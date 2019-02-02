حصريا من مطبخ ام أمينة : كيكة بالبرتقال

طريقة التحضير :

اول حاجة نشعل الفور باش يسخن و نحضر الصينية لي رايحة نطيب فيها ندهنها بالزبدة و نغبرها بالفرينة لنتجنب انها تلصق

في اناء نحط البض و السكر و عطر الفاني و قرصة ملح

و نخفقهم بالباتور **الخفاقة الكهربائية** حتى يبياض الخليط

نزيد الزيت و الحليب بالتدريج مع الخفق + مبشور البرتقال

نضيف الفرينة و خميرة الحلوى بالصفاية و نخلط بالفووي **خفاقة يدوية و نخلط مليح

حتى نحصل على خليط متجانس و نفرغوه في الصينية لي وجدناها من قبل

ندخلوه للفور حتى يطيب و يكسب اللون الذهبي **و باش نتأكدو بلي طابت ندخل عود شواء او موس الا خرج ناشف معناه الكيكة وجدت معانا**

في نفس الوقت نحضر كريمة البرتقال