التنافس على الرداءة

الامين محمد

الامين محمد

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السلام عليكم
من المتعارف عليه ان التنافس يكون على امر جيد
و الفائز بين المتنافسين هو صاحب أفضل عمل
النفس البشرية السوية جبلت على حب التميز و ذالك ما يجعلها في تنافس دائم مع ذاتها او مع غيرها
ساعية في ذلك لإثبات مكانتها والوصول بها للقمة وقبل الجميع.

و إذا أردنا أن ننظر لتلك الكلمات الجميلة التي تدعوا الى التنافس بمنظور إسلامي
سنجد أن الشريعة الإسلامية جعلت باب التنافس مفتوح أمام المسلم من خلال قوله تعالى: {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون }،

لكن الغريب ان تجد بعضا من المحسوبين على النخبة او الطبقة المثقفة
يتنافسون بشكل سلبي
تنافس على الرداءة
و الفائز هو الاسوأ و الأوقح و الاغبى و الاكثر جرأة
قبل فترة الكل تحدث عن اطلاق حرية انشاء قنوات تلفزيونية ـ لكن بصدق لم اكن اتصور ان يكون اعلامها هزيلا بل مخجلا إلى هذا الحد
و اصبح اعلام صاحبي و صاحبك و صاحبتي و صاحبتك هذا هو الفيصل مهما كان مستوى المقدم او الصحفي او الضيف

رايح أضع زوم اولا على امر جد حساس و هو جانب الدين
و الله لم أجد تفسيرا و قنواتنا تأتينا بأناس لا علاقة لهم بالدين و العلم و تقدمهم على انهم مشايخ
مثل ما يسمى بالشيخ حمو و الشيخ صادق سلايمية مثلا
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فالشيخ حمو له علاقة بكل شيء إلا أمر واحد لا علاقة له به و هو أن يسمى بالشيخ و هو مجرد أهبل كثير الأخطاء حتى في تلاوة الآيات
السهلة التي يحفظها الأطفال الصغار ــ أما ما يسمى بصادق سلايمية فثرثار فتان مثير للجدل في بعض الاحكام كزواج المتعة و ما خفي اعظم
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في مجال التقديم مثلا هذا الشخص في الصورة بأي حق ينشط حصصا و هو لا يتقن توظيف الكلمات
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في مجال الفن هذا الاخير اصبح مشهورا لأنه الاكثر جرأة
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في مجال الرياضة هذا الغبي هو اشهر صحفي
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و هذا اشهر محلل و هو انسااان حابس لا علاقة له بالرياضة و هو مريض نفسيا
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و هذا احسن لاعب في بطولتنا ( لكن للاسف لقاوه يتكيف في مواد ممنوعة و وقفوه لأربع سنوات
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الرداءة ان يصبح بلحمر شيخا و الذهاب الى الأردن اسهل من ان تلتقي به ليقرأ الرقية على المصل
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و الرداءة ايضا عندما تروج قناة تلفزيزنية لتيس على انه يدر حليبا يشفي كل الامراض
يااه تيس افضل من افضل مستشفى ألماني
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في الاخير الروائي الذي حاسب روحه حاجة كبيرة طلع علينا بأن أباهريرة كان كذابا
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بالمناسبة التيس افضل منك يا الزاوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا غيض من فيض حول التنافس على الرداءة
بلا ما ننسى الاشهار المخجل اللي يخليك تكره السلعة بدل ان تحبها
و حصص الفن و العفن ,,,,,,,,,,,,,,,,, إلخ
كاش واحد يعرف هاذوك اللي في التصاور الفوق يخبرهم أننا نستفرغ كلما رأيناهم ( نتقياو كي نشوفوكم )

هته الكلمات مجرد جمجمة و مجمجة فعذرا من العارفين
الجملة الاخيرة في خاطر ابوالمكارم @فريد أبوفيصل

الامين محمد
 
آخر تعديل:
شامخة كنخيل بلادي

شامخة كنخيل بلادي

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و عليكم السلام

الله يرزقك من حيث لا تحتسب أخي
لو كان مليون اعجاب لسجلته هنا
موضوع كان برداً و سلاماً

خاصة الأخير " الزاوي " قصف أرض جو
ربما أعود بإذن الله

ثياب فرح تكتسي قلبك
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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السلام عليكم ورحمة الله
والله امر عجيب وغريب اصبحت قنواتنا مزبلة اعزكم الله
بالنسبة للشيخين لا اعرف عنهما الكثير ولا يحق لي الكلام عنهما درءا للفتنة
اما سليم الممثل الفكاهي كان الاجدر به ان يبقى في مجال الفكاهة احسن له رأيته في برنامج للطبخ بالفعل لا يليق به ولو انه اضحكنا لسنوات كنا احوج الى ابتسامة
اما بالنسبة لذالك المخنث اللذي لا يستحق اسم محمد قرعها كما يقول الوهارنة و هبط بالمستوى الفني الى اسفل سافلين هو لا يستحي واذا لم تستحي ففعل ما شئت واعاتبك اخي محمد على ادراج صورته اتمنى ان تحذفها حتى لا تزيده اشهارا وما قاله عنه الشيخ شمس الدين يكفي
ومن لا يقبل النصيحة ويجاهر بالاثم فهو في حرب مع الله والعياذ بالله الا يعلم هذا ال.......... ان الله يمهل ولا يهمل
اما في الجانب الرياضي لا اوافقك تماما لأن الصحفي رضوان بوحنيكة محنك بالفعل وانا من متابعيه ويعطي كل ذي حق حقه ومساره الصحفي متزن ولا يحب الفتن
اما بخصوص عليلو بن شيخ لا تضلمه يا اخي بعدما ضلمه من لا يعجبهم تحليله صدق لو قلت لك انا من متابعيه وتحليلاته تكون صحيحة في اغلب الاحيان وفوق 80/100 مشكلته الوحيدة انه يقول الحق جهارا نهارا ولا يجامل احدا ولو انه محسوب على المولودية وهذا شأنه
اما بخصوص بلحمر اقول اللهم اهدنا واياهم الرقية ولات في السيروم وقريب تولي بالفايبر ولا الانستغرام
اما بخصوص شريف الوزاني هشام صفع اباه قبل البقية وخرج من النافذة الضيقة وجعل سمعة الكرة المحلية في الرض بعدما رأيناها تقف على مضض وهنا نقول بلماضي لم يخطئ في كلامه
واما عن امين الزاوي اقول ربي يهديه ان ما قيل عنه صحيح ولو ان الشائعات غطت على الحقيقة اصبنا نحور كلام الناس ونقولهم ما لم يقولو
وان كان ما قيل عنه صحيح ندعو له بالهداية
اخي محمد مشكور على المجهود ولو اني تمنيت موضوع لكل حالة على حده حتى يكون النقاش واسع
تقديري واحترامي لك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
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قال شامخة كنخيل بلادي:
و عليكم السلام

الله يرزقك من حيث لا تحتسب أخي
لو كان مليون اعجاب لسجلته هنا
موضوع كان برداً و سلاماً

خاصة الأخير " الزاوي " قصف أرض جو
ربما أعود بإذن الله

ثياب فرح تكتسي قلبك
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آآآآمييين ما أحوجني إلى هذا الدعاء خصوصا الدعاء بالشفاء فالألم أرهقني بحق
و عندي أشهر متتالية و أنا أعاني

للمعلومة فقط الزاوي كان تلميذا غبيا و الآن أصبح شيخا منتقدا يا لسخرية الأيام ههههههههه

والله سرني مروركم الكريم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,116
نقاط التفاعل
23,870
النقاط
2,061
قال sami44:
السلام عليكم ورحمة الله
والله امر عجيب وغريب اصبحت قنواتنا مزبلة اعزكم الله
بالنسبة للشيخين لا اعرف عنهما الكثير ولا يحق لي الكلام عنهما درءا للفتنة
اما سليم الممثل الفكاهي كان الاجدر به ان يبقى في مجال الفكاهة احسن له رأيته في برنامج للطبخ بالفعل لا يليق به ولو انه اضحكنا لسنوات كنا احوج الى ابتسامة
اما بالنسبة لذالك المخنث اللذي لا يستحق اسم محمد قرعها كما يقول الوهارنة و هبط بالمستوى الفني الى اسفل سافلين هو لا يستحي واذا لم تستحي ففعل ما شئت واعاتبك اخي محمد على ادراج صورته اتمنى ان تحذفها حتى لا تزيده اشهارا وما قاله عنه الشيخ شمس الدين يكفي
ومن لا يقبل النصيحة ويجاهر بالاثم فهو في حرب مع الله والعياذ بالله الا يعلم هذا ال.......... ان الله يمهل ولا يهمل
اما في الجانب الرياضي لا اوافقك تماما لأن الصحفي رضوان بوحنيكة محنك بالفعل وانا من متابعيه ويعطي كل ذي حق حقه ومساره الصحفي متزن ولا يحب الفتن
اما بخصوص عليلو بن شيخ لا تضلمه يا اخي بعدما ضلمه من لا يعجبهم تحليله صدق لو قلت لك انا من متابعيه وتحليلاته تكون صحيحة في اغلب الاحيان وفوق 80/100 مشكلته الوحيدة انه يقول الحق جهارا نهارا ولا يجامل احدا ولو انه محسوب على المولودية وهذا شأنه
اما بخصوص بلحمر اقول اللهم اهدنا واياهم الرقية ولات في السيروم وقريب تولي بالفايبر ولا الانستغرام
اما بخصوص شريف الوزاني هشام صفع اباه قبل البقية وخرج من النافذة الضيقة وجعل سمعة الكرة المحلية في الرض بعدما رأيناها تقف على مضض وهنا نقول بلماضي لم يخطئ في كلامه
واما عن امين الزاوي اقول ربي يهديه ان ما قيل عنه صحيح ولو ان الشائعات غطت على الحقيقة اصبنا نحور كلام الناس ونقولهم ما لم يقولو
وان كان ما قيل عنه صحيح ندعو له بالهداية
اخي محمد مشكور على المجهود ولو اني تمنيت موضوع لكل حالة على حده حتى يكون النقاش واسع
تقديري واحترامي لك
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أهلا بالأخ و الأستاذ الراقي جدا جدا
طبعا انا مجرد تلميذ امامكم سيدي
لو تسمح لي ببعض الرد و إبداء الرأي لست مخالفا لكن مناقشا استاذي
بخصوص الشيخين بين قوسين انقل اسميهما و اذهب الى اليوتيوب سترى عجبا فدرءا للفتنة لم ادقق في زلاتهما خصوصا المقمل صادق سلايمية سترى العجب الذي يشيب له الولدان

اما بخصوص صور خساني فرأيت الصورة ابلغ من اي تعبير هكذا ليعلم الجميع ما يحدث في قنوات العار

اما بخصوص الرياضة أخي للمعلومة فقط انا كنت لاعب كرة قدم ممتاز و بعدها مدرب و عندي شهادة تدريب
و انا متابع جدا للرياضة خصوصا العالمية و يمكن ان احلل لك مقابلة بسهولة ( والله خير من عليلو هههههههه )
استاذي ـ بوحنيكة و عليلو هم من اصحاب الرأي المخالف لكي تعرف فمن غير المعقول ان عليلو ينتقد زيدان المدرب و يقول ان الريال من رفعته و ينتقد غوارديولا و يقول ان البرثا رفعته و ان ديبروين لاعب يجري فقط و في الاخير على محرز تسجيل هاتريك في كل مقابلة لكي نقول انه لاعب عادي
فعليلو يكذب و يقول فعلت و فعلت بينما هو لم يفعل شيء و اين درب و اين لعب و كم سجل و لعب في المنتخب
اما بوحنيكة فعنده لاعبين و اندية يشهر بهم و عنده فايدة مادية لما يمضي هؤلاء اللاعبين في فرق كبيرة

بخصوص الموضوع جعلته جملة واحدة لكي لا يمل اقاريء

استاذي والله سررت بمرورك و نقدك
 
الامين محمد

الامين محمد

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@sami44 استاذي نسيت امرا بخصوص الزاوي فلقد قال قولا عظيما
و هو ان اباهريرة رضي الله عنه كان كذابا و علينا ان نكون جريئين في نقد هته الشخصيات
و اذا احببت ارسل لك الفيديو استاذي


استاذي هاك هدية باش تضحك ههههههههههههه
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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قال الامين محمد:
@sami44 استاذي نسيت امرا بخصوص الزاوي فلقد قال قولا عظيما
و هو ان اباهريرة رضي الله عنه كان كذابا و علينا ان نكون جريئين في نقد هته الشخصيات
و اذا احببت ارسل لك الفيديو استاذي


استاذي هاك هدية باش تضحك ههههههههههههه
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بالنسية للزاوي سمعت عن ما قيل عنه لكن بحكم ابتعادي عن مواقع التواصل والكذب الكثير المنتشر فيها حسبت انها شائعات
الله يهديه ويرجع لطريق الصواب
اما علي بن شيخ نحبو يا خويا غير ماكالاه تمنشرلي فيه سيتو نهار يشروهالو ويزعف هو يموت على المولودية
وتحليلاتو انا تابعتها في العديد من المرات تجي قد قد عكس المحللين الاخرين الي يهدرو بزاف ويخبو الحقيقة في نفس الوقت
انت انترينور يا خويا وجيل عين الدفلى حاصلين ارواح عاوننا يا خويا
وواش من منصب كنت تلعب ما تقوليش 7 برك
والارني ربي يشافيك منو والله غير راك في بالي نهار نلقالك دوا ولا كاش عفسة ننصحك بيها
ربي يشافيك ويعافيك ويزيل عنك الهم والغم والالم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,116
نقاط التفاعل
23,870
النقاط
2,061
قال sami44:
بالنسية للزاوي سمعت عن ما قيل عنه لكن بحكم ابتعادي عن مواقع التواصل والكذب الكثير المنتشر فيها حسبت انها شائعات
الله يهديه ويرجع لطريق الصواب
اما علي بن شيخ نحبو يا خويا غير ماكالاه تمنشرلي فيه سيتو نهار يشروهالو ويزعف هو يموت على المولودية
وتحليلاتو انا تابعتها في العديد من المرات تجي قد قد عكس المحللين الاخرين الي يهدرو بزاف ويخبو الحقيقة في نفس الوقت
انت انترينور يا خويا وجيل عين الدفلى حاصلين ارواح عاوننا يا خويا
وواش من منصب كنت تلعب ما تقوليش 7 برك
والارني ربي يشافيك منو والله غير راك في بالي نهار نلقالك دوا ولا كاش عفسة ننصحك بيها
ربي يشافيك ويعافيك ويزيل عنك الهم والغم والالم
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ههههههههههه لالا كنت نلعب 10 صانع لعب
مكان حتى مشكل ندرب جيل عين الدفلى هههههههههه و راه في الصراع على الصعود على ما اعتقد
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
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6,863
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قال الامين محمد:
ههههههههههه لالا كنت نلعب 10 صانع لعب
مكان حتى مشكل ندرب جيل عين الدفلى هههههههههه و راه في الصراع على الصعود على ما اعتقد
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بالفعل هو في صراع على الصعود
مشكور على الفديو والله شيئ غريب ومضحك لكن مازلت اصر ان عليلو احسن من كثير من المحللين في قنوات الريع والانتحار
خاصة في انتقاده للاعب المحلي والمدربين الاجانب اللذين مرو على المنتخب
وانت علاش حبست بالون ماشي لوكان راك العشرة تاع المولودية ولا السياربي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
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قال sami44:
بالفعل هو في صراع على الصعود
مشكور على الفديو والله شيئ غريب ومضحك لكن مازلت اصر ان عليلو احسن من كثير من المحللين في قنوات الريع والانتحار
خاصة في انتقاده للاعب المحلي والمدربين الاجانب اللذين مرو على المنتخب
وانت علاش حبست بالون ماشي لوكان راك العشرة تاع المولودية ولا السياربي
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توقفت لاسباب صحية و بسبب القرية التي اعيش فيها
فحتى الاستعمار لم يصلها ههههههههههههههه

يا سيدي الله يجيب الخير بينك و بين عليلو هههههههههههههه
 
عشريني متمرد

عشريني متمرد

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نحيتلي على قلبي والله -_-
خاصة على المخنث خسااني ، بصح ماتخافش راهو شيخنا شميسو عطالو حقو بالكامل 🆒
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
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المشاركات
10,116
نقاط التفاعل
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قال عشريني متمرد:
نحيتلي على قلبي والله -_-
خاصة على المخنث خسااني ، بصح ماتخافش راهو شيخنا شميسو عطالو حقو بالكامل 🆒
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هههههههههههههه اهلا و سهلا بك اخي
 
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