اختيار الأم زوجة ابنها.

Badrou94

Badrou94

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اليوم قدمت لكم موضوع حول مساعدة الام ودورها في البحث عن زوجة مناسبة لابنها. الكثير من شباب اليوم يبحثون عن شريكة حياتهم بنفسهم لكن هناك فئة تلجأ الى الوالدة قصد البحث عن الامراة المناسبة له. يعطي لامه المواصفات المطلوبة في الزوجة المستقبلية و هي تقوم بدورها بالبحث عنها وخطبتها له.
اختلفت الأراء حول هذا الموضوع يعني هناك فئة تقول ان الشاب يجب عليه ان يبحث عن زوجته بنفسه وان يختارها هو و فئة أخرى تقول لابأس ان تقدمت الأم و قامت بخطبت فتاة لابنها حسب المواصفات المطلوبة .... يعني قد يكون الشاب غير مختلط بالفتيات ولا يعرف من اين يختار و من سيختار .... لذلك يلجأ لوالدته لانها ذات خبرة في الحياة وتعرف من هي مناسبة لابنه

انت كشاب ستقدم على الزواج. هل تبحث عن الفتاة بنفسك ام ستخبر والدتك بالبحث عنها ؟
انت كفتاة كيف ترين الشاب الذي يترك امه تختار له ؟ و ان اتتك امه خاطبة لابنها لك هل تقبلين ام ترفضين ؟

ارجوا ان ينال الموضوع اهتماممك و سأكون في انتظار أرائكم.
 
سحائب الشوق

سحائب الشوق

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السلام عليكم..
هذه الخطبة ^التقليدية^ و نظن أنها الأنجح نوعا ما.. بالخصوص لو الأم أخذت معايير ابنها في البحث و لاقت الفتاة قبول للفكرة أو قبول للخطيب.
انت كفتاة كيف ترين الشاب الذي يترك امه تختار له ؟
ممكن في هذا الشأن أمه قد تعلم أمورا لا يعلمها فهي حين تختار ^طبعا وفقا لمعايير ابنها^ ستهتم أيضا بأمور أخرى كعائلتها و نشاطها و غيره..
بخصوص الشاب الذي يكلف أمه بمهمة الاختيار أمر عادي جدا.
و ان اتتك امه خاطبة لابنها لك هل تقبلين ام ترفضين ؟
أكيد مادام هي اتت و تقدمت لي فأنا ضمن المعايير التي فرضها ابنها.. يبقى لي أن أتقصى بعض الأمور عنه و إن كان تتوفر فيه الشروط التي وضعتها لما لا أوافق عليه.

تقبل مروري بموضوعك
 
Badrou94

Badrou94

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 جوان 2018
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7
العمر
24
قال سحائب الشوق:
السلام عليكم..
هذه الخطبة ^التقليدية^ و نظن أنها الأنجح نوعا ما.. بالخصوص لو الأم أخذت معايير ابنها في البحث و لاقت الفتاة قبول للفكرة أو قبول للخطيب.
انت كفتاة كيف ترين الشاب الذي يترك امه تختار له ؟
ممكن في هذا الشأن أمه قد تعلم أمورا لا يعلمها فهي حين تختار ^طبعا وفقا لمعايير ابنها^ ستهتم أيضا بأمور أخرى كعائلتها و نشاطها و غيره..
بخصوص الشاب الذي يكلف أمه بمهمة الاختيار أمر عادي جدا.
و ان اتتك امه خاطبة لابنها لك هل تقبلين ام ترفضين ؟
أكيد مادام هي اتت و تقدمت لي فأنا ضمن المعايير التي فرضها ابنها.. يبقى لي أن أتقصى بعض الأمور عنه و إن كان تتوفر فيه الشروط التي وضعتها لما لا أوافق عليه.

تقبل مروري بموضوعك
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بارك الله فيك الاخت على المشاركة .... الصراحة العديد من الفتيات يرفضن فكرة الزواج التقليدي و يرون ان الشاب الذي يطلب من امه ان تختار له بالنسبة لهن انه شاب غير مسؤول .... انا كشاب لا اعرف الكثير من الفتيات انا ملتزم و غير مختلط بهن يعني ان كنت عازما على خطبة فتاة لا اعرف من اين ابدأ و من سأخطب ... يعني لا اعرف التمييز بين الفتاة الصالحة من الطالحة ؟ اقوم بقصد امي و اعطيها مواصفات الفتاة التي اريدها يعني تكون جميلة و متدينة و جامعية و تكون ماكثة في البيت و تجيد الامور المنزلية و الطبخ .... وهي تقوم بالبحث في العائلة او صديقاتها و تحدد موعد للرؤية الشرعية .... و بعد موافقة الطرفين تكون الخطبة الرسمية.
 
V

visiteur

:: عضو مُشارك ::
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قال Badrou94:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اليوم قدمت لكم موضوع حول مساعدة الام ودورها في البحث عن زوجة مناسبة لابنها. الكثير من شباب اليوم يبحثون عن شريكة حياتهم بنفسهم لكن هناك فئة تلجأ الى الوالدة قصد البحث عن الامراة المناسبة له. يعطي لامه المواصفات المطلوبة في الزوجة المستقبلية و هي تقوم بدورها بالبحث عنها وخطبتها له.
اختلفت الأراء حول هذا الموضوع يعني هناك فئة تقول ان الشاب يجب عليه ان يبحث عن زوجته بنفسه وان يختارها هو و فئة أخرى تقول لابأس ان تقدمت الأم و قامت بخطبت فتاة لابنها حسب المواصفات المطلوبة .... يعني قد يكون الشاب غير مختلط بالفتيات ولا يعرف من اين يختار و من سيختار .... لذلك يلجأ لوالدته لانها ذات خبرة في الحياة وتعرف من هي مناسبة لابنه

انت كشاب ستقدم على الزواج. هل تبحث عن الفتاة بنفسك ام ستخبر والدتك بالبحث عنها ؟
انت كفتاة كيف ترين الشاب الذي يترك امه تختار له ؟ و ان اتتك امه خاطبة لابنها لك هل تقبلين ام ترفضين ؟

ارجوا ان ينال الموضوع اهتماممك و سأكون في انتظار أرائكم.
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صباحكم سعيد موضوع شيق يستحق النقاش الاختيار هى الخطوة الاولى للارتباط و وجهة نظري انا استعمل اطريقتين ابحث انا حسب شخصيتى و اكلف الام كى تبحث هى بمواصافات تليق بى و بامى لان حتما سيكون اتصال بين الزوجة و الام و بين قوسين على كل مقبلة على زواج كى يكون زواجك ناجح عليك الانصهار اى يكون هناك دوبان و تاقلم سريع مع عاءلة زوجك و هدا بيتك الثانى ستجدين اختلاف فى الطباع و التصرفات عليك بالتاءقلم و اتباع وطاعة الزوج ومساعدته على مصاعب الحياة و طاعة ربه في العبادات هو بدوره سوف يرد الجميل
 
Badrou94

Badrou94

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قال visiteur:
صباحكم سعيد موضوع شيق يستحق النقاش الاختيار هى الخطوة الاولى للارتباط و وجهة نظري انا استعمل اطريقتين ابحث انا حسب شخصيتى و اكلف الام كى تبحث هى بمواصافات تليق بى و بامى لان حتما سيكون اتصال بين الزوجة و الام و بين قوسين على كل مقبلة على زواج كى يكون زواجك ناجح عليك الانصهار اى يكون هناك دوبان و تاقلم سريع مع عاءلة زوجك و هدا بيتك الثانى ستجدين اختلاف فى الطباع و التصرفات عليك بالتاءقلم و اتباع وطاعة الزوج ومساعدته على مصاعب الحياة و طاعة ربه في العبادات هو بدوره سوف يرد الجميل
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مشكور اخي الكريم على مشاركتك الطيبة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم اخي الكريم
بداية هذا الزواج قد ينجح وقد لا هناك من إختارت له أمه وعاش حياة الجحيم وإنتهت القصة بالطلاق وهناك من نجح في هذا الزواج
وهناك من يحمّل والدته مسؤولية تعاسته ورأيت حالات كثيرة من هذا النوع يترك الزوجة التي إختارتها والدته ليلجأ لمن كان يعرفها أو يريد أخرى من إختياره لهذا طرح الفكرة ككل عليه أن يقدم عليها وهو واثق في لإختيار والدته وفي أنه لن يندم على هذه الخطوة فلربما التي تعجب أمه لا تعجبه من ناحية التفكير ولا نقول الشكل فالأمهات يخترن الأجمل لأولادهن بإعتبار ان الجمال أساس بناء منزل وأسرة
أعود لأسئلتك مع انني لا أفكر أبدا في الزواج
لكن لو حدث ولن يحدث طبعا عادي حدا بشرط أن اعرف جيدا الزوج الذي أنا سوف ارتبط به قد لا يعجبني تفكيره قد لا نتفاهم قد يكون هو في واد وانا في آخر
لن انظر له نظرة سلبية على العكس الرجل الذي يطلب من أمه أن تختاره غير الرجل الذي نسميه إبن أمه مفرط الدلال فرق كبير
شكرا لك موضوع مهم
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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السلام عليكم ....
المسالة ليست مسالة من يختار المسالة مسالةقناعة هل يقتنع الزوج بما اختارته والدته قناعتا تامة ام يحاول ارضائها وحسب وهناا تكمن المشكل ماذا بشان المشاكل في الستقبل اظن بانه سيلقي اللوم عليها عند اول مشكلة ويقول هذا اختيارك
موضوع قيم بوركتم
 
Badrou94

Badrou94

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قال ليليا مرام:
السلام عليكم اخي الكريم
بداية هذا الزواج قد ينجح وقد لا هناك من إختارت له أمه وعاش حياة الجحيم وإنتهت القصة بالطلاق وهناك من نجح في هذا الزواج
وهناك من يحمّل والدته مسؤولية تعاسته ورأيت حالات كثيرة من هذا النوع يترك الزوجة التي إختارتها والدته ليلجأ لمن كان يعرفها أو يريد أخرى من إختياره لهذا طرح الفكرة ككل عليه أن يقدم عليها وهو واثق في لإختيار والدته وفي أنه لن يندم على هذه الخطوة فلربما التي تعجب أمه لا تعجبه من ناحية التفكير ولا نقول الشكل فالأمهات يخترن الأجمل لأولادهن بإعتبار ان الجمال أساس بناء منزل وأسرة
أعود لأسئلتك مع انني لا أفكر أبدا في الزواج
لكن لو حدث ولن يحدث طبعا عادي حدا بشرط أن اعرف جيدا الزوج الذي أنا سوف ارتبط به قد لا يعجبني تفكيره قد لا نتفاهم قد يكون هو في واد وانا في آخر
لن انظر له نظرة سلبية على العكس الرجل الذي يطلب من أمه أن تختاره غير الرجل الذي نسميه إبن أمه مفرط الدلال فرق كبير
شكرا لك موضوع مهم
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مشكورة الاخت ليليا على اجابتك الصريحة .... انا ماقلتش يقبل باختيار امه اجباري قلت الام تساعد في عملية البحث .... يعني كاين شباب من بينهم انا ماهومش مخلطين بالبنات يعني ميعرفش بنات بزتف و يخاف يطيح في بنت طالحة ... يعني يلجأ لامه يقولها ساعديني في البحث .... واكيد امه كي تشوفو وحدة ماهوش راح يقبل بيها و عينيه مغمضين لازم يشوفها سع و يحكي معاها و يتعرفو ثم يقبل ولا لالا .... انا مقصودي امه ترشده الى الطريق و هو يختار مع من يواصل الطريق ..... هذه وجهة نظركك احترمها و ان شاء الله تكوني فهمتي مقصودي .... يعني انا كشاب منعرفش عقليات البنات و نخاف نتكلح يسمى انا منعرفش البنات و منعرفش نفرق الطفلة المليحة من اللي مشي مليحة بصح امك ولا اختك يعرفو يسمى هوما نساء و يعرفو بعضاهم يسمى كي تشوف وحدة تقولك متربية ولا لاللا .... انا قصديكي تخيرلك وحدة على اساس التربية و الاخلاق و الشاب هنا يشوف عقليتها اذا تساعدو ولا لالا .
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال Badrou94:
مشكورة الاخت ليليا على اجابتك الصريحة .... انا ماقلتش يقبل باختيار امه اجباري قلت الام تساعد في عملية البحث .... يعني كاين شباب من بينهم انا ماهومش مخلطين بالبنات يعني ميعرفش بنات بزتف و يخاف يطيح في بنت طالحة ... يعني يلجأ لامه يقولها ساعديني في البحث .... واكيد امه كي تشوفو وحدة ماهوش راح يقبل بيها و عينيه مغمضين لازم يشوفها سع و يحكي معاها و يتعرفو ثم يقبل ولا لالا .... انا مقصودي امه ترشده الى الطريق و هو يختار مع من يواصل الطريق ..... هذه وجهة نظركك احترمها و ان شاء الله تكوني فهمتي مقصودي .... يعني انا كشاب منعرفش عقليات البنات و نخاف نتكلح يسمى انا منعرفش البنات و منعرفش نفرق الطفلة المليحة من اللي مشي مليحة بصح امك ولا اختك يعرفو يسمى هوما نساء و يعرفو بعضاهم يسمى كي تشوف وحدة تقولك متربية ولا لاللا .... انا قصديكي تخيرلك وحدة على اساس التربية و الاخلاق و الشاب هنا يشوف عقليتها اذا تساعدو ولا لالا .
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السلام عليكم اخي
اكيد اخي لا مشكل حتى لو كنت تعرف مش عيب أنك تلجأ للوالدة الكريمة انها تمهد لك الطريق وبعدها انت من ستعيش مع هاته المرأة تكلمها وتتفاهم معها وترى تفكيرها ساعدتك أهلا وسهلا لم تساعدك لم يحدث شيء أفضل بكثير من الطلاق
لا مشكل أبدا في لإختيار الأم أو الأخت لكن نقول على الإبن إكمال المشوار وإختيار المرأة التي إقترحوها عليه بقناعة
الله يوفقك ويوفق كل الإخوة والأخوات
 
Badrou94

Badrou94

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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
المسالة ليست مسالة من يختار المسالة مسالةقناعة هل يقتنع الزوج بما اختارته والدته قناعتا تامة ام يحاول ارضائها وحسب وهناا تكمن المشكل ماذا بشان المشاكل في الستقبل اظن بانه سيلقي اللوم عليها عند اول مشكلة ويقول هذا اختيارك
موضوع قيم بوركتم
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مشكورة الاخت Queen منعرفش اسمك ف راح نعود نعيطلك الاخت الملكة ههه ... المهم الام عندما تختار لابنها هو بدوره سيتعرف عليها اولا يعني ميقدرش يدي اي وحدة قالتلو عليها يماه لازم يكون مقتنع بيها سع باه يتزوجها ميديهاش و عينيه مغمضين هكا راح يظلم نفسو و يظلم زوجتو معاه.
 
Badrou94

Badrou94

:: عضو مُشارك ::
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7 جوان 2018
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العمر
24
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اخي
اكيد اخي لا مشكل حتى لو كنت تعرف مش عيب أنك تلجأ للوالدة الكريمة انها تمهد لك الطريق وبعدها انت من ستعيش مع هاته المرأة تكلمها وتتفاهم معها وترى تفكيرها ساعدتك أهلا وسهلا لم تساعدك لم يحدث شيء أفضل بكثير من الطلاق
لا مشكل أبدا في لإختيار الأم أو الأخت لكن نقول على الإبن إكمال المشوار وإختيار المرأة التي إقترحوها عليه بقناعة
الله يوفقك ويوفق كل الإخوة والأخوات
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نعم القناعة يجب على الابن ان يقتنع ان هاته الفتاة مناسبة له.

لماذا قلت مسبقا انك لا تفكرين في الزواج ؟ ان شاء الله تحصلين على رجل طيب صالح كما تشتهي نفسك ... ادعو الله ان يرزقك رجلا في الحلال يسعدك و يهنيكي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال Badrou94:
نعم القناعة يجب على الابن ان يقتنع ان هاته الفتاة مناسبة له.

لماذا قلت مسبقا انك لا تفكرين في الزواج ؟ ان شاء الله تحصلين على رجل طيب صالح كما تشتهي نفسك ... ادعو الله ان يرزقك رجلا في الحلال يسعدك و يهنيكي
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اكيد القناعة أساس الزواج والمودة
لان رجالنا لا يريدون المريضة وأنا إنسانة مريضة لا أريد الزواج لا اظلم ولا أظلم الحمد لله على كل شيء مقتنعة بحياتي هكذا
بارك الله فيك الأخ واسعدك يا رب
 
Badrou94

Badrou94

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العمر
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قال ليليا مرام:
اكيد القناعة أساس الزواج والمودة
لان رجالنا لا يريدون المريضة وأنا إنسانة مريضة لا أريد الزواج لا اظلم ولا أظلم الحمد لله على كل شيء مقتنعة بحياتي هكذا
بارك الله فيك الأخ واسعدك يا رب
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لاماذا هذا الظلم ؟ عندما يمرض الزوج يتوقع زوجته ان تعتني به و ان كان الرجل مريضا يخطب فتاة للاعتناء به بعد الزواج فلماذا رجالنا لا يقبولن بالفتاة المريضة ؟ بالنسبة لي انت فتاة متخلقة ماشاء الله فوالله لو كنت بنفسي عمري او اصغر مني لتزوجتك ... المرض ليس عيب سأجر عليك ان اهتممت بك ... و اعم ان الفتيات الجزائريات يرفضن الزواج بشاب يقل عنهن عمرا .... انا لا توجد عندي مشكلة بالنسبة لعمر الفتاة ...المهم ربي يهنيك اختي ويفرحك ان شاء الله
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال Badrou94:
لاماذا هذا الظلم ؟ عندما يمرض الزوج يتوقع زوجته ان تعتني به و ان كان الرجل مريضا يخطب فتاة للاعتناء به بعد الزواج فلماذا رجالنا لا يقبولن بالفتاة المريضة ؟ بالنسبة لي انت فتاة متخلقة ماشاء الله فوالله لو كنت بنفسي عمري او اصغر مني لتزوجتك ... المرض ليس عيب سأجر عليك ان اهتممت بك ... و اعم ان الفتيات الجزائريات يرفضن الزواج بشاب يقل عنهن عمرا .... انا لا توجد عندي مشكلة بالنسبة لعمر الفتاة ...المهم ربي يهنيك اختي ويفرحك ان شاء الله
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سأخبرك امرا وهذا يدخل فالموضوع
من إختيارات الزواج الصحة التامة للأسف مع اننا شعب مسلم والكل يعلم أن أجر الإعتناء بالمريض هو أجر عظيم لكن للأسف هذا غير موجود عندنا انا خطيبي تركني يوم اجريت العملية واهانني اهله مع علمهم انني مريضة منذ البداية لكن لما أرى نفسي اليوم والحالة التي وصلت لها نظن معاهم حق والحمد لله كل شيء مقدر من الله أنا إنسانة مؤمنة والحمد لله وراضية بما قسمه الله لي والكل يجب أن يحمد الله لا نأخذ إلا ما هو مقدر لنا
للأسف لن اعرض نفسي لمهانة اخرى كفتني واحدة ان اعاير بصحتي رغم الحمد لله واعية للمسؤولية ومعنى الزواج واساسياته ولن أمدح نفسي واتكلم عن الحنان وغيره يعلم الله ما عندي وصريحة بعيوبي الخلاصة للأسف رجالنا اليوم رجال يريدون إمرأة كاملة
اجل الجزائرية أو المسلمة لو تقدم لها رجل مريض تقبل به
في الماضي كنت اقول لهم فالبيت سوف اتزوج رجل مشلول أو أعمى أريد أن أعتني به لآخذ الأجر لكنني انا من سوف أشل ههههه
الحمد لله على كل شيء جزاك الله كل خير اخي ربي يحفظك نتمنالك تدي مرا بكامل صحتها وتتهنى في حياتك وتصونك وتكون نعم الزوجة
بارك الله فيك
 
Badrou94

Badrou94

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قال ليليا مرام:
سأخبرك امرا وهذا يدخل فالموضوع
من إختيارات الزواج الصحة التامة للأسف مع اننا شعب مسلم والكل يعلم أن أجر الإعتناء بالمريض هو أجر عظيم لكن للأسف هذا غير موجود عندنا انا خطيبي تركني يوم اجريت العملية واهانني اهله مع علمهم انني مريضة منذ البداية لكن لما أرى نفسي اليوم والحالة التي وصلت لها نظن معاهم حق والحمد لله كل شيء مقدر من الله أنا إنسانة مؤمنة والحمد لله وراضية بما قسمه الله لي والكل يجب أن يحمد الله لا نأخذ إلا ما هو مقدر لنا
للأسف لن اعرض نفسي لمهانة اخرى كفتني واحدة ان اعاير بصحتي رغم الحمد لله واعية للمسؤولية ومعنى الزواج واساسياته ولن أمدح نفسي واتكلم عن الحنان وغيره يعلم الله ما عندي وصريحة بعيوبي الخلاصة للأسف رجالنا اليوم رجال يريدون إمرأة كاملة
اجل الجزائرية أو المسلمة لو تقدم لها رجل مريض تقبل به
في الماضي كنت اقول لهم فالبيت سوف اتزوج رجل مشلول أو أعمى أريد أن أعتني به لآخذ الأجر لكنني انا من سوف أشل ههههه
الحمد لله على كل شيء جزاك الله كل خير اخي ربي يحفظك نتمنالك تدي مرا بكامل صحتها وتتهنى في حياتك وتصونك وتكون نعم الزوجة
بارك الله فيك
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هذا هو النفاق اللي تكلمت عنه من قبل في موضوعي السابق اذا تشفاي ....المهم ختي ربي يشفيك و يرزقك بزوج صالح ان شاء الله والله تستاهلي كل خير .... والله يندم عليك خطيبك ضرك يعرف قيمتك و يندم قاعد خلاك .... انا والله فيا النية و ندير النية ... كي نلقى مراة صالحة و فحلة والله نهزها على كتافي لانه اعلم انا كي نمرض راح تهزني و متخلينيش .... هذا هو اساس الزواج صح التعاون على السراء و الضراء .... المهم ربي يجيب الخير و خلاص
 
احلام 28

احلام 28

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السلام عليكم ....
المسالة ليست مسالة من يختار المسالة مسالةقناعة هل يقتنع الزوج بما اختارته والدته قناعتا تامة ام يحاول ارضائها وحسب وهناا تكمن المشكل ماذا بشان المشاكل في الستقبل اظن بانه سيلقي اللوم عليها عند اول مشكلة ويقول هذا اختيارك
موضوع قيم بوركتم
 
Badrou94

Badrou94

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قال احلام 28:
السلام عليكم ....
المسالة ليست مسالة من يختار المسالة مسالةقناعة هل يقتنع الزوج بما اختارته والدته قناعتا تامة ام يحاول ارضائها وحسب وهناا تكمن المشكل ماذا بشان المشاكل في الستقبل اظن بانه سيلقي اللوم عليها عند اول مشكلة ويقول هذا اختيارك
موضوع قيم بوركتم
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مشكورة الاخت احلام على الرد ....
الام عندما تختار لابنها هو بدوره سيتعرف عليها اولا يعني ميقدرش يدي اي وحدة قالتلو عليها يماه لازم يكون مقتنع بيها سع باه يتزوجها ميديهاش و عينيه مغمضين هكا راح يظلم نفسو و يظلم زوجتو معاه.
 
نوساا

نوساا

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من الاحسن ان الردجل يختار لنفسه لانه والنهاية المراة التي يختارها هي من يكمل معها حيلته وحتي انه ادا اختارتها امه ولو وقعت مشاكل بينهم يلوم امه هدا راي
 
Badrou94

Badrou94

:: عضو مُشارك ::
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قال نوساا:
من الاحسن ان الردجل يختار لنفسه لانه والنهاية المراة التي يختارها هي من يكمل معها حيلته وحتي انه ادا اختارتها امه ولو وقعت مشاكل بينهم يلوم امه هدا راي
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مشكورة على الرد يا الخت نوسا ... ماذا لو كان الرجل غير مختلط بالفتيات .... يعني انا كمثال منعرفش البنات و مانيش مداخسهم ... يسمى منعرفش شكون راح نخطب و وش من باب نطبطب ... يعني اللي نشوفها في الشارع خطلها ؟ يسما هذا هو مقصودي الام تساعد في عملية البحث و الابن يقرر فيما تعبه اختيار امه و مقتنع بها ام لا.
 
نوساا

نوساا

:: عضو منتسِب ::
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نو بصح تقدر تحط عينك علي وحدة من بعيد تشوفها وش تدير وش متديرش من بعيد برك تسقسي عليها ومن بعد اكيد راح تعرفها
 
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