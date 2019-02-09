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اهلاا بك بيننا و اشكرك على ثقتك في اهل اللمة

اولا لابد ان تفهم ان هذا الامر يع في كثير من الاحيان بين الازواج الجدد و ذالك لعدة اسباب اهمها الخجل

و هناك اسباب اخرى عندها علاقة بالنفسية و الجسدية و حتى الروحية

رايح ابدأ من البداية و هي و هي الحب بينكما ابد ان تجعلك زوجتك تحس بحبك لها و هنا نقطة مهمة يجب الانتباه لها

الحب ليس حب الجسد بل ان تحبها هي و تحب روحها و تكن ودودا بها رحيما لها و تكن صديقا لها و معاشرا لها و شريكا لها

في حديثك و اهتماماتك و تفكيرك يجب ان تجعلها تحس انكما روح واحدة و تحكي لها كل امورك كبيرة و صغيرة يجب ان تشركها في أمرك

حتى يقع بينكما الحب المتبادل الذي يضحي كل واحد من أجل الآخر هكذا يصبح الحب هو الذي يجمع بينكما و ليس الفراش



هنا نقطة يجب توضيحها لايجب ان يكون الزواج هو الفراش يجب ان يكون هناك ابداع و تفنن فهناك امور تجعلك سعيدا في حياتك

عندها يكون الفراش مكملا للحب و ليس هدفا للحب



نروح للعلاقة الحميمية

اولا و من باب الانسانية لا يجب على الرجل ان يسقط على زوجته كما تقع البهائم بل يجب ان يكون بينهما مراسيل ( كيف ذالك )

المراسيل هي على الرجل ان يبدأ علاقته بالحديث الهاديء و اللطيف

بعدها باللمس في الأماكن التي تجعل المرأة تستعد للعلاقة الحميمية و تكون عندها ردة فعل ايجابية

امر مهم هنا يجب ان نعرفه لكل امرأة مكان في جسمها يثيرها

و على الرجل ان يكون ذكيا لكي يعرف اماكن أثارة الزوجة

و للوصول إلى أعلى إثارة جنسية للمرأة يجب أن يكون الرجل على معرفة كاملة وتامة بمفاتيح جسد زوجته و هذا يكون مع الوقت

خصوصا اذا كانت الزوجة كتومة او حشومة لأن بعض الزوجات يفصحن عن هذا و تقول لزوجها عن الاماكن التي تجعلها متشوقة و ...........



لذالك كن صبوراً واكتشف مفاتيح جسد زوجتكِ بنفسك.

لا تخجل من أن تسألها عن مداعباتها المفضلة



قبل العلاقة يجب ان تكون الأثارة موجودة و التشويق و التدرج

هناك امور ذكرتها تم حذفها من باب درء الفتن ممكن أعضاء صغار يمروا على الموضوع راح ألمح لك و انت افهم واسش راني نقصد

توجد امور هي تطلبها منك انت غير مقتنع بها او لا تحب فعلها لكنك تفعلها من أجلها ذالك المكان بالتحديد يعتبر الأهم في الإثارة

باللسان او بالسبابة لكن على مهل و بتأني



حتى الاماكن الاخرى يجب ان لا تذهب إليها مباشرة ( كالثدي ) بل يجب لمس محيطها بهدوء و بتشويق قبل الوصول الى الحلمتين بعدها بالتقبيل

باختصار يجب التدرج في الاثارة





بدون نسيان عوامل النظافة و الرائحة و الكلام الرومنسي و الرقية من العين و الحسد و الأكل المخصص لزيادة الرغبة الجنسية

و كذالك تغيير الوضعيات و الفراش



أي سؤال راني هنا أخي