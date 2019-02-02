حصريا من مطبخ ام أمينة : كيكة بالبرتقال

ام أمينة

ام أمينة

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19 ماي 2011
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
100857
بما اننا في موسم البرتقال لازم نغتانمو الفرصة لتحضير الكيكات و العصائر لانني ضد اني نجمد الحاجة

اليوم حبيت نشارك معاكم كيكة درتها البارح و عجبت عائلتي بزاف

اول حاجة نستعمل هاد الكاس باش نعبر بيه
100767

اليكم المقادير :

100768

  • 3 بيضات
  • 3/4 كاس سكر
  • 1/2 كاس حليب او 1/2 كاس عصير برتقال
  • 1/2 كاس زيت
  • كاس و نصف فرينة
  • كيس خميرة حلوى=10 غ
  • عطر فانيليا
  • مبشور برتقال
  • قرصة ملح
طريقة التحضير :

اول حاجة نشعل الفور باش يسخن و نحضر الصينية لي رايحة نطيب فيها ندهنها بالزبدة و نغبرها بالفرينة لنتجنب انها تلصق

100769

في اناء نحط البض و السكر و عطر الفاني و قرصة ملح

100770

و نخفقهم بالباتور **الخفاقة الكهربائية** حتى يبياض الخليط

100771

نزيد الزيت و الحليب بالتدريج مع الخفق + مبشور البرتقال



نضيف الفرينة و خميرة الحلوى بالصفاية و نخلط بالفووي **خفاقة يدوية و نخلط مليح

100773

حتى نحصل على خليط متجانس و نفرغوه في الصينية لي وجدناها من قبل

100774

ندخلوه للفور حتى يطيب و يكسب اللون الذهبي **و باش نتأكدو بلي طابت ندخل عود شواء او موس الا خرج ناشف معناه الكيكة وجدت معانا**

في نفس الوقت نحضر كريمة البرتقال

مكوناتها :

100775

  • كاس عصير برتقال
  • 2 ملاعق كبار سكر **حيب الحلاوة تع البرتقال الا كان قارص نزيدو شوية **
  • ملعقة كبيرة نشاء**مايزينة**
  • و في الاخير ملعقة كبيرة مارغرين
نحط على النار السكر و النشاء و عصير البرتقال كي تعقد معانا + ملعقة المارغرين و نخلط للحصول على كريمة ملساء

100776

هادي الكيكة بعد ما طابت خليتها ارتاحت 5 دقائق و قلبتها على une grille باش تبرد مليح

100777

كي تبرد تماما نحط عليها كريمة البرتقال و نمشيها على كامل الوجه

100778

و نزين بخطوط من الشوكولا لي كنت ذوبتها في حمام مائي و حطيتها في une poche jetable و ثقبتها ثقب صغير

100779

و نعمل خطوط بواسطة عود الشواء من اجل التزيين

100780

و من زاوية اخرى



اتمنى ان تنال اعجابكم و تجربوها

انتظروني في وصفات اخرى باذن الله

دمتم في رعاية الله
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله خرجلت روووعة
يعطيك الصحة
مشكورة على الوصفة
جزاكي الله خيرا
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,653
نقاط التفاعل
4,824
النقاط
191
قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله خرجلت روووعة
يعطيك الصحة
مشكورة على الوصفة
جزاكي الله خيرا
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام
اله يسلمك اختي
ان شاء الله تجربيها و تحطيلنا تطبيقك
أسعدني تواجدكي في موضوعي
دمتي في امان الله
 
A

amro mostafa

:: عضو مُتميز ::
إنضم
6 نوفمبر 2018
المشاركات
623
نقاط التفاعل
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النقاط
151
العمر
36
قال ام أمينة:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

بما اننا في موسم البرتقال لازم نغتانمو الفرصة لتحضير الكيكات و العصائر لانني ضد اني نجمد الحاجة

اليوم حبيت نشارك معاكم كيكة درتها البارح و عجبت عائلتي بزاف

اول حاجة نستعمل هاد الكاس باش نعبر بيه
مشاهدة المرفق 100767

اليكم المقادير :

مشاهدة المرفق 100768

  • 3 بيضات
  • 3/4 كاس سكر
  • 1/2 كاس حليب او 1/2 كاس عصير برتقال
  • 1/2 كاس زيت
  • كاس و نصف فرينة
  • كيس خميرة حلوى=10 غ
  • عطر فانيليا
  • مبشور برتقال
  • قرصة ملح
طريقة التحضير :

اول حاجة نشعل الفور باش يسخن و نحضر الصينية لي رايحة نطيب فيها ندهنها بالزبدة و نغبرها بالفرينة لنتجنب انها تلصق

مشاهدة المرفق 100769

في اناء نحط البض و السكر و عطر الفاني و قرصة ملح

مشاهدة المرفق 100770

و نخفقهم بالباتور **الخفاقة الكهربائية** حتى يبياض الخليط

مشاهدة المرفق 100771

نزيد الزيت و الحليب بالتدريج مع الخفق + مبشور البرتقال

مشاهدة المرفق 100772

نضيف الفرينة و خميرة الحلوى بالصفاية و نخلط بالفووي **خفاقة يدوية و نخلط مليح

مشاهدة المرفق 100773

حتى نحصل على خليط متجانس و نفرغوه في الصينية لي وجدناها من قبل

مشاهدة المرفق 100774

ندخلوه للفور حتى يطيب و يكسب اللون الذهبي **و باش نتأكدو بلي طابت ندخل عود شواء او موس الا خرج ناشف معناه الكيكة وجدت معانا**

في نفس الوقت نحضر كريمة البرتقال

مكوناتها :

مشاهدة المرفق 100775

  • كاس عصير برتقال
  • 2 ملاعق كبار سكر **حيب الحلاوة تع البرتقال الا كان قارص نزيدو شوية **
  • ملعقة كبيرة نشاء**مايزينة**
  • و في الاخير ملعقة كبيرة مارغرين
نحط على النار السكر و النشاء و عصير البرتقال كي تعقد معانا + ملعقة المارغرين و نخلط للحصول على كريمة ملساء

مشاهدة المرفق 100776

هادي الكيكة بعد ما طابت خليتها ارتاحت 5 دقائق و قلبتها على une grille باش تبرد مليح

مشاهدة المرفق 100777

كي تبرد تماما نحط عليها كريمة البرتقال و نمشيها على كامل الوجه

مشاهدة المرفق 100778

و نزين بخطوط من الشوكولا لي كنت ذوبتها في حمام مائي و حطيتها في une poche jetable و ثقبتها ثقب صغير

مشاهدة المرفق 100779

و نعمل خطوط بواسطة عود الشواء من اجل التزيين

مشاهدة المرفق 100780

و من زاوية اخرى

مشاهدة المرفق 100781

اتمنى ان تنال اعجابكم و تجربوها

انتظروني في وصفات اخرى باذن الله

دمتم في رعاية الله
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ام امينة راعى مشاعرى انا عازب هههههههههه
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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النقاط
191
قال ام أمينة:
و عليكم السلام
اله يسلمك اختي
ان شاء الله تجربيها و تحطيلنا تطبيقك
أسعدني تواجدكي في موضوعي
دمتي في امان الله
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ربي يرزقك ببنت الحلال
نورت موضوعي
تحياتي​
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاءالله
كيكة شهية للغاية خاصة انها بالبرتقال
تسلم الايادي غاليتي

ستقوم مشرفات الطبخ بختم الموضوع ووضعه في فهرس التميز لانه يستحق
بارك الله فيك @أشــواق 19
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم.....
كعكة جميلة خاصة انها موسمية
اشارككن وصفة من نفس النوع قريباا باذن الرحمان
بوركتى عزيزتى
تحياتى لك :geek:

ختم التميز لقد عدلت الموضوع بحذف صورة لاتمكن من خته
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,653
نقاط التفاعل
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النقاط
191
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاءالله
كيكة شهية للغاية خاصة انها بالبرتقال
تسلم الايادي غاليتي

ستقوم مشرفات الطبخ بختم الموضوع ووضعه في فهرس التميز لانه يستحق
بارك الله فيك @أشــواق 19
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
إضغط للتوسيع...
شكرا اختي
أسعدني تواجدكي في موضوعي
دمتي في رعاية الله​
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,653
نقاط التفاعل
4,824
النقاط
191
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم.....
كعكة جميلة خاصة انها موسمية
اشارككن وصفة من نفس النوع قريباا باذن الرحمان
بوركتى عزيزتى
تحياتى لك :geek:

ختم التميز لقد عدلت الموضوع بحذف صورة لاتمكن من خته
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام
أسعدني تواجدكي في موضوعي
دمتي في رعاية الله​
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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يمم يمم نمووت على كيكات البرتقال والقارص
شهيتني حبيبتي يعطيك الصحةة 😍😍😍😍
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
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المشاركات
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نقاط التفاعل
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71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله خرجتلك تحفة وباينة تشهي تسلم ايدك خيتو
بااارك الله فيك
دمتي😘
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,653
نقاط التفاعل
4,824
النقاط
191
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله خرجتلك تحفة وباينة تشهي تسلم ايدك خيتو
بااارك الله فيك
دمتي😘
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أسعدني تواجدكي في موضوعي
دمتي في رعاية الله​
 
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