مشكلتي ظلمت نفسي وابني

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2023
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19 أكتوبر 2013
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بسم الله الرحمان الرحيم
قبل عدة سنوات تزوجت برجل تاجر السجاىْر قبل زواجي كنت اعلم بذلك فرضيت به تزوجته انجبت ابن كان هذا الابن رمز سعادة العاىْلة بكل صراحة يحبونه كتيرا وعندما بدأ يكبر اي شيء يطلبه يجده كيما نقولو مقلشينه انا كانت هناك عدة مشاكل مع حماتي كنت احاول اصبر ونمشي الامور عادي لم اشتكي لزوجي ابدا حتى عندما امه تقوله شيء يأتي ويوبخني واحيانا يوصلني الى منزل اهلي الكل كان يطلب مني اني اصبر واستمريت هكذاك حتى جا النهار اللي طلقني فيه وكانت دوافع زوجي وهي اني منعرفش نطيب منعرفش نربي ولدي ومنحترمش يماه مع اني وربي شاهد عمري ولارديت عليها بكلمة ماشي مليحة هي صح في تربيتي لولدي كنت عصبية معاه مكونتش نصرب مي بصح مرات صوتي يكون عالي عليه وكي يكتر علي الضضغظ ومنقدر نشكي حتى الواحد كان يبان في وجهي العبوس وهذا الشيء ايضا كان يقولولي انتي دايما مشنفا
المهم هذا موجز حكايتي الان انا راني مطلقة ولدي بقا مع باباه واهله محبش يجي لعندي انا في الاول مقدرتش نتقبل الوضع لاني بكل صراحة كنت نحب زوجي وولدي بزااااف بعدها حاولت اتاقلم مع وضعي بقيت نصبر في روحي ونقول ممكن المعيشة تم لولدي خير من أهلي
انا مقدرتش نتقبل اذا ممكن هاذو الاسباب يقدرو يخليو راجل باه يطلق مرتو على جالهم
تاني حاجة اخرى وليت نخمم فيها وجيت باه نطلب مساعدتكم فيها وهي هذا العاىْلة كان رزقهم من التجارة بالدخان السجاىْر وليت نفكر باللي انا كنت عايشة في الحرام انا اللي قبلت بهذا الشيء كنت نعرف فاش يخدمو قبل مانتزوج ورضيت على روحي وقبلت حابة نعرف واشنو هو الحكم الدين في هذا الشيء يعني انا عشت معاهم كليت ماكلتهم وتاني درت ولد منهم وراه عايش معاهم هو صح يهدر وراه حاب يبقى عايش تما بصح راه عاد صغير مزال ميعرفش وميدركش هاذ الحوايج
حاجة اخرى وهي في طلاقي انا رجعلي النصف الذهب اللي دارلي والنصف الاخر داه هو وبقالي بعض الاغراض ماللي كان يشريهم متل الادوية وبعض الملابس واشنو هو حكم الشرع في هذا واش هاذو الحوايج راهم حرام نرميهم ولاواسم لازم ندير ساعدوني
ممكن تقولولي روحي عند مفتي سقسيه والله منقدر نخرج من الدار وتاني منقدرش نعاود نفتح موضوع هذا مع اهلي لعدة اسباب ومعنديش وسيلة باه نتصل بكاش مفتي يشرحلي وضعيتي جزاكم الله الف خير شاورو علي واش ندير مرانيش حابة ندخل للنار جهنم ولاندخل ولدي للنار جهنم
الله يخليكم نطلب منكم سقسيولي مفتي واش لازم ندير وهل هذامعناه راه لحمي وابني من الحرام
الله يخليكم ردو علي وسقسولي رانيي حايرة ودمعي على خدي
 
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