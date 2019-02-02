حصريا من مطبخ ام أمينة : كيكة بالبرتقال

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
بما اننا في موسم البرتقال لازم نغتانمو الفرصة لتحضير الكيكات و العصائر لانني ضد اني نجمد الحاجة
اليوم حبيت نشارك معاكم كيكة درتها البارح و عجبت عائلتي بزاف
اول حاجة نستعمل هاد الكاس باش نعبر بيه
اليكم المقادير :
بما اننا في موسم البرتقال لازم نغتانمو الفرصة لتحضير الكيكات و العصائر لانني ضد اني نجمد الحاجة
اليوم حبيت نشارك معاكم كيكة درتها البارح و عجبت عائلتي بزاف
اول حاجة نستعمل هاد الكاس باش نعبر بيه
اليكم المقادير :
- 3 بيضات
- 3/4 كاس سكر
- 1/2 كاس حليب او 1/2 كاس عصير برتقال
- 1/2 كاس زيت
- كاس و نصف فرينة
- كيس خميرة حلوى=10 غ
- عطر فانيليا
- مبشور برتقال
- قرصة ملح
طريقة التحضير :
اول حاجة نشعل الفور باش يسخن و نحضر الصينية لي رايحة نطيب فيها ندهنها بالزبدة و نغبرها بالفرينة لنتجنب انها تلصق
في اناء نحط البض و السكر و عطر الفاني و قرصة ملح
و نخفقهم بالباتور **الخفاقة الكهربائية** حتى يبياض الخليط
نزيد الزيت و الحليب بالتدريج مع الخفق + مبشور البرتقال
نضيف الفرينة و خميرة الحلوى بالصفاية و نخلط بالفووي **خفاقة يدوية و نخلط مليح
حتى نحصل على خليط متجانس و نفرغوه في الصينية لي وجدناها من قبل
ندخلوه للفور حتى يطيب و يكسب اللون الذهبي **و باش نتأكدو بلي طابت ندخل عود شواء او موس الا خرج ناشف معناه الكيكة وجدت معانا**
في نفس الوقت نحضر كريمة البرتقال
مكوناتها :
اول حاجة نشعل الفور باش يسخن و نحضر الصينية لي رايحة نطيب فيها ندهنها بالزبدة و نغبرها بالفرينة لنتجنب انها تلصق
في اناء نحط البض و السكر و عطر الفاني و قرصة ملح
و نخفقهم بالباتور **الخفاقة الكهربائية** حتى يبياض الخليط
نزيد الزيت و الحليب بالتدريج مع الخفق + مبشور البرتقال
نضيف الفرينة و خميرة الحلوى بالصفاية و نخلط بالفووي **خفاقة يدوية و نخلط مليح
حتى نحصل على خليط متجانس و نفرغوه في الصينية لي وجدناها من قبل
ندخلوه للفور حتى يطيب و يكسب اللون الذهبي **و باش نتأكدو بلي طابت ندخل عود شواء او موس الا خرج ناشف معناه الكيكة وجدت معانا**
في نفس الوقت نحضر كريمة البرتقال
مكوناتها :
- كاس عصير برتقال
- 2 ملاعق كبار سكر **حيب الحلاوة تع البرتقال الا كان قارص نزيدو شوية **
- ملعقة كبيرة نشاء**مايزينة**
- و في الاخير ملعقة كبيرة مارغرين
هادي الكيكة بعد ما طابت خليتها ارتاحت 5 دقائق و قلبتها على une grille باش تبرد مليح
كي تبرد تماما نحط عليها كريمة البرتقال و نمشيها على كامل الوجه
و نزين بخطوط من الشوكولا لي كنت ذوبتها في حمام مائي و حطيتها في une poche jetable و ثقبتها ثقب صغير
و نعمل خطوط بواسطة عود الشواء من اجل التزيين
و من زاوية اخرى
اتمنى ان تنال اعجابكم و تجربوها
انتظروني في وصفات اخرى باذن الله
دمتم في رعاية الله
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