كيكة فالمول الأسطوري بذوق الليمون ..... من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كيكة فالمول الأسطوري بذوق الليمون .... من مطبخي

المول فيه 35 ×10 سم

مقادير الكيكة :
بيضة كاملة
نصف كأس سكر
نصف كأس زيت
نصف كأس حليب
كأس و نصف فرينة
فانيلا + مبشور ليمون ( اختياري )
رشة ملح
كيس خميرة حلويات

نخلط المكونات بالتدريج للحصول على قوام متجانس

نحطوه فالمول بعدما نكونو دهناه بالزبدة و رشيناه بالفرينة

و نحطوه يطيب في فرن يكون سخون من قبل

كي يطيب و يبرد شوية نسقيه بحليب + فانيلا أو عصير فواكه أو شاربات فيها عطر ليمون

نخليه يرتاح و نطلع كريمة الشانتيي
100 غ بودرة الشانتيي مع 70 غ حليب بارد جدا

و نحطوه كطبقة ثانية و الطبقة الثالثة كريمة الليمون ( 75 غ عصير ليمون + 85 غ سكر عادي + بيضة و صفار + 50 غ مارغرين ) تبرد جيدا و نديروها طبقة ثالثة

نغطوها بغلاف غذائي و ندخلوها للثلاجة تشد روحها و تبرد جيدا

التزيين حسب الرغبة
فواكه أو خطوط شوكولا ......

النتيجةIMG_20250319_230735.jpg

IMG_20250319_230534.jpg

 
يعطيك الصحة وشهية طيبة دايما برعاية الموول الاسطوري 😅
 
قال Fethi.dz:
يعطيك الصحة وشهية طيبة دايما برعاية الموول الاسطوري 😅
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الله يسلمك
هكذا يسموه سميتو انا ثاني
شكرا على مرورك
 

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