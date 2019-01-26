آدم يصفع حواء ...... مرحبا بالضربات المحترمة

ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روّاد قسم المجتمع العام
من المعروف الصراع الدائم حيثما توجهنا وذهبنا أن آدم يلوم حوّاء وحوّاء ترمي اللوم على آدم ونسيا أنهما خلقا ليكملا بعضهما
وأنا وأنتم هنا لنذكر بعضنا بأننا مكملين لبعضنا ولكن بطريقة صراعية
نيتي حسنة يا جماعة والدليل
موضوع اليوم موضوع ل

الضرب المحترم بين الأعضاء..... صفعات محترمة

اليوم يا جماعة سوف نناقش عدة مواضيع بطريقة خفيفة مختصرة وبشكل صفعات موجهة للطرفين
بمعنى
أنتن النساء لديكم وجهات نظر في موضوع يختلف فيها معكم الرجال وكل رجل يجلب لنا الدليل ولو كان غير حافظ لكتاب الله مثلا فيما يخص عدة مواضبع نجده حفظ أن تعدد حقه أن نصف سكان جهنم نساء وسوف تردون علي أي نعم هو من القرآن لم نجلب من أنفسنا
أقول لكم نحن لسنا هنا لنكذّب لا سمح الله كلام الله لا أبدا بل لأقول وتقولن لكل آدم

أعطني قدراتك ان كنت على التعدد قادر وأنت لم تجد حتى إمرأة ....... صفعة من حواء لك ..... على هذا النحنو تكون ردودكم
أنتظر تفاعلكم وفي كل مجال وليس فقط الدين
أريد من الرجال أن بضعو ردودا او شيءفي خاطرهم يغضبهم من تصرفات حواء واقعيا وإفتراضيا
وأيضا النساء قمن بالرد على شاكلة ردي
أي لنرى آدم المنتدى ماهي قناعاته وماهي قناعات حواء
وجهي له الصفعة التي تجعل قناعته تنقلب عليه
عن نفسي أبدأ
@sami44 ..........الرجل لا يحب الزواج من عاملة لكنه بعد زواجه من مدة يريدها ان تعمل لتساعده ماهو ردك ؟


ومن تملك قناعة أو رد او تجربة عاشتها هي أو من حولها تساعدني في صفع الأخ سامي

الموضوع لكم وأتمنى أن ينال إعجابكم

شكرا للجميع
 
sami44

sami44

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انتي ما زلتي قد يمة ليليا هاديك الهدرة كانت بكري دك الخدمة راهي في الشرط
واش غير قالولكم الرجال قوامون رخيتو رواحكم الخدمة نص نص ويد وحدة ما تصفق
ونولي لموضوعك والله جميل جدا يشبه للموضوع تاع القناص ان شاء الله القناص ما يحضرش برك🤫
ولي عودة بعد تحضير الصفعة راهي في الفرن
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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قال sami44:
انتي ما زلتي قد يمة ليليا هاديك الهدرة كانت بكري دك الخدمة راهي في الشرط
واش غير قالولكم الرجال قوامون رخيتو رواحكم الخدمة نص نص ويد وحدة ما تصفق
ونولي لموضوعك والله جميل جدا يشبه للموضوع تاع القناص ان شاء الله القناص ما يحضرش برك🤫
ولي عودة بعد تحضير الصفعة راهي في الفرن
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السلام عليكم
أي نعم انا قديمة جدا ولكن هناك من برفض عمل زوجته لليوم ولكن بعد فترة يطلب منها العمل كحال الذي يرفض الجامعية ويريدها متعلمة ولها شهادات تناقضكم غريب
النساء قوامات راني نشوف الرجال داينها راقدة وتمونجي
القناص تصطاد اخطاء حواء لكن هذا مختلف قناعات يجب أن نحاربكم بها
جهز صفعتك ونحن جاهزاات للتحدي
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,729
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751
المرأة تقبل الزواج من رجل لا يتوفر على سكن شخصي وهي تعلم وراضية لحاجة في نفس يعقوب وبعد الزواج بأشهر تكشر عن انيابها وتطالب بسكن فردي وبكل الاسلحة التقليدية والمحرمة شرعا ما قولكن في هدا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
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المشاركات
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قال sami44:
المرأة تقبل الزواج من رجل لا يتوفر على سكن شخصي وهي تعلم وراضية لحاجة في نفس يعقوب وبعد الزواج بأشهر تكشر عن انيابها وتطالب بسكن فردي وبكل الاسلحة التقليدية والمحرمة شرعا ما قولكن في هدا
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السلام عليكم
لأنو المرأة تصطدم بمشاكل عائلية كبيرة أي نعم توافق في البداية ولكن ماذا لو كشر اهل زوجها وتلقت حياة ما كانت تنتظرها او لم يعدها بها
نعرف اللي عارف اهلو ما يعشروش مع مرتو او هي ما تعشرش معاهم من الأول يبعد عليه باب مشاكل
وهل انت تضمن أنو عائلتك تكن مليحة مع زوجتك او حتى هي
يعني حال ما يدوم على حالو
أضيف في هذا الباب
علاش الراجل يوعد المرا يعيشها فجنة ومن بعد يدور عليها هنا حابة نعرف السر
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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قال sami44:
انتي ما زلتي قد يمة ليليا هاديك الهدرة كانت بكري دك الخدمة راهي في الشرط
واش غير قالولكم الرجال قوامون رخيتو رواحكم الخدمة نص نص ويد وحدة ما تصفق
ونولي لموضوعك والله جميل جدا يشبه للموضوع تاع القناص ان شاء الله القناص ما يحضرش برك🤫
ولي عودة بعد تحضير الصفعة راهي في الفرن
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بالنسبة لي الذي يشترط عمل المراة قبل الزواج بها ليس رجلا
والمراة التي تعمل بدون وجود وتوافق شروط الاسلام ليست امراة حقا
نسال الله الهداية والثبات لنا ولكل المسلمين
اما من يقول وتقول الدنيا والتعاون على اعبائها فلتتعاونا على اعباء الاخرة واجعلا الاخرة والفوز بها همكما يكفيكما الله هم الدنيا وييسر لكما امركما في الدنيا والاخرة
ومن ترك شيئا لله عوضه الله باحسن منه، واللي خلق مايضيع
ونونو، الرجال قوامون على النساء اجل واعالة البيت من واجبات الرجل وحتى ان عملت المراة من حقها ان لا تعطيك ولا دينار من راتبها ولايجوز لك ان تاخده ان لم تقبل هاهاهاهاهاهاهاه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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قال sami44:
المرأة تقبل الزواج من رجل لا يتوفر على سكن شخصي وهي تعلم وراضية لحاجة في نفس يعقوب وبعد الزواج بأشهر تكشر عن انيابها وتطالب بسكن فردي وبكل الاسلحة التقليدية والمحرمة شرعا ما قولكن في هدا
إضغط للتوسيع...
هنا عندك الحق، يجب على المراة اذا قبلت في الاول بان تعيش مع اهل الزوج وتعرف بظروفه ان لا تتكلم عن بيت منفصل
الا بشرط، ان كان اهل زوجها ضدها وزوجها لا ينصفها فيحق لها ان تطالب ببيت منفصل
ثم ان وجود بيت منفصل من حقوق الزوجة في الاسلام ومن واجبات الزوج
لذلك من واجب الرجل ان يوفق بين عائلته وزوجته ويقرب بينهما بالحسنى اان شاء الله تعالى
صحيح امه ثم امه ثم امه، لكن لزوجته حق عليه ايضا ولايجوز له ان يكون في طرف عائلته ووالدته ان كانت هي المخطئة
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لاقوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسنات اختي الكريمة
بارك الله لك في دينك وعرضك ومالك ودنياك ورزقك بما تحبين في ما يحب ويرضى لك
في المتابعة والمشاركة باذن الله
تحياتي القلبية
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

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قال ليليا مرام:
السلام عليكم
لأنو المرأة تصطدم بمشاكل عائلية كبيرة أي نعم توافق في البداية ولكن ماذا لو كشر اهل زوجها وتلقت حياة ما كانت تنتظرها او لم يعدها بها
نعرف اللي عارف اهلو ما يعشروش مع مرتو او هي ما تعشرش معاهم من الأول يبعد عليه باب مشاكل
وهل انت تضمن أنو عائلتك تكن مليحة مع زوجتك او حتى هي
يعني حال ما يدوم على حالو
أضيف في هذا الباب
علاش الراجل يوعد المرا يعيشها فجنة ومن بعد يدور عليها هنا حابة نعرف السر
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علاش الراجل يوعد المرا يعيشها فجنة ومن بعد يدور عليها هنا حابة نعرف السر
ما تحرفيش كلامي يا صاحبة البيت انا قلت تقبل وهي على علم وراضية لحاجة في نفس يعقوب صفعتك في غير محلها عاودي شارجي
 
sami44

sami44

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قال ماغيكاي تشان:
بالنسبة لي الذي يشترط عمل المراة قبل الزواج بها ليس رجلا
والمراة التي تعمل بدون وجود وتوافق شروط الاسلام ليست امراة حقا
نسال الله الهداية والثبات لنا ولكل المسلمين
اما من يقول وتقول الدنيا والتعاون على اعبائها فلتتعاونا على اعباء الاخرة واجعلا الاخرة والفوز بها همكما يكفيكما الله هم الدنيا وييسر لكما امركما في الدنيا والاخرة
ومن ترك شيئا لله عوضه الله باحسن منه، واللي خلق مايضيع
ونونو، الرجال قوامون على النساء اجل واعالة البيت من واجبات الرجل وحتى ان عملت المراة من حقها ان لا تعطيك ولا دينار من راتبها ولايجوز لك ان تاخده ان لم تقبل هاهاهاهاهاهاهاه
إضغط للتوسيع...
قال ماغيكاي تشان:
هنا عندك الحق، يجب على المراة اذا قبلت في الاول بان تعيش مع اهل الزوج وتعرف بظروفه ان لا تتكلم عن بيت منفصل
الا بشرط، ان كان اهل زوجها ضدها وزوجها لا ينصفها فيحق لها ان تطالب ببيت منفصل
ثم ان وجود بيت منفصل من حقوق الزوجة في الاسلام ومن واجبات الزوج
لذلك من واجب الرجل ان يوفق بين عائلته وزوجته ويقرب بينهما بالحسنى اان شاء الله تعالى
صحيح امه ثم امه ثم امه، لكن لزوجته حق عليه ايضا ولايجوز له ان يكون في طرف عائلته ووالدته ان كانت هي المخطئة
إضغط للتوسيع...
هده هي الصفعات الناعمة مقبولة منك يا دات القبقاب فكانت بردا وسلاما
مشكورة على الكلام الطيب ونحليلك منطقي و لو انو عليها ان تساير وتصبر
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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قال sami44:
هده هي الصفعات الناعمة مقبولة منك يا دات القبقاب فكانت بردا وسلاما
مشكورة على الكلام الطيب ونحليلك منطقي و لو انو عليها ان تساير وتصبر
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هي ليست صفعات، انما احكام الدين باختصار ودون ان احضر الفتاوي ههههههههه
لا شكر على واجب باذن الله اخي الكريم الطيب وكل الشكر لكم ولكلامكم الجميل
اجل اكيد، يجب ان تساير وتصبر لكن ان كان زوجها في صفها حين تكون المحقة وفي صف امه حين تكون امه المحقة اي حين يتخد الزوج صف من هي على حق وليس ان يفضل امه عليها حتى ان كانت امه مخطئة فهذا اثم عظيييييييييييييييم عليه والله
ايضا يوجد اناس لا قوة لها على الصبر بسبب ما احتملته في حياتها من قبل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
بارك الله فيك وجزاك كل خير اخي الكريم الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 
sanaya

sanaya

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قال sami44:
المرأة تقبل الزواج من رجل لا يتوفر على سكن شخصي وهي تعلم وراضية لحاجة في نفس يعقوب وبعد الزواج بأشهر تكشر عن انيابها وتطالب بسكن فردي وبكل الاسلحة التقليدية والمحرمة شرعا ما قولكن في هدا
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لأنو نهار يتزوج وليدهم
يولي راه مقلش مارتو راهي ساحراتو و نهار تكون اونسانت واحد ما يعاونها تلقا الواحد حاجة اخرى و تطلب تسكن وحدها
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال sami44:
علاش الراجل يوعد المرا يعيشها فجنة ومن بعد يدور عليها هنا حابة نعرف السر
ما تحرفيش كلامي يا صاحبة البيت انا قلت تقبل وهي على علم وراضية لحاجة في نفس يعقوب صفعتك في غير محلها عاودي شارجي
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لا يا اخ سامي
الحقيقه هناك رجال يلبس قناع قبل زواج وبعد زواج يظهر بقناغه الحقيقي
المرأة تقبل السكن مع الاهل ولكن بعد زواج تعلم انها حتى قبل قدومها غير مرحب بها والسارقه التي ستسرق ابنهم فوجودها غير مرغوب فيه مهما طال الزمن لهذاتطالب بالسكن الفردي انت لا تستطيع ضمان حياة جيدة كل يوم بعد زواج لالد من وجود مشاكل وهناك قدرة للتحمل هاته المرأة ليست من جديددون مشاعر
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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صفعة اخرى لآدم
لماذا يريد لزوجته ان تتحمل كل المشاكل وإن تعرضت اخته لأبسط الأمور احرق الدنيا ما معنى هذا ؟
 
principe mi corazon

principe mi corazon

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قال ليليا مرام:
صفعة اخرى لآدم
لماذا يريد لزوجته ان تتحمل كل المشاكل وإن تعرضت اخته لأبسط الأمور احرق الدنيا ما معنى هذا ؟
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هل تقصدين بسؤالك ان ادم ينحاز الى طرف اخته على حساب زوجته بشكل عام..
..او انه في حالة حدث مشكل لزوجته يريد منها ان تتحمل العبئ بنفسها وفي حالة اخته هو من يتدخل في في حل مشاكلها ويعينها على ذلك !!!
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال principe mi corazon:
هل تقصدين بسؤالك ان ادم ينحاز الى طرف اخته على حساب زوجته بشكل عام..
..او انه في حالة حدث مشكل لزوجته يريد منها ان تتحمل العبئ بنفسها وفي حالة اخته هو من يتدخل في في حل مشاكلها ويعينها على ذلك !!!
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم اهلا وسهلا
انا اقصد يريد من زوجته تحمل مشاكل اسرته ولا يقبل ان تهان اخته او تتعرض لمشاكل في بيت زوجها
هذا قصدي
 
sami44

sami44

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قال ليليا مرام:
صفعة اخرى لآدم
لماذا يريد لزوجته ان تتحمل كل المشاكل وإن تعرضت اخته لأبسط الأمور احرق الدنيا ما معنى هذا ؟
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للاسف الصفعة لبعض بني ادم وليس للكل
بالنسبة لتساؤلك ليس كل الناس تفعل هذا هناك من يحترم اخته كما يحترم زوجته يحب لها ما يحبه لزوجته والعكس واما من يقوم بما ذكرتي فهو مهزوز الشخصية او مجبر اخاك لا بطل
ومرات الغيرة الموجودة بين الاخ واخته تفعل فعلتها
ومرات حسب الامر اللذي كان السبب في غضبه مثلا زوجته احرقت الطعام لم يؤنبها واخته رأى منها امر يسوء العائلة ولها فثار عليها واقام الدنيا ولم يقعدها فكيف نقيس هذا بهذا يا صاحبة الصفعة
 
principe mi corazon

principe mi corazon

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قال ليليا مرام:
السلام عليكم اهلا وسهلا
انا اقصد يريد من زوجته تحمل مشاكل اسرته ولا يقبل ان تهان اخته او تتعرض لمشاكل في بيت زوجها
هذا قصدي
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يوجد عدة اصناف للرجال..لذلك
باختصار وبشكل عام من يقوم بهاته الافعال
رجل لا يتقي الله فيما يفعل ولا يملك شخصية قوية قادرة على ادارة مثل هكذا امور...
يجب عليه ان يخشى الله في كل حركة يقوم بها من ناحية الزوجة و الاخت.. وان يعاملهم بالمثل و ََالا يغلب طرف على اخر.. فمالايرضاه لاخته لايرضاه لزوجته.. وبصراحة زائدة نَوعا ما هذا الصنف لا يحتاج لصفعة وانما لتصفية 😊
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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قال principe mi corazon:
يوجد عدة اصناف للرجال..لذلك
باختصار وبشكل عام من يقوم بهاته الافعال
رجل لا يتقي الله فيما يفعل ولا يملك شخصية قوية قادرة على ادارة مثل هكذا امور...
يجب عليه ان يخشى الله في كل حركة يقوم بها من ناحية الزوجة و الاخت.. وان يعاملهم بالمثل و ََالا يغلب طرف على اخر.. فمالايرضاه لاخته لايرضاه لزوجته.. وبصراحة زائدة نَوعا ما هذا الصنف لا يحتاج لصفعة وانما لتصفية 😊
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فخووووووووورة انا بالاوتوتو
الله يحفظك ويبارك فييييك ياااارب اوتوتو
 
sami44

sami44

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صفعة جديدة لحواء
اعرف ان خدمة ام الزوج لم يفرضها الشرع لكن يفرضها العقل لماذا حواء لا تحب خدمتها ؟
 
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