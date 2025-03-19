ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
كيكة فالمول الأسطوري بذوق الليمون .... من مطبخي
المول فيه 35 ×10 سم
مقادير الكيكة :
بيضة كاملة
نصف كأس سكر
نصف كأس زيت
نصف كأس حليب
كأس و نصف فرينة
فانيلا + مبشور ليمون ( اختياري )
رشة ملح
كيس خميرة حلويات
نخلط المكونات بالتدريج للحصول على قوام متجانس
نحطوه فالمول بعدما نكونو دهناه بالزبدة و رشيناه بالفرينة
و نحطوه يطيب في فرن يكون سخون من قبل
كي يطيب و يبرد شوية نسقيه بحليب + فانيلا أو عصير فواكه أو شاربات فيها عطر ليمون
نخليه يرتاح و نطلع كريمة الشانتيي
100 غ بودرة الشانتيي مع 70 غ حليب بارد جدا
و نحطوه كطبقة ثانية و الطبقة الثالثة كريمة الليمون ( 75 غ عصير ليمون + 85 غ سكر عادي + بيضة و صفار + 50 غ مارغرين ) تبرد جيدا و نديروها طبقة ثالثة
نغطوها بغلاف غذائي و ندخلوها للثلاجة تشد روحها و تبرد جيدا
التزيين حسب الرغبة
فواكه أو خطوط شوكولا ......
النتيجة
كيكة فالمول الأسطوري بذوق الليمون .... من مطبخي
المول فيه 35 ×10 سم
مقادير الكيكة :
بيضة كاملة
نصف كأس سكر
نصف كأس زيت
نصف كأس حليب
كأس و نصف فرينة
فانيلا + مبشور ليمون ( اختياري )
رشة ملح
كيس خميرة حلويات
نخلط المكونات بالتدريج للحصول على قوام متجانس
نحطوه فالمول بعدما نكونو دهناه بالزبدة و رشيناه بالفرينة
و نحطوه يطيب في فرن يكون سخون من قبل
كي يطيب و يبرد شوية نسقيه بحليب + فانيلا أو عصير فواكه أو شاربات فيها عطر ليمون
نخليه يرتاح و نطلع كريمة الشانتيي
100 غ بودرة الشانتيي مع 70 غ حليب بارد جدا
و نحطوه كطبقة ثانية و الطبقة الثالثة كريمة الليمون ( 75 غ عصير ليمون + 85 غ سكر عادي + بيضة و صفار + 50 غ مارغرين ) تبرد جيدا و نديروها طبقة ثالثة
نغطوها بغلاف غذائي و ندخلوها للثلاجة تشد روحها و تبرد جيدا
التزيين حسب الرغبة
فواكه أو خطوط شوكولا ......
النتيجة