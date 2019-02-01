اللي شاهد هاذي الرسالة في 2012 يضع جام

السلام عليكمصورة وجدتها في جهازي ..
من رآى تلك الرسالة يترك رد أو اعجاب ..
وينكم ناس 2012 و ما قبل
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على سلامتك خويا محمد
رجعتنا للوراء يا خويا
هذه الصورة من العصر الذهبي لللمة
وانا الي ما راحتش من بالي هي هذي ما كنتش نتصور اللمة بلا بيها
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كل الشكر لك اخي محمد على الذكرى الجميلة
تقديري واحترامي لك
السلام عليكم
انا سجلت سنة 2013 وعن جد كان هاد شكل المنتدى
ايييييه والله اشتقت لهداك الشكل كان كتير حلو
على الرغم من اني كنت الاقي صعوبة كبيرة بالتصفح من خلال الهاتف
بس عن جد كان لو نكهة خاصة او يمكن لانو في ناس كتير اختفو وفي تاس تغيرو 180 درجة والله المستعان
الله يحفظ لنا اللمة ولا يحرمنا وجودها ويحفظكم جميعاً
بارك الله فيكم اخي اخذتنا لما قبل عدة سنوات
حفظكم الله
على سلامتك خويا محمد
رجعتنا للوراء يا خويا
هذه الصورة من العصر الذهبي لللمة
وانا الي ما راحتش من بالي هي هذي ما كنتش نتصور اللمة بلا بيها
كل الشكر لك اخي محمد على الذكرى الجميلة
تقديري واحترامي لك
وعليكم السلام
علاه تفكر فينا باحلى ايام
هاذ النسخة بالذات لينا معاها ذكريات ماتتعاودش
ان شاء الله تكون بخير ياكبير
السلام عليكم
يا حسراه فكرتنا فاللمة بكري كي كانت المواضيع و المشاركات بالشبعة تروح تدير رد تلقى 5 و لا 6 ردو قبلك
للأسف تبقى مجرد ذكرى
ربي يدوم هاد المنتدى الغالي و ان شاء الله المزيد من التألق
مشكور على الموضوع
تحياتي