معلومات مفيدة عن جسم الانسان

جسم الانسان: سبحان الله الخالق المبدع المصور

1: عدد العظام: 206

2: عدد العضلات: 639

3: عدد الكلى: 2

4: عدد اسنان الحليب: 20

5: عدد الأضلاع: 24 (12 زوج)

6: رقم حجرات القلب: 4

7: الشريان الأكبر :الأورطي

8: ضغط الدم الطبيعي: 120/80 mmhg

9: الدم ph 7.4

10: عدد الفقرات في العمود الفقري: 33

11: عدد الفقرات في الرقبة: 7

12: عدد العظام في الأذن الوسطى: 6

13: عدد العظام على الوجه: 14

14: عدد العظام في الجمجمة: 22

15: عدد العظام في الصدر: 25

16: عدد العظام في الذراع: 6

17: عدد العضلات في ذراع الانسان: 72

19: أكبر عضو: جلد

20: أكبر غدة: الكبد

21: أكبر خلية: البويضة النسائية

22: أصغر خلية: خلايا السائل المنوي

23: أصغر عظمة: الركاب للاذن الوسطى

24: أول عضو مزروع: كلية

25: متوسط طول الأمعاء الدقيقة: 7 م

26: متوسط طول الأمعاء الغليظة: 1.5 م

27: الوزن المتوسط للطفل حديث الولادة: 3 كيلو

28: معدل النبض في دقيقة واحدة: 72 مرة

29: درجة حرارة الجسم العادية: 37 °c

30: متوسط حجم الدم: 4 الى 5 لتر

31: عمر كريات الدم الحمراء: 120 يوم

32: عمر كريات الدم البيضاء: من 10 الى 15 يوم

33: فترة الحمل: 280 ايام (40 اسبوع)

34: عدد العظام على قدم الانسان: 33

35: عدد العظام في كل رسغ: 8

36: عدد العظام في اليد: 27

37: أكبر الغدد الصماء: الغدة الدرقية

38: أكبر عضو ليمفاوي: الطحال

40: أكبر عظمة وأقوى عظمة: عظمة الفخذ

41: أصغر عضلة: stapedius (الأذن الوسطى)

41: رقم الكروموسوم(الصبغي): 46 (23 زوج)

42: عدد العظام الرضيع الوليد: 306

43: لزوجة الدم: من 4.5 الى 5.5

44: مجموعة الدم المانحة العالمية: O

45: مجموعة دم الاستقبال العالمية: AB

46: أكبر كرية بيضاء: monocyte

47: أصغر كرية بيضاء: lymphocyte

48: الزيادة في عدد كريات الدم الحمراء تسمى:Polyglobulie

49: بنك الدم في الجسم هو: الطحال

50: نهر الحياة يسمى: دم

51: المستوى الطبيعي الكوليسترول الدم: 100 ملغ / دل

52: جزء سائل من الدم هو: بلازما

"صنع الله الذى أتقن كل شيء"