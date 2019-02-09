السلام عليكم اخوتي واخواتي في منتدى اللمة الجزائرية
والله يا اخوتي اشعر باحراج كبير في طرح هذا الموضوع لكن الله غالب صبرت و ماعنديش لمن نحكي و نفضفض لازم نفرغ قلبي, الرجاء تسمعولي وتنصحوني.
انا شاب ابلغ من العمر 28 سنة متزوج منذ 3 اشهر من فتاة تقرب لنا من بعيد يعني صديقة عائلة, قمت بخطبتها و وافقت والحمد لله وتم العرس والان نحن متزوجون والحمد لله.
المشكلة ان زوجتي تنفر مني و ترفض معاشرتي بدون سبب, يعني حتى في ليلة الدخلة نتاعنا حسيتها انها اجنبية عليا, حسيت باللي راني نغتصبها و راني ندير في الشيئ هذا محتم عليها, وانا قلتلها اذا ماراكيش باغية نقدرو نصبرو ليلة اخرى حتى تكوني مستعدة, المهم الليلة هذيك فاتت بلمح البصر وبدون استمتاع, الايام الموالية نفس الشيئ كانت تعاملني ببرود و ترفض النظر الييعني بالدارجة خلاتني ندير وش بغيت بصح هكاك فوق القلب , خلاتني موسوس من روحي و هل كاين عيب فيا, مع انني محافظ على النظافة الشخصية و الرائحة طيبة لكن معرفتش وشي هي مشكلتها, المهم فاتو الايام و الاسابيع نحاول نتقرب منها تخليني نلمسها بصح متخلينيش نكثر معاها, مين نقيسها شوي تقولي حرام و عيب, يعني حسيت روحي راني ندير في الحرام صح صح مارانيش حاس روحي متزوج و نستمتع مع زوجتي في الحلال. مع انني والله ماراني مقصر معاها في حاجة اي شيئ تطلبو نجيبهولها و منبخل عليها بحاجة, هي ثاني ربي يسمحلها امور البيت قايمة بيهم بصح في المعاشرة مارانيش نحس بالمتعة الزوحية.... حاسها عندها برود ج ولا خلل في الهرمونات, عرضت عليها تروح لطبيب نسائي خصا بالهرمونات رفضت و قالت باللي راهي لاباس بيها و انا برك اللي نزيد فيها .. يعني ان قريت موضوع على اداب المعاشرة الزوجية والحلال و الحرام فيها و كيف ترضي زوجتك و مدرتش حاجة تغضب ربي, حكيت معاها قلتلها يا بنت الناس هذا راهو حقي يعني انت اول مرأة نعاشرها و كنت حياتي كامل وانا صابر من حقي نستمتع معاك و راني ندير مجهودي باه يكون تأخذ نفس الشي من هذا الحق, والله منرقدش حتان تقضي وطرها ونخليها راضية نكون تعبان بصح نواصل على جالها, هي اتهمتني و قالتلي انت ملهوف و حيوان و تشتي غير تعاشرني تشوف فيا امرأة شارع , وبدات تزيد في الهدرة .... يعني قلتلها على الاقل نتعاشرو مرتين في الاسبوع مقلتلهاش كل يوم ؟ هل هذا خطأ ؟ هي رفضت و قاعدة تزيد في الهدرة انا بعثتها لدار باباها اسبوع و سقسواني وش كاين قلتلهم مكان والو ... المهم بعد اسبوع رجعت و انا محكيت المشكلة هاذي لحتى واحد لانه من الاسرار الزوجية و حشمت نحكي فيها, المهم الطفلة لاباس تعدلت شوية في الاسبوع هذاك يعني مكانتش ترفضني كيما بكري حسيتها تتجاوب و عندها رغبة معي و كاين تجاوب الحمد لله لكن بعد اسبوع عادت الى البرود مجددا و كأنها لا تملك مشاعر جنسية او رغبة جنسية ... يعني الرغبة تجيها مرة في الزمان و تروح و كي تروح رغبتها تكرهني في الفراش وتحسسني باللي حيوان ... كي نلمسها ولا ندير اي حاجة تقولي عيب و حرام مثل بعضضالأمور لكن في اطار الحلال******** ... اعلم ان هذا غريب لكن والله هذه رغباتي و ليست حرام او عييب صح ؟ كل ما تجعلني اقوم به هو(**) ... حتى مداعبتها لي باردة يعني اشعر وانني أعاشر اجنبية ... والله انني اقوم بكل شيئ بارضائها ... تطلب مني بعض امور مع انني متحير من هذه المسئلة لكنني اقوم بها من اجلها و من اجل اسعادها و هي لا تقوم بما أطلبة منها. .***. عذرا على المصطلحات البذيئة وتخطي حدود الاحترام ...الرجاء انصحوني ماذا افعل معها ؟ كيف اجعلها تتجاوب معي و تقوم بارضاء رغباتي مثلما انا ارضي رغباتها ؟ هل ما اطلبه في الفراش حلال ام حرام ؟ يعني والله رجعتني موسوس من كل شيئ يتعلق بالعلاقة في الفراش يعني الرجاء الاخوة و الاخوات المتزوجين انصحوني ... يعني كم عدد المرات التي يمكن للزوجين المعاشرة خلال اسبوع ؟ وشي هو الحرام و الحلال و العيب في المعاشرة ؟ .... الرجاء الافادة والله راح جن.
والله يا اخوتي اشعر باحراج كبير في طرح هذا الموضوع لكن الله غالب صبرت و ماعنديش لمن نحكي و نفضفض لازم نفرغ قلبي, الرجاء تسمعولي وتنصحوني.
انا شاب ابلغ من العمر 28 سنة متزوج منذ 3 اشهر من فتاة تقرب لنا من بعيد يعني صديقة عائلة, قمت بخطبتها و وافقت والحمد لله وتم العرس والان نحن متزوجون والحمد لله.
المشكلة ان زوجتي تنفر مني و ترفض معاشرتي بدون سبب, يعني حتى في ليلة الدخلة نتاعنا حسيتها انها اجنبية عليا, حسيت باللي راني نغتصبها و راني ندير في الشيئ هذا محتم عليها, وانا قلتلها اذا ماراكيش باغية نقدرو نصبرو ليلة اخرى حتى تكوني مستعدة, المهم الليلة هذيك فاتت بلمح البصر وبدون استمتاع, الايام الموالية نفس الشيئ كانت تعاملني ببرود و ترفض النظر الييعني بالدارجة خلاتني ندير وش بغيت بصح هكاك فوق القلب , خلاتني موسوس من روحي و هل كاين عيب فيا, مع انني محافظ على النظافة الشخصية و الرائحة طيبة لكن معرفتش وشي هي مشكلتها, المهم فاتو الايام و الاسابيع نحاول نتقرب منها تخليني نلمسها بصح متخلينيش نكثر معاها, مين نقيسها شوي تقولي حرام و عيب, يعني حسيت روحي راني ندير في الحرام صح صح مارانيش حاس روحي متزوج و نستمتع مع زوجتي في الحلال. مع انني والله ماراني مقصر معاها في حاجة اي شيئ تطلبو نجيبهولها و منبخل عليها بحاجة, هي ثاني ربي يسمحلها امور البيت قايمة بيهم بصح في المعاشرة مارانيش نحس بالمتعة الزوحية.... حاسها عندها برود ج ولا خلل في الهرمونات, عرضت عليها تروح لطبيب نسائي خصا بالهرمونات رفضت و قالت باللي راهي لاباس بيها و انا برك اللي نزيد فيها .. يعني ان قريت موضوع على اداب المعاشرة الزوجية والحلال و الحرام فيها و كيف ترضي زوجتك و مدرتش حاجة تغضب ربي, حكيت معاها قلتلها يا بنت الناس هذا راهو حقي يعني انت اول مرأة نعاشرها و كنت حياتي كامل وانا صابر من حقي نستمتع معاك و راني ندير مجهودي باه يكون تأخذ نفس الشي من هذا الحق, والله منرقدش حتان تقضي وطرها ونخليها راضية نكون تعبان بصح نواصل على جالها, هي اتهمتني و قالتلي انت ملهوف و حيوان و تشتي غير تعاشرني تشوف فيا امرأة شارع , وبدات تزيد في الهدرة .... يعني قلتلها على الاقل نتعاشرو مرتين في الاسبوع مقلتلهاش كل يوم ؟ هل هذا خطأ ؟ هي رفضت و قاعدة تزيد في الهدرة انا بعثتها لدار باباها اسبوع و سقسواني وش كاين قلتلهم مكان والو ... المهم بعد اسبوع رجعت و انا محكيت المشكلة هاذي لحتى واحد لانه من الاسرار الزوجية و حشمت نحكي فيها, المهم الطفلة لاباس تعدلت شوية في الاسبوع هذاك يعني مكانتش ترفضني كيما بكري حسيتها تتجاوب و عندها رغبة معي و كاين تجاوب الحمد لله لكن بعد اسبوع عادت الى البرود مجددا و كأنها لا تملك مشاعر جنسية او رغبة جنسية ... يعني الرغبة تجيها مرة في الزمان و تروح و كي تروح رغبتها تكرهني في الفراش وتحسسني باللي حيوان ... كي نلمسها ولا ندير اي حاجة تقولي عيب و حرام مثل بعضضالأمور لكن في اطار الحلال******** ... اعلم ان هذا غريب لكن والله هذه رغباتي و ليست حرام او عييب صح ؟ كل ما تجعلني اقوم به هو(**) ... حتى مداعبتها لي باردة يعني اشعر وانني أعاشر اجنبية ... والله انني اقوم بكل شيئ بارضائها ... تطلب مني بعض امور مع انني متحير من هذه المسئلة لكنني اقوم بها من اجلها و من اجل اسعادها و هي لا تقوم بما أطلبة منها. .***. عذرا على المصطلحات البذيئة وتخطي حدود الاحترام ...الرجاء انصحوني ماذا افعل معها ؟ كيف اجعلها تتجاوب معي و تقوم بارضاء رغباتي مثلما انا ارضي رغباتها ؟ هل ما اطلبه في الفراش حلال ام حرام ؟ يعني والله رجعتني موسوس من كل شيئ يتعلق بالعلاقة في الفراش يعني الرجاء الاخوة و الاخوات المتزوجين انصحوني ... يعني كم عدد المرات التي يمكن للزوجين المعاشرة خلال اسبوع ؟ وشي هو الحرام و الحلال و العيب في المعاشرة ؟ .... الرجاء الافادة والله راح جن.
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