السلطانة ........ضيف العدد الرابع من كرسي الإعتراف

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد إنتهاء فترة ضيافة الأخ سامي والتي قد تعرفنا من خلالها على شخصية الأخ وميوله
ننتقل الآن إلى ضيف آخر لكن هاته المرة سوف يكون الضيف من الجنس اللطيف
وتعالوا نتكلم لبرهة عن هاته الشخصية
100604

هي التي تستضيف وتقترج الأسماء وأنا اليوم أقترحها للجلوس على



100606


سلطانة المنتدى وسلطانة بيتها وعائلتها
عضوة مميزة وإدارية بإمتياز
أخت في كل الأزمات والشدائد
أخت لكل عضو وعضوة دون تفريق
تشارك وترد وتضع بصمة خاصة وتدير عملها بشكل رائع
الآكيد عرفتموها اليوم سوف تكون ضيفيتي زميلتي في المشوار الإشرافي
وأخت لي ولكم أحب التغلغل في حياتها ومعرفة الكثير عنها فأين أجد الفرصة إلا في
موضوع كرسي الإعتراف
رحبوا معي بالأخت
[IMG alt="السلطانة"]https://www.4algeria.com/forum/data/avatars/m/116/116603.jpg?1548021084[/IMG]
السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
100607




  • أتمنى لأخت إقامة مميزة وممتعة
  • ونتمنى أن ندخل قلبها من الباب الواسع فتفتحه لنا لنتعرف عليها عن قرب
  • في الاخير أتمنى أن تكون هذه المواضيع رابط محبة ومودة وإحترام بين الإخوة من يعلم فيوما لربما يكن لقاء مباشر مع هذا العضو
    وتكون الأخوة خارج اسوار المنتدى
    تمنياتي لكم بالتوفيق
    مرحبا بكم جميعا
 

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sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
5,206
النقاط
751
احسنتي الاختيار ليليا
السلطانة سجلت قبلي بحوالي شهر فقط يعني هي كلاستي في اللمة كيما نقولو
لطالما احببت التعرف على شخصيتها وها قد اتت الفرصة
لذالك عليها ان تصبر على كرسي التعارف كما صبرت انا قبلها في الاول ثقيل ومخيف وفي الاخير تتمنى ان لا ينتهي الموضوع
بما اني اول واحد رد في الموضوع
سؤال واحد ومن بعد تبدأ لونكات وجدي روحك اختي السلطانة
-كيف سجلتي في اللمة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة حبيبتي ليليا على فتح حلقات كرسي التعارف ودعوة عضوات وأعضاء لمتنا الطيبين
كانت الحلقات السابقة جميلة جدا وتعرفنا فيها على إخوة وأخوات مميزين
ولم يكن الموضوع مملا بتواجدهم، وها أنتِ اليوم تختارين عضوة أخرى من خيرة أعضاء اللمة
ربّما هناك من يقول أن الأخت السلطانة هي من طاقم الإدارة ولهذا تستحق الثناء والمدح
لكن هذه الإنسانة حبّها ودعمها وعملها على اللمة، لا يمكن لأي أحد توقّعه، تتابع جميع المواضيع وتشرف عليها
وتساند المشرفين والإدارة في عملها، لها مواهب متعددة ورغم أنها ربّة بيت إلا أنها دائما تضع وقتا إضافيا للمة
لذلك أقول لها مرحبا بكِ في كرسي التعارف ودعينا نتعرف على السلطانة كأم وكابنة وكأخت وكإمرأة

نبداها بأسئلة خفيفة ولي عدوة بحول الله بعد حضور الأخت
-الأخت السلطانة تخصصك الجامعي؟
-هل خدمتي بعد تخرجك أم لا؟
-كيف توفّقين بين بيتك وبين مهامك الإشرافية في اللمة؟

أتمنى لكِ إقامة طيّبة على الكرسيّ

 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,464
نقاط التفاعل
4,256
النقاط
191
السلام عليكم
اهلا و سهلا بضيفتنا الغالية **السلطانة**

*1*ماهو مستواك الدراسي؟؟
*2*من هو/هي العضو/ة قدوتك في اللمة؟
*3*ماهو احب الاركان لكي في اللمة؟
*4* ما رأيك في العضوة ام أمينة؟
*5*ماذا تعني لكي الاوسمة في المنتدى؟

نكتفي بهذا القدر
لي عودة ان شاء الله
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
1,396
العمر
19
السلام عليكم
شكرا اخت ليليا على الموضوع الجميل كالعادة
واهلا وسهلا بضيفتنا الغالية السلطانة
نورت الكرسي وإقامة ممتعة
وان شاء الله تكون أسئلتنا خفيفة ظريفة ☺

ماذا تعني اللمة بالنسبة لك؟
هل لديك مواهب ..هواياتك ماهي؟
افضل طبق تقليدي عندك ؟
حاجة صراتلك في اللمة وجامي تنسايها ؟
وشكراا​
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,346
نقاط التفاعل
65,419
النقاط
821
@ليليا مرام

مشكورة لدعوتي
كنت قاعدة هك حسيت انو لازم نطل على اللمة
ونفتح اللاب توب باه نكون آلاز :giggle:

مسرورة لهده الاستضافة


عجبني الكرسي مريح بزاف
ههه

100633

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,346
نقاط التفاعل
65,419
النقاط
821
قال sami44:
احسنتي الاختيار ليليا
السلطانة سجلت قبلي بحوالي شهر فقط يعني هي كلاستي في اللمة كيما نقولو
لطالما احببت التعرف على شخصيتها وها قد اتت الفرصة
لذالك عليها ان تصبر على كرسي التعارف كما صبرت انا قبلها في الاول ثقيل ومخيف وفي الاخير تتمنى ان لا ينتهي الموضوع
بما اني اول واحد رد في الموضوع
سؤال واحد ومن بعد تبدأ لونكات وجدي روحك اختي السلطانة
-كيف سجلتي في اللمة
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أهلا وسهلا أخي سامي نورت
نعم انت من لابرومو تاعي هههه نفس القسم لي التحق باللمة في وقتها
أكيد نصبر ويعجبني الحال بين اخوتي وأخواتي
100635

كيفاه سجلت في اللمة :
يعني راح نرجعلك 10 سنين للخلف

نشفى سنة 2008
كيف دخلنا بابا النت
سجلت في منتدى الشروق انا وخويا كنت نضل نشارك في مواضيع الالعاب والنكت ههه ونتعارك مع خويا على الميكرو
:ROFLMAO:
لكبير لي فيه طابلة وكرسي 🤪
وبابا يتعارك معانا باه يقرى الجرائد
وكي نكثرو تجي ماما تحسبلنا بالوقت
مباعد خويا سجل في اللمة وقالي عليها
جيت سجلت بوحد العضوية ونسيت على اسمها
مكنتش مهتمة بالمنتدى نجي نتفرج ونروح
مباعد في سنة 2009 كنت نقرا في الجامعة وعندي بحث كي كتبت اسمو خرجلي البحث في موضوع في اللمة ومنو عاودت سجلت
ومن تم برونشيت مع اللمة
وقتها كان الاخ المشرف ابن ولايتي
سي فلان مول الكوستيم الاخ عبدو
مشرف واش راك تهدر درك راه طبيب الله يبارك
نشفى اول واحد ردلي ومتت بالسعادة
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
5,163
النقاط
1,311
السلام عليكم ....
اختيار موفق عزيزتى من الشخصيات التى لدى فضول للتعرف عليها أكثر

اهلا وسهلا عزيزتى نورتى
1-مقولة تتؤمنين بها؟؟
2-أول مخطط من مخططاتك وأكبرهم المستقبلية؟؟
3-صفة تتمنين التخلى عنها؟؟
4-ماهى الصفة التى تتمنين أن ترثها ابنتك عنكى؟؟
5-مارايك في الانتخابات الرئاسية لهته السنة؟:
6-أكثر شخص تعتقدين بأن تواجده في حياتك( ززيادة)؟؟
7-دولة تتمنين زيارتها قريباا؟؟
8-ماهى اكبر فرحة في حياتك ؟؟
9-كلمة لQueen of grief
اتمنى انوو منكونش كثرت عليك
تحياتى لك
 
آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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821
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة حبيبتي ليليا على فتح حلقات كرسي التعارف ودعوة عضوات وأعضاء لمتنا الطيبين
كانت الحلقات السابقة جميلة جدا وتعرفنا فيها على إخوة وأخوات مميزين
ولم يكن الموضوع مملا بتواجدهم، وها أنتِ اليوم تختارين عضوة أخرى من خيرة أعضاء اللمة
ربّما هناك من يقول أن الأخت السلطانة هي من طاقم الإدارة ولهذا تستحق الثناء والمدح
لكن هذه الإنسانة حبّها ودعمها وعملها على اللمة، لا يمكن لأي أحد توقّعه، تتابع جميع المواضيع وتشرف عليها
وتساند المشرفين والإدارة في عملها، لها مواهب متعددة ورغم أنها ربّة بيت إلا أنها دائما تضع وقتا إضافيا للمة
لذلك أقول لها مرحبا بكِ في كرسي التعارف ودعينا نتعرف على السلطانة كأم وكابنة وكأخت وكإمرأة

النور نورك حبيبتي واختي الغالية
يسرني كثيرا اني وفقت في تشريف ولايتي التي لطالما اعتبرت نفسي ممثلة لها خاصة وللجزائر مند انضمامي للمة
فاللمة علمتني الكثير من جميع النواحي ...

نبداها بأسئلة خفيفة ولي عدوة بحول الله بعد حضور الأخت
-الأخت السلطانة تخصصك الجامعي؟
تخصص لغة وأدب عربي جامعة قالمة
-هل خدمتي بعد تخرجك أم لا؟
نعم عملت كأستادة مستخلفة لمدة 3 سنوات
وبعد زواجي لم يحالفني الحظ نظرا لظروف حياتي الجديدة
فوتت مسابقات التوظيف نخرج احتياط...
حتى طبقت الوزيرة فكرة التسجيل الخارجي خارج الولاية
لقيت بلي ميناسبنيش مستحيل نسافر لولاية اخرى ونخلي بنتي
اضافة الى ان اهلي في ولاية اخرى ومعنديش لي نضمن فيها ونخلي عنها ابنتي من غير والدتي .
وهاأنا اليوم ربة بيت .
-كيف توفّقين بين بيتك وبين مهامك الإشرافية في اللمة؟
ننظم وقتي حسب الحاجة
لاني نسكن مع اهل زوجي
اعمال المنزل اتقاسمها مع اخت زوجي
كل وحدة عندها مهامها اليومية
مثلا : اليوم انا العشاء ولماعن
وهي : الغدا ولماعن والكسرة
وغدوة نتبادل الادوار وكي يجيو الضياف نتعاونو وهكدا
وبالتالي الوقت لي نكون فارغة فيه ندخل للمة
واللمة بدورها نخدم فيها بنظام والتنسيق مع الاخوة الاداريين والمشرفين والمراقبين
ومرات نغيب يومين ثلاثة
وكي نرجع نعوض واش فاتني ...


أتمنى لكِ إقامة طيّبة على الكرسيّ

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يعيشك
ربي يرزقك كل الخير في هدا النهار ان شاءالله
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,346
نقاط التفاعل
65,419
النقاط
821
قال ام أمينة:
السلام عليكم
اهلا و سهلا بضيفتنا الغالية **السلطانة**

يعيشك اختي الطيبة
*1*ماهو مستواك الدراسي؟؟
ليسانس لغة وادب عربي
*2*من هو/هي العضو/ة قدوتك في اللمة؟
اللمة موسوعة من الاعضاء لي كانوا قدوة بالنسبة ليا وتعلمت منهم الكثير لو نبقى ندكرهم منحبسش لاني كل عضو تعلمت منو الكثير
*3*ماهو احب الاركان لكي في اللمة؟
واش راك تهدر
زمان كنت عضوة ومشرفة كنت ساكنة فيه
والأن جميع الاركان نحبها ونشارك فيها
*4* ما رأيك في العضوة ام أمينة؟
ماشفت منها غير الخير
انسانة طيبة وناس ملاح
*5*ماذا تعني لكي الاوسمة في المنتدى؟
عندي معاها دكريات
واكيد هي تحفز الاعضاء وتخليهم يتقدموا

نكتفي بهذا القدر
لي عودة ان شاء الله
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مشكورة وفي انتظار عودتك
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,346
نقاط التفاعل
65,419
النقاط
821
قال *amani*:
السلام عليكم
شكرا اخت ليليا على الموضوع الجميل كالعادة
واهلا وسهلا بضيفتنا الغالية السلطانة

نورت الكرسي وإقامة ممتعة
وان شاء الله تكون أسئلتنا خفيفة ظريفة ☺
اهلا بالغالية اماني
النور نورك ياطيبة
مرحبا بيك وبأسئلتك

ماذا تعني اللمة بالنسبة لك؟
بيتي الثاني وافضل منتدى سجلت فيه وحبيتو من اعماق القلب
هل لديك مواهب ..هواياتك ماهي؟
الكتابة : كتابة الخواطر لكن حاليا توقفت نظرا لظروفي عدت منقدرش نكتب ونركز كيما زمان
نخدم الاشغال اليدوية كهواية..نحب الديكور ..الصنارات كيما نقولولهم ليزيقوي نتعلم فيه حاليا
المطالعة احيانا خاصة في الصيف
قراءة القرآن وتجويده ..
افضل طبق تقليدي عندك ؟
الشخشوخة القالمية
حاجة صراتلك في اللمة وجامي تنسايها ؟
صراتلي حاجات بزاف
نتفكر منها موت الاخ ايوب السطايفي ربي يرحمو
الاخت ميمي السطايفية ربي يرحمها
لاني كنت نعرفهم ونتعامل معاهم وتصدمت يوم وفاتهم
مننساش تاني الناس لي وقفت معايا في عدة محن
منهم صديقتي :
الورد الأحمر لي شاركتني الافراح والاحزان

وشكراا​
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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,346
نقاط التفاعل
65,419
النقاط
821
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
اختيار موفق عزيزتى من الشخصيات التى لدى فضول للتعرف عليها أكثر

لي الشرف اختي

اهلا وسهلا عزيزتى نورتى
1-مقولة تتؤمنين بها؟؟
رغم صعوبة الحياة ..غير ان للحلال نكهة خاصة
2-أول مخطط من مخططاتك وأكبرهم المستقبلية؟؟
متفائلة ومصممة على مشروع مع عائلتي ان شاءالله
3-صفة تتمنين التخلى عنها؟؟
الانفعال
4-ماهى الصفة التى تتمنين أن ترثها ابنتك عنكى؟؟
المبادرة الى فعل الخير
5-مارايك في الانتخابات الرئاسية لهته السنة؟:
حدث ولاحرج
6-أكثر شخص تعتقدين بأن تواجده في حياتك( ززيادة)؟؟
بعض الاطراف من عائلة زوجي
7-دولة تتمنين زيارتها قريباا؟؟
السعودية
8-ماهى اكبر فرحة في حياتك ؟؟
يوم انجبت ابنتي واحسست بشعور الامومة
وشعرت بوالدتي أكثر واصبحت افهم مخاوفها اتجاهي واتجاه اخوتي
9-كلمة ل
Queen of grief
خليك كيما انتي طيبة ومرحة يحترمك الجميع
اتمنى انوو منكونش كثرت عليك
تحياتى لك
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منورة اختي وباسئلتك الطيبة
100638
 
سحائب الشوق

سحائب الشوق

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جويلية 2018
المشاركات
83
نقاط التفاعل
274
النقاط
9
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
إختيار موفق لعلم من أعلام اللمة مشكورة أختي @ليليا مرام على إتاحت الفرصة للدخول في عالم @السلطانة الخاص
سأطرح بعض الأسئلة عليك
1-ماذا تعني اللمة للسلطانة؟
2-هل لك اطلاع على بعض المنتديات الجزائرية الأخرى؟ و هل ترينها منافسة لمنتدى اللمة؟
3-حضرت كل التطورات في اللمة. هل أنت راضية عما حصل فيها من تغييرات؟
4-أفضل قسم تفضله الأخت السلطانة في اللمة؟

شكرا
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,983
نقاط التفاعل
23,297
النقاط
2,061
جبتيها قد قد ليليا الكحلوشة و عرفتي تختاري

السلطانة انسانة عزيزة علينا جميعا فهي الاخت التي نحتاجها جميعا في اللمة
انا شخصيا افتخر و اعتز انها اختي و الله احساسي اتجاهها صادق الى ابعد حد
هي اختي العزيزة التي يهمني امرها و رأيها و أوامرها تطبق عندي حرفيا و لا أرد طلباتها
انصت لها عندما تتحدث اقرأ لها لما تكتب ـ نصائحها ثمينة و مواقفها أثمن
صاحبة واجب انسانة محترمة ذكية تحب اللمة و اهل اللمة و هي العمود الفقري للمة و لا يمكننا ان نستعني عنها و عن دورها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسئلتي اختي السلطانة
في إحدى المرات وقع سوء تفاهم بيني و بينك حيث كنت اتحدث معاك و انا اظن نفسي اتحدث من أخت أخرى
في وقت تم غلق اللمة و وقعت فتنة بين الاعضاء أنا كنت أريد الوساطة بين الجميع هل تتذكرين ذالك الخلاف
اختي بصدق هل في تلك اللحظة ظننتي أني أنا أيضا ناكر للجميل ام كان زعل اخت من اخيها

اختي في احدى المرات وقع بيني و بينك شي غريب ما الذي جعلك تختارين الامين لتلك المهمة

هل بكيت يوم غلق المنتدى
من اكثر الاعضاء الذين حزنتي لفراقهم آنذاك

ما نصيحتك للأعضاء عموما و للأمين خصوصا

في الاخير اختي انوه لأمر ربما لن اجد افضل من هذا الموضوع لطرحه
اختي ألم الآرني ألم فضيع والله هو سبب عدم تفاعلي بالشكل الذي ينبغي
اعتذر منك لأننا تركنا الثقل عليك اعتذر منك اختي
 
آخر تعديل:
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,039
نقاط التفاعل
3,855
النقاط
1,551
شهادة لله وقد نعود لاحقا لرد جزيل يليق بمقام الفاضلة الحليمة الصادقة الكريمة أم ياسمين قلب اللمة النابض في السراء والضراء وكل حين :
ماقامت به السلطانة في المنتدى لم يقم به ألف عضو مجتمعا على المدى، في وقت سابق وحتى الآن لم نستطع مجاراتها في نشاطها وحيويتها وأفكارها ونباهتها واهتمامها وبراعتها في صياغة مواضيعها وتجهيز المنافسات والتحضير للمناسبات والحفاظ على المواضيع والسلسلات وفهرستها كالممتلكات والحث على التفاعل والنشاط بابتكار الفعاليات والاغداق بالتحفيزات حتى ظننت أنا شخصيا أننا نستغل طيبتها لكثرة ما غمرت المنتدى بها فهنيئا لنا تواجدها بيننا ندعوا الله العظيم أن يمن عليها بما تقر عينها وترضى وان لا تفارقنا في المنتدى حتى نوفيها جزءا قليلا من حقها من الشكر والامتنان والثناء وشهادة لله.
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,607
نقاط التفاعل
30,036
النقاط
2,301
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله خير من أخترتِ أخت @ليليا مرام
..

لك يا أهلييييين وسهلين بالحلوة أم ياسمين، منورة يا عسل والله أنبسطت كتير انك قعدتي على هالكرسي
رح أهريكي هري أسئلة 😈😈

هههههه لا تصدقي ها 🤪🤪

تابعت أجوبتك وعلى الرغم من اني أظن اني تابعتلك مرة أجوبتك وأنتي على كرسي الإعتراف ممممم
ما عم أتذكر ايمت بس المهم اني بتذكر هالشي
نجي للأسئلة

1- كيف حالك؟ وكيف هي حالة بنوتاتك العسولات؟
2- بتحبي تطلعي هيك رحلات مع زوجك بناتك؟ لوين؟
3- عم تلاقي صعوبة بإدارة حياتك وحياة البنوتين اللي عندك؟
4- لو نفترض انو اللمة ما رجعت من هداك الوقت اللي راحت فيه الله لا يقدّر
شو كنتي رح تعملي؟
5- كيف بتحددي الغدا والعشا تبع كل يوم؟ قصدي بتسألي زوجك واللا بتعملي اللي يخطر على بالك؟
6- انتي ملتزمة بالأذكار اليومية تبع الصباح والمساء؟
7- محافظة على صلاة الفجر؟
8- أديش حافظة من كتاب الله؟
9- كم بلد حابة تزوريها؟؟
10- إذا قالولك تعيشي في بلاد بأمان وشغل وكل شي بدك ياه بس ما رح تسمعي صوت الأذان بنوب لآخر حياتك
بتقبلي تعيشي بهيك بلد؟
11- شو رأيك بالمرأءة العاملة اللي مانها محتاجة تشتغل؟
12- فيكي تعطيني أسماء كتب وروايات قريتيها وحبيتيها؟
13- هاد مو سؤال هاي هدية مني الك وهي كتاب مميز اسمه ( كيف نربي أولادنا تربية إسلامية صحيحة) للشيخ محمود المصري

100749
بتمنى تحمليه او تشتريه وتقريه

بتمنى تكون أسئلتي خفيفة على قلبك
منورة يا عسولة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,346
نقاط التفاعل
65,419
النقاط
821
قال سحائب الشوق:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
إختيار موفق لعلم من أعلام اللمة مشكورة أختي @ليليا مرام على إتاحت الفرصة للدخول في عالم @السلطانة الخاص
سأطرح بعض الأسئلة عليك
1-ماذا تعني اللمة للسلطانة؟
اهلا وسهلا بيك اختي
كما قلت اللمة هي بيتي الثاني وعزيزة على قلبي بزاف
2-هل لك اطلاع على بعض المنتديات الجزائرية الأخرى؟ و هل ترينها منافسة لمنتدى اللمة؟
حاليا لااطلع على المنتديات الجزائرية
في السابق كنت اطلع على منتدى الجلفة لكن صراحة اصبح لايقنعني
ومنتدى سيدات الجزائر كنت اشارك فيه خاص بالنساء فقط لكن تم اغلاقه من حوالي سنة
وبالتالي نسيت كامل المنتديات العربية والجزائرية ومستقرة في اللمة
3-حضرت كل التطورات في اللمة. هل أنت راضية عما حصل فيها من تغييرات؟
أجل كل فترة من اللمة لها معنى خاص
وتطورها حاليا يوازي التطور الزمني
صارت اسرع وافضل من حيث الخصائص واستعمال الهاتف خاصة
احسن تطور هو الحالي
4-أفضل قسم تفضله الأخت السلطانة في اللمة؟
سابقا واش راك تهدر وحاليا جميع الاقسام

شكرا
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مشكورة اختي نورتي
 
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