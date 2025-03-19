السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كيكة فالمول الأسطوري بذوق الليمون .... من مطبخي



المول فيه 35 ×10 سم



مقادير الكيكة :

بيضة كاملة

نصف كأس سكر

نصف كأس زيت

نصف كأس حليب

كأس و نصف فرينة

فانيلا + مبشور ليمون ( اختياري )

رشة ملح

كيس خميرة حلويات



نخلط المكونات بالتدريج للحصول على قوام متجانس



نحطوه فالمول بعدما نكونو دهناه بالزبدة و رشيناه بالفرينة



و نحطوه يطيب في فرن يكون سخون من قبل



كي يطيب و يبرد شوية نسقيه بحليب + فانيلا أو عصير فواكه أو شاربات فيها عطر ليمون



نخليه يرتاح و نطلع كريمة الشانتيي

100 غ بودرة الشانتيي مع 70 غ حليب بارد جدا



و نحطوه كطبقة ثانية و الطبقة الثالثة كريمة الليمون ( 75 غ عصير ليمون + 85 غ سكر عادي + بيضة و صفار + 50 غ مارغرين ) تبرد جيدا و نديروها طبقة ثالثة



نغطوها بغلاف غذائي و ندخلوها للثلاجة تشد روحها و تبرد جيدا



التزيين حسب الرغبة