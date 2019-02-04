التنافس على الرداءة

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
السلام عليكم
من المتعارف عليه ان التنافس يكون على امر جيد
و الفائز بين المتنافسين هو صاحب أفضل عمل
النفس البشرية السوية جبلت على حب التميز و ذالك ما يجعلها في تنافس دائم مع ذاتها او مع غيرها
ساعية في ذلك لإثبات مكانتها والوصول بها للقمة وقبل الجميع.
و إذا أردنا أن ننظر لتلك الكلمات الجميلة التي تدعوا الى التنافس بمنظور إسلامي
سنجد أن الشريعة الإسلامية جعلت باب التنافس مفتوح أمام المسلم من خلال قوله تعالى: {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون }،
لكن الغريب ان تجد بعضا من المحسوبين على النخبة او الطبقة المثقفة
يتنافسون بشكل سلبي
تنافس على الرداءة
و الفائز هو الاسوأ و الأوقح و الاغبى و الاكثر جرأة
قبل فترة الكل تحدث عن اطلاق حرية انشاء قنوات تلفزيونية ـ لكن بصدق لم اكن اتصور ان يكون اعلامها هزيلا بل مخجلا إلى هذا الحد
و اصبح اعلام صاحبي و صاحبك و صاحبتي و صاحبتك هذا هو الفيصل مهما كان مستوى المقدم او الصحفي او الضيف
رايح أضع زوم اولا على امر جد حساس و هو جانب الدين
و الله لم أجد تفسيرا و قنواتنا تأتينا بأناس لا علاقة لهم بالدين و العلم و تقدمهم على انهم مشايخ
مثل ما يسمى بالشيخ حمو و الشيخ صادق سلايمية مثلا
فالشيخ حمو له علاقة بكل شيء إلا أمر واحد لا علاقة له به و هو أن يسمى بالشيخ و هو مجرد أهبل كثير الأخطاء حتى في تلاوة الآيات
السهلة التي يحفظها الأطفال الصغار ــ أما ما يسمى بصادق سلايمية فثرثار فتان مثير للجدل في بعض الاحكام كزواج المتعة و ما خفي اعظم
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في مجال التقديم مثلا هذا الشخص في الصورة بأي حق ينشط حصصا و هو لا يتقن توظيف الكلمات
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في مجال الفن هذا الاخير اصبح مشهورا لأنه الاكثر جرأة
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في مجال الرياضة هذا الغبي هو اشهر صحفي
و هذا اشهر محلل و هو انسااان حابس لا علاقة له بالرياضة و هو مريض نفسيا
و هذا احسن لاعب في بطولتنا ( لكن للاسف لقاوه يتكيف في مواد ممنوعة و وقفوه لأربع سنوات
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الرداءة ان يصبح بلحمر شيخا و الذهاب الى الأردن اسهل من ان تلتقي به ليقرأ الرقية على المصل
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و الرداءة ايضا عندما تروج قناة تلفزيزنية لتيس على انه يدر حليبا يشفي كل الامراض
يااه تيس افضل من افضل مستشفى ألماني
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في الاخير الروائي الذي حاسب روحه حاجة كبيرة طلع علينا بأن أباهريرة كان كذابا
بالمناسبة التيس افضل منك يا الزاوي
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هذا غيض من فيض حول التنافس على الرداءة
بلا ما ننسى الاشهار المخجل اللي يخليك تكره السلعة بدل ان تحبها
و حصص الفن و العفن ,,,,,,,,,,,,,,,,, إلخ
كاش واحد يعرف هاذوك اللي في التصاور الفوق يخبرهم أننا نستفرغ كلما رأيناهم ( نتقياو كي نشوفوكم )
هته الكلمات مجرد جمجمة و مجمجة فعذرا من العارفين
الجملة الاخيرة في خاطر ابوالمكارم @فريد أبوفيصل
الامين محمد
من المتعارف عليه ان التنافس يكون على امر جيد
و الفائز بين المتنافسين هو صاحب أفضل عمل
النفس البشرية السوية جبلت على حب التميز و ذالك ما يجعلها في تنافس دائم مع ذاتها او مع غيرها
ساعية في ذلك لإثبات مكانتها والوصول بها للقمة وقبل الجميع.
و إذا أردنا أن ننظر لتلك الكلمات الجميلة التي تدعوا الى التنافس بمنظور إسلامي
سنجد أن الشريعة الإسلامية جعلت باب التنافس مفتوح أمام المسلم من خلال قوله تعالى: {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون }،
لكن الغريب ان تجد بعضا من المحسوبين على النخبة او الطبقة المثقفة
يتنافسون بشكل سلبي
تنافس على الرداءة
و الفائز هو الاسوأ و الأوقح و الاغبى و الاكثر جرأة
قبل فترة الكل تحدث عن اطلاق حرية انشاء قنوات تلفزيونية ـ لكن بصدق لم اكن اتصور ان يكون اعلامها هزيلا بل مخجلا إلى هذا الحد
و اصبح اعلام صاحبي و صاحبك و صاحبتي و صاحبتك هذا هو الفيصل مهما كان مستوى المقدم او الصحفي او الضيف
رايح أضع زوم اولا على امر جد حساس و هو جانب الدين
و الله لم أجد تفسيرا و قنواتنا تأتينا بأناس لا علاقة لهم بالدين و العلم و تقدمهم على انهم مشايخ
مثل ما يسمى بالشيخ حمو و الشيخ صادق سلايمية مثلا
فالشيخ حمو له علاقة بكل شيء إلا أمر واحد لا علاقة له به و هو أن يسمى بالشيخ و هو مجرد أهبل كثير الأخطاء حتى في تلاوة الآيات
السهلة التي يحفظها الأطفال الصغار ــ أما ما يسمى بصادق سلايمية فثرثار فتان مثير للجدل في بعض الاحكام كزواج المتعة و ما خفي اعظم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في مجال التقديم مثلا هذا الشخص في الصورة بأي حق ينشط حصصا و هو لا يتقن توظيف الكلمات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في مجال الفن هذا الاخير اصبح مشهورا لأنه الاكثر جرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في مجال الرياضة هذا الغبي هو اشهر صحفي
و هذا اشهر محلل و هو انسااان حابس لا علاقة له بالرياضة و هو مريض نفسيا
و هذا احسن لاعب في بطولتنا ( لكن للاسف لقاوه يتكيف في مواد ممنوعة و وقفوه لأربع سنوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرداءة ان يصبح بلحمر شيخا و الذهاب الى الأردن اسهل من ان تلتقي به ليقرأ الرقية على المصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و الرداءة ايضا عندما تروج قناة تلفزيزنية لتيس على انه يدر حليبا يشفي كل الامراض
يااه تيس افضل من افضل مستشفى ألماني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الاخير الروائي الذي حاسب روحه حاجة كبيرة طلع علينا بأن أباهريرة كان كذابا
بالمناسبة التيس افضل منك يا الزاوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا غيض من فيض حول التنافس على الرداءة
بلا ما ننسى الاشهار المخجل اللي يخليك تكره السلعة بدل ان تحبها
و حصص الفن و العفن ,,,,,,,,,,,,,,,,, إلخ
كاش واحد يعرف هاذوك اللي في التصاور الفوق يخبرهم أننا نستفرغ كلما رأيناهم ( نتقياو كي نشوفوكم )
هته الكلمات مجرد جمجمة و مجمجة فعذرا من العارفين
الجملة الاخيرة في خاطر ابوالمكارم @فريد أبوفيصل
الامين محمد
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