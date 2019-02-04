التنافس على الرداءة

السلام عليكم ورحمة الله

والله امر عجيب وغريب اصبحت قنواتنا مزبلة اعزكم الله

بالنسبة للشيخين لا اعرف عنهما الكثير ولا يحق لي الكلام عنهما درءا للفتنة

اما سليم الممثل الفكاهي كان الاجدر به ان يبقى في مجال الفكاهة احسن له رأيته في برنامج للطبخ بالفعل لا يليق به ولو انه اضحكنا لسنوات كنا احوج الى ابتسامة

اما بالنسبة لذالك المخنث اللذي لا يستحق اسم محمد قرعها كما يقول الوهارنة و هبط بالمستوى الفني الى اسفل سافلين هو لا يستحي واذا لم تستحي ففعل ما شئت واعاتبك اخي محمد على ادراج صورته اتمنى ان تحذفها حتى لا تزيده اشهارا وما قاله عنه الشيخ شمس الدين يكفي

ومن لا يقبل النصيحة ويجاهر بالاثم فهو في حرب مع الله والعياذ بالله الا يعلم هذا ال.......... ان الله يمهل ولا يهمل

اما في الجانب الرياضي لا اوافقك تماما لأن الصحفي رضوان بوحنيكة محنك بالفعل وانا من متابعيه ويعطي كل ذي حق حقه ومساره الصحفي متزن ولا يحب الفتن

اما بخصوص عليلو بن شيخ لا تضلمه يا اخي بعدما ضلمه من لا يعجبهم تحليله صدق لو قلت لك انا من متابعيه وتحليلاته تكون صحيحة في اغلب الاحيان وفوق 80/100 مشكلته الوحيدة انه يقول الحق جهارا نهارا ولا يجامل احدا ولو انه محسوب على المولودية وهذا شأنه

اما بخصوص بلحمر اقول اللهم اهدنا واياهم الرقية ولات في السيروم وقريب تولي بالفايبر ولا الانستغرام

اما بخصوص شريف الوزاني هشام صفع اباه قبل البقية وخرج من النافذة الضيقة وجعل سمعة الكرة المحلية في الرض بعدما رأيناها تقف على مضض وهنا نقول بلماضي لم يخطئ في كلامه

واما عن امين الزاوي اقول ربي يهديه ان ما قيل عنه صحيح ولو ان الشائعات غطت على الحقيقة اصبنا نحور كلام الناس ونقولهم ما لم يقولو

وان كان ما قيل عنه صحيح ندعو له بالهداية

اخي محمد مشكور على المجهود ولو اني تمنيت موضوع لكل حالة على حده حتى يكون النقاش واسع

تقديري واحترامي لك