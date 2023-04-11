Hakan ضيف العدد الخامس من عادات وأجواء رمضانية

قال السلطانة:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







كما نعلم جميعا أن شهر رمضان ذو نكهة خاصة هو شهر للعبادة،لصلة الرحم،لفعل الخير والتوبة والمغفرة فإلى جانب روحانياته وعظم أجر صيامه و قيامه، نجد مميزات خاصة له و مظاهر تتميز بها العائلات الجزائرية فدعونا نتعرف اليوم عن عادات ولاية الجلفة عين وسارة من خلال استضافتنا لضيف العدد الخامس:

@Hakan



الأسئلة:





هذه بعض الأسئلة التي تفضلت بها لافتتاح العدد وهي أسئلة بسيطة ارسلتها للضيف، لأترك لكم المجال لطرح أسئلة أخرى)



*كيف تجهز نفسكِ لقضاء شهر رمضان؟ ان شاءالله تكون بخير نود، دعوتك لتكون ضيفا في شهر رمضان ان امكن ان تجيبنا على هذه الاسئلة.السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكما نعلم جميعا أن شهر رمضان ذو نكهة خاصة هو شهر للعبادة،لصلة الرحم،لفعل الخير والتوبة والمغفرة فإلى جانب روحانياته وعظم أجر صيامه و قيامه، نجد مميزات خاصة له و مظاهر تتميز بها العائلات الجزائرية فدعونا نتعرف اليوم عن عادات ولاية الجلفة عين وسارة من خلال استضافتنا لضيف العدد الخامس:الأسئلة:هذه بعض الأسئلة التي تفضلت بها لافتتاح العدد وهي أسئلة بسيطة ارسلتها للضيف، لأترك لكم المجال لطرح أسئلة أخرى)*كيف تجهز نفسكِ لقضاء شهر رمضان؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: *هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية الجلفة؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: ) *ماهي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم الجلفاوي أو الوساري لاستعمالها في رمضان؟ (لشوارع الجلفة نكهة خاصة قبيل شهر رمضان إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: *بما أن ولاية الجلفة معروفة بتمسك أناسها بعاداتهم وتقاليدهم هل تذكر لنا بعض العادات الرمضانية التي لاتزال حاضرة عندكم؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: *مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية الجلفة او وسارة؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: من الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة). *لو ممكن صور لأطباق الجلفاويين او ناس وسارة بالاخص التي توضع على مائدة الافطارمن الكسرة الى الاطباق الرئيسية والجانبية واطباق السهرة والسحور.. كل صورة مع اسمها لو ممكن (صور من غوغل ان لم تكن عندك صور خاصة). إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: *أخيرا اشكرك لقبول الدعوة

قحا فطورك وصحا صحورك ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال ان شاءالله





في انتظار اسئلة اخرى من طرف الاعضاء



نتمنى لكم سهرة ممتعة. إضغط للتوسيع...





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ما عنديش تجيهيزات معينة لكن نحب نجهز نفسي من خلال تجديد النية في التوبة و القيام بصيام رمضان كما امر الله سبحانه و تعالىاجواء اللي عندنا تشارك فيها كامل العائلات الجزائرية من تنظيف وتزيين المنزل لاستقبال الشهر الفضيل ،مع تجهيز حاجيات الطبخ بالنسبة لنساء البيت ،وانا نجهز القميص نتاعي لصلاة التراويح .الحقيقة هذا العام كتب ربي اني نروح تلمسان قبل رمضان ب 5 أيام شريت من عندهم جميع التوابل و حاجة قمة يكذب عليك لي يقلك التوابل نتاعنا مليحة هههه ،مكانش خيرمن توابل تلمسان وبالضبط مغنية الدار كامل تفوح بيها.عندنا اجتماع الاهل في مائدة واحدة كامل ناكلوا مع بعض من الوالدين للاطفال حتى الكناين ياكلوا معانا ،بعد صلاة التراويح القصرة مع اهل الحي وتبادل الحلويات و السهر مع اني لا علاقة به بما انو نصبح نخدم نحب نرقد بكريمطاعم الرحمة في كل مكان الله يبارك مستحيل توصل المغرب ويخليوك تفوت ، حتى في المنازل يستضيفوك .شربة فريك حنا الوالدة دير الفريك مع المرمز اذا تعرفوه تخلطهم مع بعض ما نديروش الفريك وحدو .البوراك لازم وساعات نبدلوه بيتزا و لا سوفلي ولا مملحات هذي من عام لي فات دخلتهم ختي للمائدة نتاعنا ما كناش ناكلوهم من قبل .عندنا ثاني الجلبانة مضروبين عليها هذي ما تخطيناش شهر كامل ههههو الأطباق لي تتبدل المثوم و طاجين زيتون و ليزابا نتاع دجاج ،و الدوارة و بوزلوف .عندنا ثاني لحم الحلو يلعب اساسي مدافع شرس هههالسلطات يا نديرو ماسيدوان يا سلطة خضراءو الحلويات نتاع السهرة كل مرة كيفاه ،زلابية ولا بقلاوة طارطولات و لا قلب لوز هذا وش كاين والفلون ما نحبوهش بزاف نديروه خطرة في زمان.ان شاء الله راني هنا سقسوا المهم برك ما تسقسوش على الزوجة تاعي برك نغير عليها