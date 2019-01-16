sami44 ......ضيف العدد الثالث من كرسي الإعتراف

السلام عليكم جميعا

روّاد قسم فرغ واش كاين فقلبك وكما توعدتم في كل موسم

إستضافة عضو من أعضاء اللّمة الكرام هي فرصة لنا وله

فرصة لنا للتعرف على عضو قدّم ويقدّم لهذا المنتدى

عضو الأكيد يثير في نفسكم الفضول للتقرب من مملكته الخاصة والتعرف عليه خارج أسوار المنتدى

مع إعادة التذكير بشروط الموضوع

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف

-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها

- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

ففكرت هذه المرة في إستضافة عضو

كان لفترة ما في المنتدى ولم يكن لدي أنا شخصيا فرصة التعرف عليه ولا عن مواضعه

المشهور بمواضيع الطلاء من يعلّم الأعضاء أسرار الطلاء

المتحصل مؤخرا على لقب قنّاص المنتدى

عن نفسي اجده متعدد المواهب والأفكار وذو شخصية مرحة ومحبوبة كنت ممن يتشرفون بتواجده في مواضيعهم

يسرني وأكيد يسرّكم أن نجلس على هذا الكرسي



رحبوا معي بالأخ

:: مرشح للإشراف ::

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