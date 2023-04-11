Hakan ضيف العدد الخامس من عادات وأجواء رمضانية

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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ما عنديش تجيهيزات معينة لكن نحب نجهز نفسي من خلال تجديد النية في التوبة و القيام بصيام رمضان كما امر الله سبحانه و تعالىان شاءالله تكون بخير نود، دعوتك لتكون ضيفا في شهر رمضان ان امكن ان تجيبنا على هذه الاسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما نعلم جميعا أن شهر رمضان ذو نكهة خاصة هو شهر للعبادة،لصلة الرحم،لفعل الخير والتوبة والمغفرة فإلى جانب روحانياته وعظم أجر صيامه و قيامه، نجد مميزات خاصة له و مظاهر تتميز بها العائلات الجزائرية فدعونا نتعرف اليوم عن عادات ولاية الجلفة عين وسارة من خلال استضافتنا لضيف العدد الخامس:
@Hakan
الأسئلة:
هذه بعض الأسئلة التي تفضلت بها لافتتاح العدد وهي أسئلة بسيطة ارسلتها للضيف، لأترك لكم المجال لطرح أسئلة أخرى)
*كيف تجهز نفسكِ لقضاء شهر رمضان؟
اجواء اللي عندنا تشارك فيها كامل العائلات الجزائرية من تنظيف وتزيين المنزل لاستقبال الشهر الفضيل ،مع تجهيز حاجيات الطبخ بالنسبة لنساء البيت ،وانا نجهز القميص نتاعي لصلاة التراويح .*هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية الجلفة؟
الحقيقة هذا العام كتب ربي اني نروح تلمسان قبل رمضان ب 5 أيام شريت من عندهم جميع التوابل و حاجة قمة يكذب عليك لي يقلك التوابل نتاعنا مليحة هههه ،مكانش خيرمن توابل تلمسان وبالضبط مغنية الدار كامل تفوح بيها.*ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم الجلفاوي أو الوساري لاستعمالها في رمضان؟ (لشوارع الجلفة نكهة خاصة قبيل شهر رمضان )
عندنا اجتماع الاهل في مائدة واحدة كامل ناكلوا مع بعض من الوالدين للاطفال حتى الكناين ياكلوا معانا ،بعد صلاة التراويح القصرة مع اهل الحي وتبادل الحلويات و السهر مع اني لا علاقة به بما انو نصبح نخدم نحب نرقد بكري .*بما أن ولاية الجلفة معروفة بتمسك أناسها بعاداتهم وتقاليدهم هل تذكر لنا بعض العادات الرمضانية التي لاتزال حاضرة عندكم؟
مطاعم الرحمة في كل مكان الله يبارك مستحيل توصل المغرب ويخليوك تفوت ، حتى في المنازل يستضيفوك .*مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية الجلفة او وسارة؟
شربة فريك حنا الوالدة دير الفريك مع المرمز اذا تعرفوه تخلطهم مع بعض ما نديروش الفريك وحدو .*لو ممكن صور لأطباق الجلفاويين او ناس وسارة بالاخص التي توضع على مائدة الافطار من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة).
البوراك لازم وساعات نبدلوه بيتزا و لا سوفلي ولا مملحات هذي من عام لي فات دخلتهم ختي للمائدة نتاعنا ما كناش ناكلوهم من قبل .
عندنا ثاني الجلبانة مضروبين عليها هذي ما تخطيناش شهر كامل هههه
و الأطباق لي تتبدل المثوم و طاجين زيتون و ليزابا نتاع دجاج ،و الدوارة و بوزلوف .
عندنا ثاني لحم الحلو يلعب اساسي مدافع شرس ههه
السلطات يا نديرو ماسيدوان يا سلطة خضراء
و الحلويات نتاع السهرة كل مرة كيفاه ،زلابية ولا بقلاوة طارطولات و لا قلب لوز هذا وش كاين والفلون ما نحبوهش بزاف نديروه خطرة في زمان.
ان شاء الله راني هنا سقسوا المهم برك ما تسقسوش على الزوجة تاعي برك نغير عليها*أخيرا اشكرك لقبول الدعوة
قحا فطورك وصحا صحورك ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال ان شاءالله
في انتظار اسئلة اخرى من طرف الاعضاء
نتمنى لكم سهرة ممتعة.