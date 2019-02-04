اللغز المشفر رقم(5) منSAMI44

قال خووخه:



أخي الكريم

لم عُدت إلى الوراء

.....

أشكرك على الإشارة الجميلة

لأول مرة يضع أحدهم اسمي في أول الإشارة

وربما يكون آخر أيضا

....

سلمت يمينك

ولي عودة -بإذن الله- لحل اللغز

.....

تقديري وامتناني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهأخي الكريم @sami44 لم عُدت إلى الوراء.....أشكرك على الإشارة الجميلةلأول مرة يضع أحدهم اسمي في أول الإشارةوربما يكون آخر أيضا....سلمت يمينكولي عودة -بإذن الله- لحل اللغز.....تقديري وامتناني

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سعيد جدا اني اول من اشار اليك وان شاء الله ما تكونش الاخيرةلم اعد الى الوراء الرقم موجود في العنوان عندي خمسة مشفره والبقية غير مشفره لكن كلها غير مسجلةانتضر عودتكاحترامي وتقديري لك