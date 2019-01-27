طلب وساطة شحن حسابات بايونير الغير مفعلة عن طريق ccp

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salim2018

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نقدم خدمة شحن ارصدة مفعلة او غير مفعلة بما فيهم حساب البايونير عن طريق الدفع CCP
بمساعدة الوسيط

الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد

العمولة اتحملها بالدولار الو الأورو : 01 دولار 197 دج و 01 أورو 221 دج لكل تحويل.
المصدر : بيع وشراء العملات

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @mohammed tlm
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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theprincedz1

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هل يمكنك شحن حسابي و المقابل بالبيتكوين ؟
 
O

omar12332199

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10 فيفري 2019
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سلام اريد شحن ارصدة حساب البايونير
 
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