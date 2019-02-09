اختيار الأم زوجة ابنها.

السلام عليكم اخي الكريم

بداية هذا الزواج قد ينجح وقد لا هناك من إختارت له أمه وعاش حياة الجحيم وإنتهت القصة بالطلاق وهناك من نجح في هذا الزواج

وهناك من يحمّل والدته مسؤولية تعاسته ورأيت حالات كثيرة من هذا النوع يترك الزوجة التي إختارتها والدته ليلجأ لمن كان يعرفها أو يريد أخرى من إختياره لهذا طرح الفكرة ككل عليه أن يقدم عليها وهو واثق في لإختيار والدته وفي أنه لن يندم على هذه الخطوة فلربما التي تعجب أمه لا تعجبه من ناحية التفكير ولا نقول الشكل فالأمهات يخترن الأجمل لأولادهن بإعتبار ان الجمال أساس بناء منزل وأسرة

أعود لأسئلتك مع انني لا أفكر أبدا في الزواج

لكن لو حدث ولن يحدث طبعا عادي حدا بشرط أن اعرف جيدا الزوج الذي أنا سوف ارتبط به قد لا يعجبني تفكيره قد لا نتفاهم قد يكون هو في واد وانا في آخر

لن انظر له نظرة سلبية على العكس الرجل الذي يطلب من أمه أن تختاره غير الرجل الذي نسميه إبن أمه مفرط الدلال فرق كبير