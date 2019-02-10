كونو جريئين و اجيبو على اسئلتي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

دعونا نرى

هل لديكم الجرأة للاجابة على هذه الاسئلة :

لماذا نستيقظ مبكرا من من اجل العمل ولا نستيقظ من اجل صلاة الفجر؟؟

لماذا يصعب علينا قول الحقيقة بينما لا يوجد أسهل من قول الباطل؟؟

لماذا نشعر بالنعاس ونحن نصلي ولكننا نستيقظ فجأة ونشعر بالنشاط فور انتهائنا من الصلاة ؟؟

لماذا نسهر الليل كل يوم من اجل الانترنت او مباراة في كرة قدم او مشاهدة فيلم ولا نسهر بقراءة القران او الصلاة؟؟

لماذا نخشي مراقبة الناس و لا نخشي مراقبة الله؟؟

لماذا ننفق الاموال الكثيرة للمتع و الرحلات مع انها زائلة ونبخل بالصدقات علي الفقراء مع انها باقية؟؟

لماذا يصعب علينا الكلام عن الله تعالى وأمور الدين ويسهل علينا الكلام عن باقي الأشياء ؟؟

لماذا نقول أننا نحب الله و نحن نعصيه؟؟

ونقول أننا نكره الشيطان ونحن مطيعين له ومطأطئين رؤسنا لجنده؟؟

لماذا نحس بالملل عند قراءة مقال ديني ونشعر بالفضول عند قراءة مقال عن أي شيء آخر ؟؟

لماذا نحب سماع الأغاني بالسيارات ونأخر سماع القرآن فيها؟؟

لماذا نرى أن المساجد أصبحت مهجورة وأن المقاهي والإستراحات والملاهي أصبحت عامرة ؟؟

لماذا لا نحب الذي ينصحنا ويريد لنا الخير و الجنة ونبتعد عنه ونحب الذي يقودنا إلى الهلاك ونتقرب منه وإذا فقدناه نبحث عنه ؟؟

لماذا نذكر عيوب الناس وننسى عيوبنا؟؟

لماذا نغضب إذا أنتهكت حرماتنا ولو بكلمةولا نغضب من إنتهاكنا لحرمات الله؟؟

فكر بالأمر

هل ستفكر فيما قرأت ملياً ؟؟

هل ستحاول أن تغيّر حالك . . ؟؟

أم ستكون ببغاءاً تردد وتتبع غيرك ولا تعرف ان تقود أحداً حتى نفسك؟؟

ضع شيئاً واحداً في بالك فقط هو أن

الله يراقبك

وستموت وحدك

وسوف تسأل وحدك

وستبعث وحدك

وستدخل الجنة أو النار وحـــــــــــدك

فمالك ومال للناس ماذا يفعلون

إنج بنفسك

فطالما حرصت فيما فات أن تلبي رغبات نفسك

فمؤكد لو ان نفسك تتحدث لقالت

أرجوك لا تلقيني في النار

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم