تحدي الأكل الصحي💪❤خبز الشعير

فوائد الشعير المطحون :

فوائد الشعير المطحون - موضوع . الشعير . فوائد الشعير المطحون . القيمة الغذائية للشعير . أضرار الشعير . المراجع الشعير يعتبر الشعير (بالإنجليزية: Barley) من أول المحاصيل زراعةً في

سلام عليكم وشراكمنشالله راكم غايةتحدي اليوم هو أكثر تحدي حبيتووهو خبز الشعيرالحاجة المليحة في اعداد الخبز بالبيت هو التخلص من محسن الخبز و اي اضافات اخرى يتم زيادتها بالمخبزة.و كامل تعرفو فوائد الشعير و من الجيد يولي واحد من استهلاكنا الغذائي اليوميباش ديري كوراج تطيبيه متشريش الخبز خلاص هكذا اوبليجي تطيبيهبالنسبة للكيلة استعملي غرفية سميد الخبز و نص غرفية شعير باش ميكونش أسمر بزاف و ياكلوه دراريتقدري تطيبيه في الفرن أو على شكل كسرة و نا تعجبني الكسرة أكثر و بنينة خيراما اذا كنت تريدين انقاص الوزن فمن الاحسن تعجنيه بالشعير وحدو لأنو الشعير هو ريجيم رائع لإنقاص الوزن دون اضعاف الجسمالكثير من مشاكل النسوة اليوم فيما يتعلق بالرحم و التكيسات و اضطرابات العادة يداويها الشعير متى تم استعماله يوميا(معلومة من احد الأمهاتشعارنا :اهتم بغذائك قبل أن ينظمه لك الطبيبتحياتيالتقليل من خطر الإصابة بالسرطان: حيث إنّ الشعير يُعدّ غنياً بالألياف، والتي يرتبط استهلاكها بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كما أنّه يحتوي على نوعٍ من الألياف يُسمّى بيتا جلوكان، والذي يُعتقد أنّه يحفز الجهاز المناعيّ، ولذلك يمكن القول إنّه يمكن أن يكافح الخلايا السرطانية ويمنع تشكل الأورام، ولكن ما زالت هناك حاجةٌ إلى مزيدٍ من الدراسات لتأكيد ذلك، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الشعير يُعدّ غنيّاً بالسيلينيوم الذي يساعد على تخليص الجسم من بعض المركبات السامّة التي قد تسبّب السرطان، كما أنّه يمتلك دوراً مهمّاً في تعزيز وظائف إنزيمات الكبد، ويساعد على تقيل الالتهابات، كما أنّه يحفز إنتاج الخلايا التائية القاتلة، وبذلك فإنّه يحفز ردّ الفعل المناعيّ ضدّ العدوى، ويقلل من نموّ الأورام. التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات المزمنة: وذلك لاحتوائه على الكولين الذي يساعد على يساعد على نقل النبضات العصبية، وامتصاص الدهون، والمحافظة على بنية الأغشية الخلوية، كما يساعد على النوم، وحركة العضلات، والتعلم، وتقوية الذاكرة. المحافظة على صحة الجهاز الهضمي: حيث إنّ الشعير يحتوي على كمية كبيرةٍ من الألياف، والتي تقلل من حدوث الإمساك. المحافظة على الوزن الصحيّ: وذلك لاحتوائه على الألياف التي تزيد الشعور بالشبع والامتلاء فترةً أطول، وتقلل الشهية، ممّا يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة. خفض ضغط الدم: وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، التي تمتلك تأثيراتٍ مخفضةً لضغط الدم، كما أنّ الشعير يُعدّ من الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، وقد أشارت الدراسات إلى أنّ تناولها ضمن حميةٍ غذائيةٍ متوازنة وصحية يمكن أن يساهم في المحافظة على الوزن. المحافظة على صحة العظام: وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن المهمّة، كالكالسيوم والفسفور، وقد وُجد أنّ المحافظة على توازن نسبة هذين المعدنين في الدم يُعدّ مهمّاً لتمعدن العظام بشكل صحيح، ولذلك يمكن أن يتسبّب تناول كميات كبيرة من الفسفور وكميات قليلةٍ من الكالسيوم إلى اختلال هذا التوازن، وقد يتسبّب ذلك بخسارة العظام، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الشعير على معدن المنغنيز، والحديد، والزنك، والتي تُعدّ مهمّةً لإنتاج الكولاجين. المحافظة على صحة القلب: وذلك لاحتوائه على فيتامين ب6، وحمض الفوليك، اللذين يقللان من تراكم الهوموسيستـين (بالإنجليزية: Homocysteine)، وبالتالي فإنّهما يقللان من حدوث مشاكل في القلب، أو تلفٍ في الأوعية الدموية، كما أن البوتاسيوم الموجود في الشعير يمكن أن يقلل من فرص حدوث الوفاة الناتج عن مرض نقص تروية القلب (بالإنجليزية: Ischaemic heart disease)، كما أنّ ألياف البيتا جلوكان الموجودة في الشعير تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الكلية في الدم، وبالتالي فإنّها تقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب. تنظيم عمليات الأيض: حيث إنّ الشعير يحتوي على بعض الكربوهيدرات غير القابلة للهضم مثل الإينولين (بالإنجليزية: Inulin)، والتي تحفز بعض الهرمونات التي تنظم الشهية ومستويات السكر، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشار الباحثون إلى أنّ الألياف الموجودة في نواة الشعير تزيد من البكتيريا الجيدة، وتحفز إفراز بعض الهرمونات في الأمعاء، والتي تنظم عملية الأيضالمرجع :مع تمنياتي بالصحة للجميع