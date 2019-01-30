السلطانة ........ضيف العدد الرابع من كرسي الإعتراف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيك الصحة حبيبتي ليليا على فتح حلقات كرسي التعارف ودعوة عضوات وأعضاء لمتنا الطيبين

كانت الحلقات السابقة جميلة جدا وتعرفنا فيها على إخوة وأخوات مميزين

ولم يكن الموضوع مملا بتواجدهم، وها أنتِ اليوم تختارين عضوة أخرى من خيرة أعضاء اللمة

ربّما هناك من يقول أن الأخت السلطانة هي من طاقم الإدارة ولهذا تستحق الثناء والمدح

لكن هذه الإنسانة حبّها ودعمها وعملها على اللمة، لا يمكن لأي أحد توقّعه، تتابع جميع المواضيع وتشرف عليها

وتساند المشرفين والإدارة في عملها، لها مواهب متعددة ورغم أنها ربّة بيت إلا أنها دائما تضع وقتا إضافيا للمة

لذلك أقول لها مرحبا بكِ في كرسي التعارف ودعينا نتعرف على السلطانة كأم وكابنة وكأخت وكإمرأة



النور نورك حبيبتي واختي الغالية

يسرني كثيرا اني وفقت في تشريف ولايتي التي لطالما اعتبرت نفسي ممثلة لها خاصة وللجزائر مند انضمامي للمة

فاللمة علمتني الكثير من جميع النواحي ...



نبداها بأسئلة خفيفة ولي عدوة بحول الله بعد حضور الأخت

-الأخت السلطانة تخصصك الجامعي؟

تخصص لغة وأدب عربي جامعة قالمة

-هل خدمتي بعد تخرجك أم لا؟

نعم عملت كأستادة مستخلفة لمدة 3 سنوات

وبعد زواجي لم يحالفني الحظ نظرا لظروف حياتي الجديدة

فوتت مسابقات التوظيف نخرج احتياط...

حتى طبقت الوزيرة فكرة التسجيل الخارجي خارج الولاية

لقيت بلي ميناسبنيش مستحيل نسافر لولاية اخرى ونخلي بنتي

اضافة الى ان اهلي في ولاية اخرى ومعنديش لي نضمن فيها ونخلي عنها ابنتي من غير والدتي .

وهاأنا اليوم ربة بيت .

-كيف توفّقين بين بيتك وبين مهامك الإشرافية في اللمة؟

ننظم وقتي حسب الحاجة

لاني نسكن مع اهل زوجي

اعمال المنزل اتقاسمها مع اخت زوجي

كل وحدة عندها مهامها اليومية

مثلا : اليوم انا العشاء ولماعن

وهي : الغدا ولماعن والكسرة

وغدوة نتبادل الادوار وكي يجيو الضياف نتعاونو وهكدا

وبالتالي الوقت لي نكون فارغة فيه ندخل للمة

واللمة بدورها نخدم فيها بنظام والتنسيق مع الاخوة الاداريين والمشرفين والمراقبين

ومرات نغيب يومين ثلاثة

وكي نرجع نعوض واش فاتني ...





أتمنى لكِ إقامة طيّبة على الكرسيّ



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