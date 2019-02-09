اختيار الأم زوجة ابنها.

Badrou94
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اليوم قدمت لكم موضوع حول مساعدة الام ودورها في البحث عن زوجة مناسبة لابنها. الكثير من شباب اليوم يبحثون عن شريكة حياتهم بنفسهم لكن هناك فئة تلجأ الى الوالدة قصد البحث عن الامراة المناسبة له. يعطي لامه المواصفات المطلوبة في الزوجة المستقبلية و هي تقوم بدورها بالبحث عنها وخطبتها له.
اختلفت الأراء حول هذا الموضوع يعني هناك فئة تقول ان الشاب يجب عليه ان يبحث عن زوجته بنفسه وان يختارها هو و فئة أخرى تقول لابأس ان تقدمت الأم و قامت بخطبت فتاة لابنها حسب المواصفات المطلوبة .... يعني قد يكون الشاب غير مختلط بالفتيات ولا يعرف من اين يختار و من سيختار .... لذلك يلجأ لوالدته لانها ذات خبرة في الحياة وتعرف من هي مناسبة لابنه
انت كشاب ستقدم على الزواج. هل تبحث عن الفتاة بنفسك ام ستخبر والدتك بالبحث عنها ؟
انت كفتاة كيف ترين الشاب الذي يترك امه تختار له ؟ و ان اتتك امه خاطبة لابنها لك هل تقبلين ام ترفضين ؟
ارجوا ان ينال الموضوع اهتماممك و سأكون في انتظار أرائكم.
اليوم قدمت لكم موضوع حول مساعدة الام ودورها في البحث عن زوجة مناسبة لابنها. الكثير من شباب اليوم يبحثون عن شريكة حياتهم بنفسهم لكن هناك فئة تلجأ الى الوالدة قصد البحث عن الامراة المناسبة له. يعطي لامه المواصفات المطلوبة في الزوجة المستقبلية و هي تقوم بدورها بالبحث عنها وخطبتها له.
اختلفت الأراء حول هذا الموضوع يعني هناك فئة تقول ان الشاب يجب عليه ان يبحث عن زوجته بنفسه وان يختارها هو و فئة أخرى تقول لابأس ان تقدمت الأم و قامت بخطبت فتاة لابنها حسب المواصفات المطلوبة .... يعني قد يكون الشاب غير مختلط بالفتيات ولا يعرف من اين يختار و من سيختار .... لذلك يلجأ لوالدته لانها ذات خبرة في الحياة وتعرف من هي مناسبة لابنه
انت كشاب ستقدم على الزواج. هل تبحث عن الفتاة بنفسك ام ستخبر والدتك بالبحث عنها ؟
انت كفتاة كيف ترين الشاب الذي يترك امه تختار له ؟ و ان اتتك امه خاطبة لابنها لك هل تقبلين ام ترفضين ؟
ارجوا ان ينال الموضوع اهتماممك و سأكون في انتظار أرائكم.