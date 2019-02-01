اللي شاهد هاذي الرسالة في 2012 يضع جام

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
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إنضم
29 أوت 2013
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السلام عليكم
انا سجلت سنة 2013 وعن جد كان هاد شكل المنتدى
ايييييه والله اشتقت لهداك الشكل كان كتير حلو
على الرغم من اني كنت الاقي صعوبة كبيرة بالتصفح من خلال الهاتف
بس عن جد كان لو نكهة خاصة او يمكن لانو في ناس كتير اختفو وفي تاس تغيرو 180 درجة والله المستعان

الله يحفظ لنا اللمة ولا يحرمنا وجودها ويحفظكم جميعاً


بارك الله فيكم اخي اخذتنا لما قبل عدة سنوات
حفظكم الله
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
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على سلامتك خويا محمد
رجعتنا للوراء يا خويا
هذه الصورة من العصر الذهبي لللمة
وانا الي ما راحتش من بالي هي هذي ما كنتش نتصور اللمة بلا بيها
100718
كل الشكر لك اخي محمد على الذكرى الجميلة
تقديري واحترامي لك
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
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وعليكم السلام
علاه تفكر فينا باحلى ايام
هاذ النسخة بالذات لينا معاها ذكريات ماتتعاودش
ان شاء الله تكون بخير ياكبير 👍👮‍♀️
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
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السلام عليكم
يا حسراه فكرتنا فاللمة بكري كي كانت المواضيع و المشاركات بالشبعة تروح تدير رد تلقى 5 و لا 6 ردو قبلك
للأسف تبقى مجرد ذكرى
ربي يدوم هاد المنتدى الغالي و ان شاء الله المزيد من التألق

مشكور على الموضوع
تحياتي
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
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31
وعليكم السلام ،، من جيل ٢٠١٢م ..😢😢

أتذكرها جيدا ..
شكرا لكم على إعادتنا لتلك الأيام ،،
والصورة التي وضعها الأخ سامي 😭
كلامك صحيح أم أمينة ..

..
إن شاء الله تعود تلك الأيام قريبا..
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
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نقاط التفاعل
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فكرتنييي في احلي الايامممم
كان يعجبني بزااف هذاااك ستيل..سيرتو مكوناكتي وماشي هنا 😍😍😍😍😍
مشكوووووور اخي على تذكيررررر بذكريااات الجميلة
دمتم اوفياء للمة ❤
 
زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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2,511
في يوم من الايام طلب ملك من وزيره ان يخبره بعبارة..اذا سمعها وهو حزين اسعد وان سمعها وهو سعيد حزن..ويجعل منها على ختم الملك لديه
فقاله له الوزيرلقد وجدت ما تبحث عن فسأله الملك عنها ليجيب" دوام هته الحالة محال"
كم اشتقت لايام اللمة والابداع والتواصل الجميل..حفظنا الرحمان وادام اللمة بكل خير🌼🌺
 
Fethi.dz

Fethi.dz

❞ لا خير فيـ كاتمـ علمـ ❝
طاقم الإدارة
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,497
نقاط التفاعل
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1,001
قال Moha le sage:
صورة وجدتها في جهازي ..

من رآى تلك الرسالة يترك رد أو اعجاب .. 😀

وينكم ناس 2012 و ما قبل 😎😉

مشاهدة المرفق 100715
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السلام عليكم

ذكرتي أيام vBulletin والعراقيل التي كانت تواجها واضطررنا فتح ملتقى مؤقت لتواصل الأعضاء لغاية الإنتهاء من رفع وتثبيت المنتدى الأساسي.

أيام 2006
101010

أيام 2007
101012

أيام 2013
101011

أيام 2015
101013
 
Fethi.dz

Fethi.dz

❞ لا خير فيـ كاتمـ علمـ ❝
طاقم الإدارة
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,497
نقاط التفاعل
2,914
النقاط
1,001
قال sami44:
على سلامتك خويا محمد
رجعتنا للوراء يا خويا
هذه الصورة من العصر الذهبي لللمة
وانا الي ما راحتش من بالي هي هذي ما كنتش نتصور اللمة بلا بيها
مشاهدة المرفق 100718
كل الشكر لك اخي محمد على الذكرى الجميلة
تقديري واحترامي لك
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يا خويا يا خويا واش تحوشناها 😅
101017 101016
 
عليلو 24

عليلو 24

:: عضو مُتميز ::
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19 سبتمبر 2011
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51
اهلاااااا خويااا تاركان عاش من شافك مكوناكتي واش راك اخبارك ان شاء الله راك بخييييير. الوقت يجري يا حسرااااا من 2008 للان، الحمد للله عل سلامتك للاسف اغلب الاخوة مارهمش يجيو للمنتدى كل واحد وظروفو اكيد كاين لتزوج وليخذم ويدرس ان شاء الله راهم بخير
معااك عليلو الڨالمي اذا شافي عليا
 
M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
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851
يعني عندك 6 سنوات .. ماشاء الله
كان فيه صعوبات احيانا مع بعض المتصفحين في الهاتف.. و بعض الاصدارات .. لكنها تحسنت خاصة مع النسخ الجديدة
اللمة اكيد هيا بينا الثاني لي يجمعنا
دمتي بود

قال سكون الفجر:
السلام عليكم
انا سجلت سنة 2013 وعن جد كان هاد شكل المنتدى
ايييييه والله اشتقت لهداك الشكل كان كتير حلو
على الرغم من اني كنت الاقي صعوبة كبيرة بالتصفح من خلال الهاتف
بس عن جد كان لو نكهة خاصة او يمكن لانو في ناس كتير اختفو وفي تاس تغيرو 180 درجة والله المستعان

الله يحفظ لنا اللمة ولا يحرمنا وجودها ويحفظكم جميعاً


بارك الله فيكم اخي اخذتنا لما قبل عدة سنوات
حفظكم الله
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M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
8,008
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851
الله يسلمك خويا سامي
الوراء يعني الذكريات الجميلة و الناس الطيبين و الوقت الجميل اللي مضى

مشاهدة المرفق 100718


و حتى هاذي كان عنها طعمها الخاص ...

شكرا لك اخي سامي على تواجدك و اضافاتك الطيبة و الثرية للمنتدى و للاعضاء ..

دمت بود


قال sami44:
على سلامتك خويا محمد
رجعتنا للوراء يا خويا
هذه الصورة من العصر الذهبي لللمة
وانا الي ما راحتش من بالي هي هذي ما كنتش نتصور اللمة بلا بيها

كل الشكر لك اخي محمد على الذكرى الجميلة
تقديري واحترامي لك
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M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
8,008
نقاط التفاعل
3,243
النقاط
851
اهلا بخيتي 101327
و الله الذكريات اللي فيها تبقى تجي كل مرة كطيف و تغادر .. في لحضة تتذكري رد .. و اخرى عضو غائب ..

كان فيه جو .. كان فيه ضجيج ..كان فيه انفعالات ....كانت فيه حياة تنبض بكل بساطة ...

و ما يبقى في الواد غير احجارو .......

يبكبر بمقامك خيتي

تحياتي

قال السلطانة:
وعليكم السلام
علاه تفكر فينا باحلى ايام
هاذ النسخة بالذات لينا معاها ذكريات ماتتعاودش
ان شاء الله تكون بخير ياكبير 👍👮‍♀️
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M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
8,008
نقاط التفاعل
3,243
النقاط
851
و عليكم السلام

في المواضيع لمليحة كان الواحد يدير رد يلقاه في الصفحة لخرى :-p:)

ذكرى و ان شاء الله تستمر لانها دات جزء من حياتنا ووقتنا و تفكيرنا

سلامي ليك




قال ام أمينة:
السلام عليكم
يا حسراه فكرتنا فاللمة بكري كي كانت المواضيع و المشاركات بالشبعة تروح تدير رد تلقى 5 و لا 6 ردو قبلك
للأسف تبقى مجرد ذكرى
ربي يدوم هاد المنتدى الغالي و ان شاء الله المزيد من التألق

مشكور على الموضوع
تحياتي
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