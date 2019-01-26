آدم يصفع حواء ...... مرحبا بالضربات المحترمة

نعرف اللي عارف اهلو ما يعشروش مع مرتو او هي ما تعشرش معاهم من الأول يبعد عليه باب مشاكل

وهل انت تضمن أنو عائلتك تكن مليحة مع زوجتك او حتى هي

يعني حال ما يدوم على حالو

أضيف في هذا الباب

علاش الراجل يوعد المرا يعيشها فجنة ومن بعد يدور عليها هنا حابة نعرف السر