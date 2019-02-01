اللي شاهد هاذي الرسالة في 2012 يضع جام

اهلا بخيتي

و الله الذكريات اللي فيها تبقى تجي كل مرة كطيف و تغادر .. في لحضة تتذكري رد .. و اخرى عضو غائب ..



كان فيه جو .. كان فيه ضجيج ..كان فيه انفعالات ....كانت فيه حياة تنبض بكل بساطة ...



و ما يبقى في الواد غير احجارو .......



يبكبر بمقامك خيتي



تحياتي