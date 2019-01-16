sami44 ......ضيف العدد الثالث من كرسي الإعتراف

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#1
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,053
الإعجابات
23,449
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#1
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السلام عليكم جميعا
روّاد قسم فرغ واش كاين فقلبك وكما توعدتم في كل موسم
إستضافة عضو من أعضاء اللّمة الكرام هي فرصة لنا وله
فرصة لنا للتعرف على عضو قدّم ويقدّم لهذا المنتدى
عضو الأكيد يثير في نفسكم الفضول للتقرب من مملكته الخاصة والتعرف عليه خارج أسوار المنتدى
مع إعادة التذكير بشروط الموضوع
-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

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ففكرت هذه المرة في إستضافة عضو
كان لفترة ما في المنتدى ولم يكن لدي أنا شخصيا فرصة التعرف عليه ولا عن مواضعه
المشهور بمواضيع الطلاء من يعلّم الأعضاء أسرار الطلاء
المتحصل مؤخرا على لقب قنّاص المنتدى
عن نفسي اجده متعدد المواهب والأفكار وذو شخصية مرحة ومحبوبة كنت ممن يتشرفون بتواجده في مواضيعهم

يسرني وأكيد يسرّكم أن نجلس على هذا الكرسي
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رحبوا معي بالأخ
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:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم10 ديسمبر 2009المشاركات8,366الإعجابات3,444النقاط451



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إذن رحبوا معي بالاخ سامي ونتمنى له إقامة طيبة في فترة الإستضافة
وكونوا كثيرون حتى نجعل الموضوع يحصل على اكبر عدد من المشاركات ونتعرف أكثر على شخصية الأخ سامي
خارج المنتدى وداخله
شكرا للجميع
في الاخير أتمنى أن تكون هذه المواضيع رابط محبة ومودة وإحترام بين الإخوة من يعلم فيوما لربما يكن لقاء مباشر مع هذا العضو
وتكون الأخوة خارج اسوار المنتدى
تمنياتي لكم بالتوفيق
مرحبا بكم جميعا

 

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