اللغز المشفر رقم(5) منSAMI44

sami44

sami44

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السلام عليم ورحمة الله


ئئشض.gif

لغز اليوم هو الخامس في سلسلة الالغاز المشفرة
وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد



ئئشض.gif

100929
100238





اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن

الاحرف الهجائية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون

الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الهجائية المتعارف عليه ا. ب . ت .ث .ج . ح ........


وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة

لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه

للامانة العقدة موجودة في السطر الثاني


اللغز يقول

100736





1 12 1 23 22 . 18 25 . 13 28 1 . 24 25 . 7 23 21 . 1 23 27 8 27 8 .

25 21 28 . 27 . 20 27 1 1 8 26 . 22 4 28 10 3 . 27 . 18 25 8 . 1 23 14 1 24 19 . 27 . 1 23 5 10 1 6 .23 26 . 21 28 24 3 .

1 14 23 26 . 24 25 . 1 6 8 1 . 1 16 10 1 20 . 1 23 21 1 10 3 . 1 23 12 27 8 1 1 . 27 . 23 23 10 27 12 . 24 25 26 . 25 14 28 2 .

1 12 24 26 . 24 1 23 27 20 . 27 . 1 27 23 26 . 20 28 . 1 23 5 19 10 1 20 28 1 . 24 18 10 27 20 .

1 7 10 26 .24 25 . 1 23 16 28 2 1 3 . 27 . 20 28 . 1 23 21 10 1 25 . 24 9 22 27 10









ئئشض.gif



من اخوكم sami44

بالتوفيق
 
آخر تعديل:
sami44

sami44

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القائمة مسروقة الي درى يخبر الي ما دراش
 
خووخه

خووخه

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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال sami44:
لغز اليوم هو الرابع في سلسلة الالغاز المشفرة
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أخي الكريم @sami44
لم عُدت إلى الوراء:ROFLMAO:
.....
أشكرك على الإشارة الجميلة
لأول مرة يضع أحدهم اسمي في أول الإشارة
وربما يكون آخر أيضا😢
....
سلمت يمينك
ولي عودة -بإذن الله- لحل اللغز
.....
تقديري وامتناني
 
sami44

sami44

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قال خووخه:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم @sami44
لم عُدت إلى الوراء:ROFLMAO:
.....
أشكرك على الإشارة الجميلة
لأول مرة يضع أحدهم اسمي في أول الإشارة
وربما يكون آخر أيضا😢
....
سلمت يمينك
ولي عودة -بإذن الله- لحل اللغز
.....
تقديري وامتناني
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سعيد جدا اني اول من اشار اليك وان شاء الله ما تكونش الاخيرة
لم اعد الى الوراء الرقم موجود في العنوان عندي خمسة مشفره والبقية غير مشفره لكن كلها غير مسجلة
انتضر عودتك
احترامي وتقديري لك
 
sami44

sami44

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قال sanaya:
العشية نريحلو
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انتضر عودتك ولو اني عارف ما ترجعي لانك لا تحبين تكسار الراس يا جدتي
كل الشكر على المرور الطيب
 
sami44

sami44

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قال ام أمينة:
لوكان نبدا نحل فالشيفرات نبات هنا :sleep::sleep:
خلي الصباح رباح 🌞🌞
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ما تباتي ما والو حل الشيفرات هو الاسهل
الاصعب هو حل اللغز
لكن خذي راحتك. انتضر عودتك
 
ام أمينة

ام أمينة

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قال sami44:
ما تباتي ما والو حل الشيفرات هو الاسهل
الاصعب هو حل اللغز
لكن خذي راحتك. انتضر عودتك
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السلام عليكم
اسمحلي برك نسيت كامل اللغز
اليوم عيد ميلاد امونة و من الصباح انا نخلط المهم خرجتلها Gاطو و فرحتها بيه
خلي فالسهرة و نلها بيه
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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قال ام أمينة:
السلام عليكم
اسمحلي برك نسيت كامل اللغز
اليوم عيد ميلاد امونة و من الصباح انا نخلط المهم خرجتلها Gاطو و فرحتها بيه
خلي فالسهرة و نلها بيه
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عيد ميلاد سعيد إذن للكتكوتة الصغيرة أمونة
ان شاء الله بطوال العمر وتشوفيها عروسة يارب
ربي يحفظهالك ويفرحك بيها
ما تنسايش تصوريلنا الكواليس ههه​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالعودة للغز
هل اللغز من كلمتين أو من كلمة واحدة؟
ونقولك حاجة إذا عندها علاقة بالحل ولالا؟
وهي كلمة مِسك
بعد إجابتك نبدا نوجّد الخطط والتدابير اللازمة 😎🤭
 
ام أمينة

ام أمينة

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قال لؤلؤة قسنطينة:
عيد ميلاد سعيد إذن للكتكوتة الصغيرة أمونة
ان شاء الله بطوال العمر وتشوفيها عروسة يارب
ربي يحفظهالك ويفرحك بيها
ما تنسايش تصوريلنا الكواليس ههه​
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الله يسلمك حبيبتي
ربي يعيشك و ربي ينورك
ان شاء الله من بعد ندير موضوع:love:🥳
 
sami44

sami44

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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالعودة للغز
هل اللغز من كلمتين أو من كلمة واحدة؟
ونقولك حاجة إذا عندها علاقة بالحل ولالا؟
وهي كلمة مِسك
بعد إجابتك نبدا نوجّد الخطط والتدابير اللازمة 😎🤭
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مريم راكي بعيدة بزاااااااف
لا وجود للمسك ابدا
لو تلقاي العقدة في السطر الاول تلقاي الحل اكيد
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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العمر
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قال sami44:
مريم راكي بعيدة بزاااااااف
لا وجود للمسك ابدا
لو تلقاي العقدة في السطر الاول تلقاي الحل اكيد
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وماقتليش هي من كلمتين أو كلمة واحدة؟
كلمة مسك كانت مجرد اقتراح فقط
رايحة نغيّر المجال إذن​
 
sami44

sami44

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قال لؤلؤة قسنطينة:

وماقتليش هي من كلمتين أو كلمة واحدة؟
كلمة مسك كانت مجرد اقتراح فقط
رايحة نغيّر المجال إذن​
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قال لؤلؤة قسنطينة:
هي في البداية كنت بين اقتراحين
بين الذهب والمِسك
يسمى نغيّر الوجهة درك​
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الحل من كلمة واحده
حاولي واذا حصلتي نزيدك مساعدة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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العمر
26
كاين واحد الاقتراح حابة نقولو بصح خايفة كن نقولو
تضحكو عليا 😂 المهم غير نقولو واضحكو على رواحكم 🤨
وهو الكهرمان، درتت ابحاث خفيفة هكا وحسيت أنو هو والعلم لله


 
sami44

sami44

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sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
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منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,743
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النقاط
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قال لؤلؤة قسنطينة:
كاين واحد الاقتراح حابة نقولو بصح خايفة كن نقولو
تضحكو عليا 😂 المهم غير نقولو واضحكو على رواحكم 🤨
وهو الكهرمان، درتت ابحاث خفيفة هكا وحسيت أنو هو والعلم لله


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اللاسف ليس الكهرمان مريم اذا حليتي التشفير حطي اللغز بالاحرف
 
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