعات موجهة للطرفين
بمعنى
أنتن النساء لديكم وجهات نظر في موضوع يختلف فيها معكم الرجال وكل رجل يجلب لنا الدليل ولو كان غير حافظ لكتاب الله مثلا فيما يخص عدة مواضبع نجده حفظ أن تعدد حقه أن نصف سكان جهنم نساء وسوف تردون علي أي نعم هو من القرآن لم نجلب من أنفسنا
أقول لكم نحن لسنا هنا لنكذّب لا سمح الله كلام الله لا أبدا بل لأقول وتقولن لكل آدم
أعطني قدراتك ان كنت على التعدد قادر وأنت لم تجد حتى إمرأة ....... صفعة من حواء لك ..... على هذا النحنو تكون ردودكم
أنتظر تفاعلكم وفي كل مجال وليس فقط الدين
أريد من الرجال أن بضعو ردودا او شيءفي خاطرهم يغضبهم من تصرفات حواء واقعيا وإفتراضيا
وأيضا النساء قمن بالرد على شاكلة ردي
أي لنرى آدم المنتدى ماهي قناعاته وماهي قناعات حواء
وجهي له الصفعة التي تجعل قناعته تنقلب عليه
عن نفسي أبدأ
@sami44 ..........الرجل لا يحب الزواج من عاملة لكنه بعد زواجه من مدة يريدها ان تعمل لتساعده ماهو ردك ؟
ومن تملك قناعة أو رد او تجربة عاشتها هي أو من حولها تساعدني في صفع الأخ سامي
الموضوع لكم وأتمنى أن ينال إعجابكم
شكرا للجميع