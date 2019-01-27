نقدم خدمة شحن ارصدة مفعلة او غير مفعلة بما فيهم حساب البايونير عن طريق الدفع CCP
بمساعدة الوسيط
الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
العمولة اتحملها بالدولار الو الأورو : 01 دولار 197 دج و 01 أورو 221 دج لكل تحويل.
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
بمساعدة الوسيط
الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
العمولة اتحملها بالدولار الو الأورو : 01 دولار 197 دج و 01 أورو 221 دج لكل تحويل.
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ