مشكلتي زوجتي تنفر مني ولا تريدني (للرجال المتزوجين فقط) .....

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
620
نقاط التفاعل
3,790
النقاط
51
السلام عليكم اخوتي واخواتي في منتدى اللمة الجزائرية
والله يا اخوتي اشعر باحراج كبير في طرح هذا الموضوع لكن الله غالب صبرت و ماعنديش لمن نحكي و نفضفض لازم نفرغ قلبي, الرجاء تسمعولي وتنصحوني.
انا شاب ابلغ من العمر 28 سنة متزوج منذ 3 اشهر من فتاة تقرب لنا من بعيد يعني صديقة عائلة, قمت بخطبتها و وافقت والحمد لله وتم العرس والان نحن متزوجون والحمد لله.
المشكلة ان زوجتي تنفر مني و ترفض معاشرتي بدون سبب, يعني حتى في ليلة الدخلة نتاعنا حسيتها انها اجنبية عليا, حسيت باللي راني نغتصبها و راني ندير في الشيئ هذا محتم عليها, وانا قلتلها اذا ماراكيش باغية نقدرو نصبرو ليلة اخرى حتى تكوني مستعدة, المهم الليلة هذيك فاتت بلمح البصر وبدون استمتاع, الايام الموالية نفس الشيئ كانت تعاملني ببرود و ترفض النظر الييعني بالدارجة خلاتني ندير وش بغيت بصح هكاك فوق القلب , خلاتني موسوس من روحي و هل كاين عيب فيا, مع انني محافظ على النظافة الشخصية و الرائحة طيبة لكن معرفتش وشي هي مشكلتها, المهم فاتو الايام و الاسابيع نحاول نتقرب منها تخليني نلمسها بصح متخلينيش نكثر معاها, مين نقيسها شوي تقولي حرام و عيب, يعني حسيت روحي راني ندير في الحرام صح صح مارانيش حاس روحي متزوج و نستمتع مع زوجتي في الحلال. مع انني والله ماراني مقصر معاها في حاجة اي شيئ تطلبو نجيبهولها و منبخل عليها بحاجة, هي ثاني ربي يسمحلها امور البيت قايمة بيهم بصح في المعاشرة مارانيش نحس بالمتعة الزوحية.... حاسها عندها برود ج ولا خلل في الهرمونات, عرضت عليها تروح لطبيب نسائي خصا بالهرمونات رفضت و قالت باللي راهي لاباس بيها و انا برك اللي نزيد فيها .. يعني ان قريت موضوع على اداب المعاشرة الزوجية والحلال و الحرام فيها و كيف ترضي زوجتك و مدرتش حاجة تغضب ربي, حكيت معاها قلتلها يا بنت الناس هذا راهو حقي يعني انت اول مرأة نعاشرها و كنت حياتي كامل وانا صابر من حقي نستمتع معاك و راني ندير مجهودي باه يكون تأخذ نفس الشي من هذا الحق, والله منرقدش حتان تقضي وطرها ونخليها راضية نكون تعبان بصح نواصل على جالها, هي اتهمتني و قالتلي انت ملهوف و حيوان و تشتي غير تعاشرني تشوف فيا امرأة شارع , وبدات تزيد في الهدرة .... يعني قلتلها على الاقل نتعاشرو مرتين في الاسبوع مقلتلهاش كل يوم ؟ هل هذا خطأ ؟ هي رفضت و قاعدة تزيد في الهدرة انا بعثتها لدار باباها اسبوع و سقسواني وش كاين قلتلهم مكان والو ... المهم بعد اسبوع رجعت و انا محكيت المشكلة هاذي لحتى واحد لانه من الاسرار الزوجية و حشمت نحكي فيها, المهم الطفلة لاباس تعدلت شوية في الاسبوع هذاك يعني مكانتش ترفضني كيما بكري حسيتها تتجاوب و عندها رغبة معي و كاين تجاوب الحمد لله لكن بعد اسبوع عادت الى البرود مجددا و كأنها لا تملك مشاعر جنسية او رغبة جنسية ... يعني الرغبة تجيها مرة في الزمان و تروح و كي تروح رغبتها تكرهني في الفراش وتحسسني باللي حيوان ... كي نلمسها ولا ندير اي حاجة تقولي عيب و حرام مثل بعضضالأمور لكن في اطار الحلال******** ... اعلم ان هذا غريب لكن والله هذه رغباتي و ليست حرام او عييب صح ؟ كل ما تجعلني اقوم به هو(**) ... حتى مداعبتها لي باردة يعني اشعر وانني أعاشر اجنبية ... والله انني اقوم بكل شيئ بارضائها ... تطلب مني بعض امور مع انني متحير من هذه المسئلة لكنني اقوم بها من اجلها و من اجل اسعادها و هي لا تقوم بما أطلبة منها. .***. عذرا على المصطلحات البذيئة وتخطي حدود الاحترام ...الرجاء انصحوني ماذا افعل معها ؟ كيف اجعلها تتجاوب معي و تقوم بارضاء رغباتي مثلما انا ارضي رغباتها ؟ هل ما اطلبه في الفراش حلال ام حرام ؟ يعني والله رجعتني موسوس من كل شيئ يتعلق بالعلاقة في الفراش يعني الرجاء الاخوة و الاخوات المتزوجين انصحوني ... يعني كم عدد المرات التي يمكن للزوجين المعاشرة خلال اسبوع ؟ وشي هو الحرام و الحلال و العيب في المعاشرة ؟ .... الرجاء الافادة والله راح جن.
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
بقايا إنسان

بقايا إنسان

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 أوت 2010
المشاركات
1,750
نقاط التفاعل
2,367
النقاط
571
سلام الله عليكم وبعد:مشكلتك تعد مشكلت جل المتزوجين فإما أنك أنت غير راض بمجهود اهلك وإما الزوجة طينهتا هكذا هذا ان لم تكن اسباب خارجية كأن يكون اهلها زوجوها بك غصبا عنها) اسمع مني بني ما اقوله لك ان اعتبرت ما يحدث من اهلك ميزة قبيحة وأداء متناقص الاكان فانظر الى محاسنها فإن رأيت المحاسن غلب غلى المساوئ فهذا عداي وان كان العكس فحلك عندها هي وليس غيرها افهم منها كل كبيرة وصغيرة ثم احكم وطبق ما سنه لك الشرع (سلام)
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,034
نقاط التفاعل
23,574
النقاط
2,061
أمانة الرد مخصص للرجال فقط

اهلاا بك بيننا و اشكرك على ثقتك في اهل اللمة
اولا لابد ان تفهم ان هذا الامر يع في كثير من الاحيان بين الازواج الجدد و ذالك لعدة اسباب اهمها الخجل
و هناك اسباب اخرى عندها علاقة بالنفسية و الجسدية و حتى الروحية
رايح ابدأ من البداية و هي و هي الحب بينكما ابد ان تجعلك زوجتك تحس بحبك لها و هنا نقطة مهمة يجب الانتباه لها
الحب ليس حب الجسد بل ان تحبها هي و تحب روحها و تكن ودودا بها رحيما لها و تكن صديقا لها و معاشرا لها و شريكا لها
في حديثك و اهتماماتك و تفكيرك يجب ان تجعلها تحس انكما روح واحدة و تحكي لها كل امورك كبيرة و صغيرة يجب ان تشركها في أمرك
حتى يقع بينكما الحب المتبادل الذي يضحي كل واحد من أجل الآخر هكذا يصبح الحب هو الذي يجمع بينكما و ليس الفراش

هنا نقطة يجب توضيحها لايجب ان يكون الزواج هو الفراش يجب ان يكون هناك ابداع و تفنن فهناك امور تجعلك سعيدا في حياتك
عندها يكون الفراش مكملا للحب و ليس هدفا للحب

نروح للعلاقة الحميمية
اولا و من باب الانسانية لا يجب على الرجل ان يسقط على زوجته كما تقع البهائم بل يجب ان يكون بينهما مراسيل ( كيف ذالك )
المراسيل هي على الرجل ان يبدأ علاقته بالحديث الهاديء و اللطيف
بعدها باللمس في الأماكن التي تجعل المرأة تستعد للعلاقة الحميمية و تكون عندها ردة فعل ايجابية
امر مهم هنا يجب ان نعرفه لكل امرأة مكان في جسمها يثيرها
و على الرجل ان يكون ذكيا لكي يعرف اماكن أثارة الزوجة
و للوصول إلى أعلى إثارة جنسية للمرأة يجب أن يكون الرجل على معرفة كاملة وتامة بمفاتيح جسد زوجته و هذا يكون مع الوقت
خصوصا اذا كانت الزوجة كتومة او حشومة لأن بعض الزوجات يفصحن عن هذا و تقول لزوجها عن الاماكن التي تجعلها متشوقة و ...........

لذالك كن صبوراً واكتشف مفاتيح جسد زوجتكِ بنفسك.
لا تخجل من أن تسألها عن مداعباتها المفضلة

قبل العلاقة يجب ان تكون الأثارة موجودة و التشويق و التدرج
هناك امور ذكرتها تم حذفها من باب درء الفتن ممكن أعضاء صغار يمروا على الموضوع راح ألمح لك و انت افهم واسش راني نقصد
توجد امور هي تطلبها منك انت غير مقتنع بها او لا تحب فعلها لكنك تفعلها من أجلها ذالك المكان بالتحديد يعتبر الأهم في الإثارة
باللسان او بالسبابة لكن على مهل و بتأني

حتى الاماكن الاخرى يجب ان لا تذهب إليها مباشرة ( كالثدي ) بل يجب لمس محيطها بهدوء و بتشويق قبل الوصول الى الحلمتين بعدها بالتقبيل
باختصار يجب التدرج في الاثارة


بدون نسيان عوامل النظافة و الرائحة و الكلام الرومنسي و الرقية من العين و الحسد و الأكل المخصص لزيادة الرغبة الجنسية
و كذالك تغيير الوضعيات و الفراش

أي سؤال راني هنا أخي
 
سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
87
نقاط التفاعل
166
النقاط
5
قال مشكلتي:
السلام عليكم اخوتي واخواتي في منتدى اللمة الجزائرية
والله يا اخوتي اشعر باحراج كبير في طرح هذا الموضوع لكن الله غالب صبرت و ماعنديش لمن نحكي و نفضفض لازم نفرغ قلبي, الرجاء تسمعولي وتنصحوني.
انا شاب ابلغ من العمر 28 سنة متزوج منذ 3 اشهر من فتاة تقرب لنا من بعيد يعني صديقة عائلة, قمت بخطبتها و وافقت والحمد لله وتم العرس والان نحن متزوجون والحمد لله.
المشكلة ان زوجتي تنفر مني و ترفض معاشرتي بدون سبب, يعني حتى في ليلة الدخلة نتاعنا حسيتها انها اجنبية عليا, حسيت باللي راني نغتصبها و راني ندير في الشيئ هذا محتم عليها, وانا قلتلها اذا ماراكيش باغية نقدرو نصبرو ليلة اخرى حتى تكوني مستعدة, المهم الليلة هذيك فاتت بلمح البصر وبدون استمتاع, الايام الموالية نفس الشيئ كانت تعاملني ببرود و ترفض النظر الييعني بالدارجة خلاتني ندير وش بغيت بصح هكاك فوق القلب , خلاتني موسوس من روحي و هل كاين عيب فيا, مع انني محافظ على النظافة الشخصية و الرائحة طيبة لكن معرفتش وشي هي مشكلتها, المهم فاتو الايام و الاسابيع نحاول نتقرب منها تخليني نلمسها بصح متخلينيش نكثر معاها, مين نقيسها شوي تقولي حرام و عيب, يعني حسيت روحي راني ندير في الحرام صح صح مارانيش حاس روحي متزوج و نستمتع مع زوجتي في الحلال. مع انني والله ماراني مقصر معاها في حاجة اي شيئ تطلبو نجيبهولها و منبخل عليها بحاجة, هي ثاني ربي يسمحلها امور البيت قايمة بيهم بصح في المعاشرة مارانيش نحس بالمتعة الزوحية.... حاسها عندها برود ج ولا خلل في الهرمونات, عرضت عليها تروح لطبيب نسائي خصا بالهرمونات رفضت و قالت باللي راهي لاباس بيها و انا برك اللي نزيد فيها .. يعني ان قريت موضوع على اداب المعاشرة الزوجية والحلال و الحرام فيها و كيف ترضي زوجتك و مدرتش حاجة تغضب ربي, حكيت معاها قلتلها يا بنت الناس هذا راهو حقي يعني انت اول مرأة نعاشرها و كنت حياتي كامل وانا صابر من حقي نستمتع معاك و راني ندير مجهودي باه يكون تأخذ نفس الشي من هذا الحق, والله منرقدش حتان تقضي وطرها ونخليها راضية نكون تعبان بصح نواصل على جالها, هي اتهمتني و قالتلي انت ملهوف و حيوان و تشتي غير تعاشرني تشوف فيا امرأة شارع , وبدات تزيد في الهدرة .... يعني قلتلها على الاقل نتعاشرو مرتين في الاسبوع مقلتلهاش كل يوم ؟ هل هذا خطأ ؟ هي رفضت و قاعدة تزيد في الهدرة انا بعثتها لدار باباها اسبوع و سقسواني وش كاين قلتلهم مكان والو ... المهم بعد اسبوع رجعت و انا محكيت المشكلة هاذي لحتى واحد لانه من الاسرار الزوجية و حشمت نحكي فيها, المهم الطفلة لاباس تعدلت شوية في الاسبوع هذاك يعني مكانتش ترفضني كيما بكري حسيتها تتجاوب و عندها رغبة معي و كاين تجاوب الحمد لله لكن بعد اسبوع عادت الى البرود مجددا و كأنها لا تملك مشاعر جنسية او رغبة جنسية ... يعني الرغبة تجيها مرة في الزمان و تروح و كي تروح رغبتها تكرهني في الفراش وتحسسني باللي حيوان ... كي نلمسها ولا ندير اي حاجة تقولي عيب و حرام مثل بعضضالأمور لكن في اطار الحلال******** ... اعلم ان هذا غريب لكن والله هذه رغباتي و ليست حرام او عييب صح ؟ كل ما تجعلني اقوم به هو(**) ... حتى مداعبتها لي باردة يعني اشعر وانني أعاشر اجنبية ... والله انني اقوم بكل شيئ بارضائها ... تطلب مني بعض امور مع انني متحير من هذه المسئلة لكنني اقوم بها من اجلها و من اجل اسعادها و هي لا تقوم بما أطلبة منها. .***. عذرا على المصطلحات البذيئة وتخطي حدود الاحترام ...الرجاء انصحوني ماذا افعل معها ؟ كيف اجعلها تتجاوب معي و تقوم بارضاء رغباتي مثلما انا ارضي رغباتها ؟ هل ما اطلبه في الفراش حلال ام حرام ؟ يعني والله رجعتني موسوس من كل شيئ يتعلق بالعلاقة في الفراش يعني الرجاء الاخوة و الاخوات المتزوجين انصحوني ... يعني كم عدد المرات التي يمكن للزوجين المعاشرة خلال اسبوع ؟ وشي هو الحرام و الحلال و العيب في المعاشرة ؟ .... الرجاء الافادة والله راح جن.
إضغط للتوسيع...
أخي إن بقي الحال على خاله فلتفكر في الطلاق... فهذا زواج مع وقف التنفيذ وإلى أجل غير مسمّى.. والله تعالى معك
 
D

dahman kz

:: عضو فعّال ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
2,563
نقاط التفاعل
1,490
النقاط
511
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حالتك هته ليست خاصة و انما هي حالة شائعة عند الكثير من الازواج الجدد اخي وطبيعي ان يحدث هذا النفور والرفض في المدة الاولى او الاشهر الاولى من الزواج لانها وجدت نفسها امام ممارسات جديدة عليها بالمرة كما ان بعض النساء من شدة عفتهن ومن شدة تمسكهن بالشرف يصعب عليهن تسليم انفسن حتى لأزواجهم.
و أعرف ماتشعر به انت من شعور بالاهمال و بالحرمان من حقوقك ولكن عليك ان تصبر ان اردت تأسيس اسرة واعلم ان هناك من صبر على زوجته سنة كاملة وهناك من صبر سنتين كاملتين ثم تزاوج هته المحنة بنجاح
حاول اقناع زوجتك بهدوء وحكمة وسلاسة وحاول ترغيبها شيئا فشيئا واعلم ان التغيير قد يكون بطيئا في مثل هته الحالات
وابحث عن صديق او قريب لك يكون ثقة ويخبر زوجته بالمشكلة وهي بدورها تقوم بأخبار أم الزوجة وأخواتها لان النساء لديهن قدرة أكبر في إقناع وإرشاد الزوجة اذا مخطئة او مقصرة في هذا الخصوص .

وفقك الله.
 
ا

ابو مازن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
24 نوفمبر 2012
المشاركات
855
نقاط التفاعل
1,117
النقاط
51
نجيك من الآخر خويا روح شوف راقي شرعي ثقة معروف.
حسب كلامك لا يوجد شيء يجعلها تنفر منك خاصة اذا كنت تقوم بلمعاشرة على أصولها الشرعية و الإنسانية.
و في نفس الوقت أدعوك لقراءة هديه صلى الله عليه و سلم في المعاشرة و يمكن أن تستعين بكتاب زاد الميعاد لأبن القيم و لكن ايضا لا تنسى الرقية الشرعية من طرف شخص مؤمن ثقة عارف بخبايا الرقية
 
ع

عبدالرؤوف

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
42
نقاط التفاعل
65
النقاط
3
العمر
25
استعن بالله ولا تعجز واصبر
ربما ان الثقافة التي تربت فيها
والمحيط له تأثير كبير
فما كان من مبالغة في التشديد في الصغر
يكون له تأثير كبير
جرب اسلوب القراءة مع اهلك
ما زرع بثقاقة يرفع بها
وليكن ديدنك هو الصبر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top