معلومات مفيدة عن جسم الانسان

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
التفاعل 32.1K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 26,258
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
جسم الانسان: سبحان الله الخالق المبدع المصور
1: عدد العظام: 206
2: عدد العضلات: 639
3: عدد الكلى: 2
4: عدد اسنان الحليب: 20
5: عدد الأضلاع: 24 (12 زوج)
6: رقم حجرات القلب: 4
7: الشريان الأكبر :الأورطي
8: ضغط الدم الطبيعي: 120/80 mmhg
9: الدم ph 7.4
10: عدد الفقرات في العمود الفقري: 33
11: عدد الفقرات في الرقبة: 7
12: عدد العظام في الأذن الوسطى: 6
13: عدد العظام على الوجه: 14
14: عدد العظام في الجمجمة: 22
15: عدد العظام في الصدر: 25
16: عدد العظام في الذراع: 6
17: عدد العضلات في ذراع الانسان: 72
19: أكبر عضو: جلد
20: أكبر غدة: الكبد
21: أكبر خلية: البويضة النسائية
22: أصغر خلية: خلايا السائل المنوي
23: أصغر عظمة: الركاب للاذن الوسطى
24: أول عضو مزروع: كلية
25: متوسط طول الأمعاء الدقيقة: 7 م
26: متوسط طول الأمعاء الغليظة: 1.5 م
27: الوزن المتوسط للطفل حديث الولادة: 3 كيلو
28: معدل النبض في دقيقة واحدة: 72 مرة
29: درجة حرارة الجسم العادية: 37 °c
30: متوسط حجم الدم: 4 الى 5 لتر
31: عمر كريات الدم الحمراء: 120 يوم
32: عمر كريات الدم البيضاء: من 10 الى 15 يوم
33: فترة الحمل: 280 ايام (40 اسبوع)
34: عدد العظام على قدم الانسان: 33
35: عدد العظام في كل رسغ: 8
36: عدد العظام في اليد: 27
37: أكبر الغدد الصماء: الغدة الدرقية
38: أكبر عضو ليمفاوي: الطحال
40: أكبر عظمة وأقوى عظمة: عظمة الفخذ
41: أصغر عضلة: stapedius (الأذن الوسطى)
41: رقم الكروموسوم(الصبغي): 46 (23 زوج)
42: عدد العظام الرضيع الوليد: 306
43: لزوجة الدم: من 4.5 الى 5.5
44: مجموعة الدم المانحة العالمية: O
45: مجموعة دم الاستقبال العالمية: AB
46: أكبر كرية بيضاء: monocyte
47: أصغر كرية بيضاء: lymphocyte
48: الزيادة في عدد كريات الدم الحمراء تسمى:Polyglobulie
49: بنك الدم في الجسم هو: الطحال
50: نهر الحياة يسمى: دم
51: المستوى الطبيعي الكوليسترول الدم: 100 ملغ / دل
52: جزء سائل من الدم هو: بلازما
"صنع الله الذى أتقن كل شيء"
1: عدد العظام: 206
2: عدد العضلات: 639
3: عدد الكلى: 2
4: عدد اسنان الحليب: 20
5: عدد الأضلاع: 24 (12 زوج)
6: رقم حجرات القلب: 4
7: الشريان الأكبر :الأورطي
8: ضغط الدم الطبيعي: 120/80 mmhg
9: الدم ph 7.4
10: عدد الفقرات في العمود الفقري: 33
11: عدد الفقرات في الرقبة: 7
12: عدد العظام في الأذن الوسطى: 6
13: عدد العظام على الوجه: 14
14: عدد العظام في الجمجمة: 22
15: عدد العظام في الصدر: 25
16: عدد العظام في الذراع: 6
17: عدد العضلات في ذراع الانسان: 72
19: أكبر عضو: جلد
20: أكبر غدة: الكبد
21: أكبر خلية: البويضة النسائية
22: أصغر خلية: خلايا السائل المنوي
23: أصغر عظمة: الركاب للاذن الوسطى
24: أول عضو مزروع: كلية
25: متوسط طول الأمعاء الدقيقة: 7 م
26: متوسط طول الأمعاء الغليظة: 1.5 م
27: الوزن المتوسط للطفل حديث الولادة: 3 كيلو
28: معدل النبض في دقيقة واحدة: 72 مرة
29: درجة حرارة الجسم العادية: 37 °c
30: متوسط حجم الدم: 4 الى 5 لتر
31: عمر كريات الدم الحمراء: 120 يوم
32: عمر كريات الدم البيضاء: من 10 الى 15 يوم
33: فترة الحمل: 280 ايام (40 اسبوع)
34: عدد العظام على قدم الانسان: 33
35: عدد العظام في كل رسغ: 8
36: عدد العظام في اليد: 27
37: أكبر الغدد الصماء: الغدة الدرقية
38: أكبر عضو ليمفاوي: الطحال
40: أكبر عظمة وأقوى عظمة: عظمة الفخذ
41: أصغر عضلة: stapedius (الأذن الوسطى)
41: رقم الكروموسوم(الصبغي): 46 (23 زوج)
42: عدد العظام الرضيع الوليد: 306
43: لزوجة الدم: من 4.5 الى 5.5
44: مجموعة الدم المانحة العالمية: O
45: مجموعة دم الاستقبال العالمية: AB
46: أكبر كرية بيضاء: monocyte
47: أصغر كرية بيضاء: lymphocyte
48: الزيادة في عدد كريات الدم الحمراء تسمى:Polyglobulie
49: بنك الدم في الجسم هو: الطحال
50: نهر الحياة يسمى: دم
51: المستوى الطبيعي الكوليسترول الدم: 100 ملغ / دل
52: جزء سائل من الدم هو: بلازما
"صنع الله الذى أتقن كل شيء"