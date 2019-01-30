السلطانة ........ضيف العدد الرابع من كرسي الإعتراف

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد إنتهاء فترة ضيافة الأخ سامي والتي قد تعرفنا من خلالها على شخصية الأخ وميوله
ننتقل الآن إلى ضيف آخر لكن هاته المرة سوف يكون الضيف من الجنس اللطيف
وتعالوا نتكلم لبرهة عن هاته الشخصية
هي التي تستضيف وتقترج الأسماء وأنا اليوم أقترحها للجلوس على
سلطانة المنتدى وسلطانة بيتها وعائلتها
عضوة مميزة وإدارية بإمتياز
أخت في كل الأزمات والشدائد
أخت لكل عضو وعضوة دون تفريق
تشارك وترد وتضع بصمة خاصة وتدير عملها بشكل رائع
الآكيد عرفتموها اليوم سوف تكون ضيفيتي زميلتي في المشوار الإشرافي
وأخت لي ولكم أحب التغلغل في حياتها ومعرفة الكثير عنها فأين أجد الفرصة إلا في
موضوع كرسي الإعتراف
رحبوا معي بالأخت
[IMG alt="السلطانة"]https://www.4algeria.com/forum/data/avatars/m/116/116603.jpg?1548021084[/IMG]
السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- أتمنى لأخت إقامة مميزة وممتعة
- ونتمنى أن ندخل قلبها من الباب الواسع فتفتحه لنا لنتعرف عليها عن قرب
- في الاخير أتمنى أن تكون هذه المواضيع رابط محبة ومودة وإحترام بين الإخوة من يعلم فيوما لربما يكن لقاء مباشر مع هذا العضو
وتكون الأخوة خارج اسوار المنتدى
تمنياتي لكم بالتوفيق
مرحبا بكم جميعا
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